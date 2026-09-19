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Șampanie mai tare, salată amară și roșii portocalii. Cum schimbă valurile de căldură alimentele

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Tomatoes on lettuce
Valurile de căldură pot schimba gustul, aspectul și chiar compoziția unor alimente. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Șampanie mai tare și reguli schimbate pentru brânzeturi Salata devine amară, iar roșiile pot rămâne portocalii Ouă cu coajă mai subțire și lapte cu o compoziție diferită Căldura schimbă grâul și poate crește arsenicul din orez Și mările mai calde schimbă mâncarea din farfurie Există și câștigători

Căldura extremă nu face doar ca alimentele să fie mai rare și mai scumpe. Le poate schimba gustul, felul în care se coc și chiar compoziția. Șampania poate deveni mai alcoolizată, salata mai amară, roșiile pot rămâne portocalii, iar ouăle pot avea coji mai fragile. Cercetările arată că temperaturile ridicate pot modifica inclusiv laptele și grâul și, în anumite condiții, pot favoriza acumularea unei cantități mai mari de arsenic în orez.

Vara lui 2026 a adus temperaturi record în mai multe zone ale Europei. Franța a înregistrat cea mai fierbinte vară de la începutul măsurătorilor, în 1900, cu 53 de zile de caniculă și precipitații cu aproape 40% sub nivelul normal.

Și Marea Britanie a avut cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată, iar efectele temperaturilor extreme se văd deja în agricultură și, în unele cazuri, chiar în alimentele care ajung pe masă, scrie The Independent.

Șampanie mai tare și reguli schimbate pentru brânzeturi

După cinci episoade de căldură extremă și o recoltă începută cu aproape două săptămâni mai devreme decât în 2025, regiunea Champagne a fost nevoită să relaxeze una dintre regulile sale stricte. Unele vinuri din recolta 2026 vor putea ajunge la 15% alcool, față de limita obișnuită de 13%.

Explicația ține chiar de efectul căldurii asupra strugurilor: vremea caldă și uscată îi face să se coacă mai repede și să acumuleze mai mult zahăr, pe care drojdia îl transformă apoi în alcool. Maxime Toubart, copreședintele Comité Champagne, avertizează că această „recoltă neobișnuită va deveni probabil norma în 10-15 ani”.

Seceta a obligat Franța să facă excepții și în cazul celebrelor sale brânzeturi. Regulile au fost relaxate temporar pentru zeci de produse protejate, printre care Comté, Beaufort, Reblochon, Roquefort și Abondance.

În cazul Abondance, de exemplu, proporția minimă din rația de vară a vacilor care trebuie să provină din iarbă păscută a fost redusă în 2026 de la cel puțin 50% la 15%, iar fermierii pot aduce mai multe furaje uscate din afara zonei desemnate.

Este o schimbare importantă pentru brânzeturile cu denumire protejată, ale căror reguli stabilesc nu doar unde și cum sunt produse, ci, în unele cazuri, chiar și ce trebuie să mănânce vacile. Seceta a făcut ca unele dintre aceste condiții să nu mai poată fi respectate.

Salata devine amară, iar roșiile pot rămâne portocalii

Salata reacționează la temperaturile ridicate grăbindu-și ciclul de reproducere. „Plantele (...) nu au posibilitatea de a se muta într-un loc mai răcoros”, explică Esther van den Bergh, cercetătoare la Universitatea din Utrecht. În cazul salatei, spune ea, căldura determină planta stresată să-și alungească tulpina și să producă flori și semințe cât mai repede. În acest proces, frunzele devin amare.

Problema s-a văzut deja în Marea Britanie, unde sezonul de producție a salatelor s-a încheiat în vara lui 2026 cu două săptămâni mai devreme decât de obicei, după o perioadă prelungită de vreme caldă și uscată.

Nici roșiile nu scapă. Un studiu publicat în 2026 în Plant Science a arătat că expunerea roșiilor verzi mature la 35°C și 42°C reduce producția de licopen, pigmentul care le dă culoarea roșie, și perturbă hormonii implicați în coacere. Astfel, o roșie poate rămâne portocalie, pătată sau poate părea necoaptă chiar dacă biologic a ajuns la maturitate.

În Nouvelle-Aquitaine, una dintre marile regiuni pomicole ale Franței, căldura a uscat frunzele pepenilor, a afectat polenizarea și a făcut ca unele fructe tinere să cadă prematur. Pepenii expuși direct au dezvoltat și „coups de soleil”, arsuri solare. Merele au fost afectate de același fenomen, iar în unele zone pierderile potențiale au fost estimate la 5-15%.

