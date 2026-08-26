Live TV

Video „Safariuri umane” în Ucraina: dronele rusești urmăresc și ucid civili. ONU denunță posibile crime de război

Data actualizării: Data publicării:
drona ruseasca militara
Foto care are caracter ilustrativ. Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Nu este un incident izolat” Civilii trăiesc într-o stare permanentă de teamă Atacurile s-au extins și în alte regiuni Videoclipurile, folosite și pentru propagandă

Un videoclip în care un ciclist ucrainean este urmărit de o dronă rusă și aparent ucis a reaprins acuzațiile privind atacurile deliberate asupra civililor. Experții spun că astfel de incidente se produc de aproximativ doi ani și s-au extins în mai multe regiuni ale Ucrainei. Comisia internațională independentă de anchetă a ONU pentru Ucraina a denunțat practica drept o posibilă crimă de război și a avertizat asupra consecințelor sale asupra populației civile, anunță France24.

Un videoclip publicat vineri pe un canal oficial al armatei ruse a stârnit indignare după ce a surprins o dronă urmărind un ciclist ucrainean pe un drum din districtul Kramatorsk, în regiunea Donețk.

În imagini, tânărul observă drona care se apropie și încearcă să scape, mai întâi pedalând în sens opus, apoi abandonând bicicleta și fugind. Înregistrarea se oprește înaintea momentului impactului, însă descrierea postării susținea că militarii ruși au eliminat un presupus „combatant inamic”.

Ciclistul era însă îmbrăcat în haine civile și nu putea fi văzut înarmat. Canalul independent rus Astra a acuzat armata rusă că încearcă să prezinte un civil neînarmat drept combatant ucrainean.

Videoclipul a fost distribuit masiv pe rețelele sociale, inclusiv de critici ai Kremlinului, înainte ca postarea originală să fie ștearsă la mai puțin de 48 de ore de la publicare.

„Nu este un incident izolat”

Cazul nu este singular. Ucrainenii au ajuns să folosească expresia „safariuri umane” pentru a descrie atacurile în care dronele rusești urmăresc și lovesc persoane aflate în zone civile.

Olga Tokariuk, specialistă în Ucraina la think-tank-ul britanic Chatham House, spune că astfel de atacuri se produc de aproximativ doi ani.

„Pe de o parte, mă bucur foarte mult că se acordă mai multă atenție acestui subiect. Pe de altă parte, nu este ceva nou. Se întâmplă de doi ani. Iar impunitatea de care se bucură Rusia pentru aceste atacuri înseamnă pur și simplu că le poate continua”, a declarat ea.

Potrivit experților citați, practica a devenit evidentă în vara anului 2024, în Herson, oraș aflat pe malul râului Dnipro și recucerit de armata ucraineană la sfârșitul anului 2022.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Will Kingston-Cox, specialist în Rusia și războiul din Ucraina, afirmă că ceea ce au fost inițial incidente izolate s-a transformat într-o practică mult mai extinsă.

„Hersonul din 2024 a reprezentat momentul în care incidentele izolate s-au transformat într-o campanie susținută. Inițial, mici quadcopter-uri urmăreau persoane și vehicule și aruncau explozivi. De atunci, am observat că dronele de impact FPV au extins această practică atât ca amploare, cât și ca frecvență și acoperire geografică”, a spus Kingston-Cox.

Printre țintele documentate se numără pietoni, bicicliști, autoturisme, autobuze, ambulanțe și membri ai echipelor de salvare.

Civilii trăiesc într-o stare permanentă de teamă

În Herson, unde pozițiile rusești de pe malul opus al râului permit utilizarea dronelor cu rază scurtă de acțiune, locuitorii au relatat că încearcă să își adapteze viața de zi cu zi pentru a evita să devină ținte.

Tokariuk spune că oamenii au ajuns să iasă din case doar în condiții meteorologice nefavorabile, deoarece ploaia, ceața și ninsoarea pot îngreuna operarea dronelor.

„De asemenea, îmi spuneau că conduceau cu viteză foarte mare, deoarece asta îți maximizează șansele de supraviețuire dacă ești vânat de o dronă. Oamenii nu-și puneau centurile de siguranță când conduceau, pentru că acele câteva secunde sunt extrem de prețioase atunci când văd o dronă planând deasupra mașinii lor, gata să-i lovească, și trebuie să iasă din mașină foarte repede”, a relatat ea.

Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Ucraina a condamnat aceste atacuri, considerând că țintirea deliberată a civililor poate constitui o crimă de război. Comisia a avertizat, de asemenea, că utilizarea sistematică a acestor atacuri ar putea avea legătură cu transferuri forțate de populație și, prin urmare, să ridice suspiciuni privind crime împotriva umanității.

Citește și: Forţele ucrainene au reluat atacurile asupra companiei ruse Wildberries. A fost lovit pentru a doua oară centrul de la Kotovsk

Potrivit datelor comisiei, începând de la sfârșitul anului 2024, aproximativ 150 de civili au fost uciși, iar alte câteva sute au fost răniți în regiunea Herson în urma atacurilor cu drone cu rază scurtă de acțiune.