Ouă cu coajă mai subțire și lapte cu o compoziție diferită

Căldura afectează și animalele de fermă. Într-un studiu din 2026 coordonat de Ohio State University, găinile ouătoare ținute la 35°C timp de 12 ore pe zi, vreme de opt săptămâni, au mâncat mai puțin și au produs inițial mai puține ouă decât cele ținute la 22°C.

Ouăle au fost și mai ușoare, cu coji mai fragile: în ultima săptămână cântăreau în medie 56,64 grame, față de 60,91 grame în grupul de control.

Vacile mănâncă și ele mai puțin când le este foarte cald și produc mai puțin lapte, dar cercetările sugerează că se poate schimba și compoziția acestuia.

Un studiu din 2025 asupra laptelui crud de vacă a constatat scăderea nivelurilor mai multor grăsimi nesaturate benefice și ale unor aminoacizi, în timp ce au crescut compușii asociați unor arome nedorite, printre care hexanalul, legat de note oxidate sau râncede.

Căldura schimbă grâul și poate crește arsenicul din orez

În cazul grâului, o analiză amplă din 2026 a arătat că stresul termic reduce greutatea boabelor cu 12,7% și cantitatea de amidon cu 6,5%, în timp ce crește nivelul proteinelor și al glutenului umed.

Mai multe proteine nu înseamnă însă automat un avantaj: boabele pot fi mai mici, pot avea mai puțin amidon utilizabil, iar schimbarea echilibrului proteinelor poate afecta comportamentul făinii la copt. În Marea Britanie, producția de grâu este deja cu aproximativ 12% sub media ultimilor cinci ani, după un nou sezon agricol prelungit și secetos.

Un efect mai puțin vizibil apare în cazul orezului. Un studiu important din 2025 a constatat că temperaturile mai ridicate, combinate cu o concentrație crescută de dioxid de carbon în atmosferă, au dus la concentrații mai mari de arsenic anorganic în orezul cultivat în terenuri inundate.

Schimbările produse în chimia solului fac arsenicul mai ușor de absorbit de plante, iar cercetătorii estimează că, fără măsuri de adaptare, fenomenul ar putea crește până la jumătatea secolului expunerea alimentară în unele dintre țările cu cel mai mare consum de orez.

Și mările mai calde schimbă mâncarea din farfurie

Bacteriile Vibrio, prezente în mod natural în apele de coastă, se dezvoltă foarte bine în apă caldă și pot provoca îmbolnăviri după consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic, inclusiv stridii contaminate.

În iulie 2026, pe fondul valurilor de căldură din Europa, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și-a actualizat sistemul de monitorizare a zonelor favorabile acestor bacterii.

După un val de căldură produs devreme în Europa Centrală, instituția a avertizat că riscul ajunsese la „niveluri neobișnuit de ridicate pentru o perioadă atât de timpurie a sezonului”. Infecțiile sunt încă relativ rare în Europa, dar mările mai calde creează condiții mai bune pentru dezvoltarea bacteriilor.

Există și câștigători

Pentru unele culturi, mai multă căldură poate fi un avantaj. În principalele regiuni viticole britanice, temperaturile din sezonul de vegetație au crescut cu aproximativ 1°C față de sfârșitul secolului XX, iar vinurile englezești și galeze au trecut de la statutul de curiozitate la o industrie în plină dezvoltare.

Marea Britanie are acum peste 1.150 de podgorii, iar condițiile calde și uscate din 2025 au adus cea mai timpurie și mai coaptă recoltă înregistrată vreodată.

Și alte culturi profită de temperaturile mai ridicate. Royal Horticultural Society a observat că vinetele, pepenii și ardeii s-au dezvoltat neobișnuit de bine în aer liber, iar cartofii dulci au beneficiat de solurile mai calde. La RHS Bridgewater, în nord-vestul țării, în 2025 s-a copt în aer liber chiar și o caisă, pentru prima dată.

Avantajul vine însă cu un cost: aceeași încălzire a temperaturii care face mai ușoară cultivarea strugurilor sau a caiselor aduce secetă, valuri de căldură și variații meteorologice extreme, care fac agricultura mai greu de prevăzut.

Deși șampania mai tare poate părea o simplă curiozitate, pusă alături de salata amară, roșiile care nu se mai înroșesc, fructele arse de soare, ouăle mai fragile, grâul modificat sau creșterea arsenicului din orez, arată o schimbare mult mai profundă: căldura nu afectează doar câtă mâncare producem și cât plătim pentru ea, ci începe să schimbe alimentele în sine, concluzionează experții.

Editor : M.I.

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