Ivan Klyszcz, specialist în Rusia la Centrul de Apărare și Securitate din Tallinn, spune că atacurile au un efect direct asupra vieții de zi cu zi a populației.

„Ei vizează cu precizie nu doar civilii în viața lor de zi cu zi, ci și spitalele, magazinele și lucrurile de bază care susțin viața cotidiană a oamenilor. Așadar, există cu siguranță o presiune asupra populației civile, iar acest lucru duce inevitabil la strămutarea oamenilor”, a declarat acesta.

Atacurile s-au extins și în alte regiuni

Herson rămâne una dintre principalele zone afectate, însă incidente similare au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în Sumî și Harkov.

Veronika Hinman, specialistă în războiul din Ucraina la Universitatea din Portsmouth, spune că amploarea fenomenului face dificilă considerarea acestor atacuri drept simple acțiuni individuale ale unor soldați.

„Am încercat să mă gândesc dacă ar putea fi vorba doar de un incident izolat, dacă am putea considera acești operatori de drone drept «mere stricate» sau soldați rebeli care acționează independent – sau dacă, analizând compania în sine, aceștia sunt rămășițele unei miliții informale integrate ulterior în forțele ruse. Dar nu, nu pare deloc așa ceva. Nu este un incident izolat”, a afirmat Hinman.

Ea consideră că dronele pot fi folosite și ca instrument de antrenament pentru operatorii ruși, întrucât civilii reprezintă ținte mai ușor de identificat și urmărit decât militarii aflați pe câmpul de luptă.

„Civilii nu sunt protejați. Sunt ținte ușoare din cauza hainelor pe care le poartă, spre deosebire de soldații de pe câmpul de luptă”, a spus cercetătoarea.

Videoclipurile, folosite și pentru propagandă

Publicarea imaginilor cu atacuri cu drone ar putea avea și un scop propagandistic. Potrivit experților, astfel de materiale pot fi folosite pentru a demonstra eficiența dronelor și pentru a încuraja donațiile destinate achiziționării de echipamente pentru front.

În cazul videoclipului cu ciclistul din Kramatorsk, însă, prezentarea victimei drept „combatant inamic” ar putea avea efectul opus celui urmărit.

„Această discrepanță a transformat videoclipul atât într-un risc propagandistic, cât și într-o probă potențial importantă”, a declarat Kingston-Cox.

El consideră că ștergerea materialului ar putea fi legată de consecințele juridice și de impactul asupra imaginii armatei ruse.

Olga Tokariuk nu crede însă că scandalul provocat de acest caz va determina armata rusă să renunțe la folosirea dronelor împotriva civililor.

„Aceste drone sunt ieftine de operat - zboară pe distanțele de care au nevoie. În acele regiuni de frontieră se folosesc drone pentru că funcționează. Asta îi ține cu adevărat pe civili în teroare. Îi face pe oameni să fugă”, a spus ea.

Specialista avertizează că lipsa unor consecințe pentru atacurile asupra civililor poate încuraja și alți actori să recurgă la aceeași metodă. „Este foarte ușor de reprodus în alte părți. Iar civilii sunt complet lipsiți de apărare în fața acestui fenomen”, a avertizat Tokariuk.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu manta
1
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
2
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
3
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Comitetul Militar al NATO va discuta în Danemarca sprijinul acordat Ucrainei, în perioada 18-19 septembrie
Bradley
Primul britanic care își pierde viața luptând pentru Putin în Ucraina. Acasă a spus că merge în România
sistem patriot
Zelenski a dezvăluit că Ucraina a primit rachete pentru sistemele Patriot
zelenski trump
Donald Trump promite „un nou impuls pentru pace” în Ucraina. Ce conține scrisoarea publicată de Zelenski
trump kim
Trump reduce exercițiile militare cu Coreea de Sud și se apropie de Kim Jong Un. Aliații SUA din Asia, tot mai îngrijorați
Recomandările redacţiei
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Gloanțe
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința...
dan neculaescu marius lazurca Matt Whitaker
România și SUA, discuții la sediul NATO despre securitatea Mării...
Ultimele știri
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne tot fără mandat. Cum vor arăta declarațiile de avere ale aleșilor
Volodimir Zelenski i-a acordat lui Elon Musk Ordinul Libertăţii: Ce se ascunde în spatele acestui gest al Kievului
Volodimir Zelenski cere UE să grăbească banii pentru război. Ucraina are un deficit de finanțare de 23 de miliarde de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața s-a schimbat când tatăl ei a câștigat 13 milioane $ la loterie. De ce spune că totul "s-a transformat...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu nu renunță la șefia LPF! Decizia luată înaintea alegerilor
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
De ce a intrat Jennifer Garner în panică după divorțul de Ben Affleck. „Trebuia să redevin urgent o persoană...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului