Sânge și explozibil. Cum s-a pregătit Danemarca pentru un atac american asupra Groenlandei

Danemarca s-ar fi pregătit pentru un eventual atac din partea SUA în luna ianuarie – transportând cu avionul pungi cu sânge în Groenlanda și explozibili pentru a distruge pistele de aterizare, în cazul unei confruntări cu fostul său cel mai apropiat aliat, scrie The Guardian.

În timpul zilelor tensionate în care Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei – un teritoriu în mare parte autonom care face parte din Commonwealth-ul danez – „pe calea dură”, Copenhaga a fost atât de zguduită încât a început să se pregătească pentru o invazie americană, potrivit postului public danez DR preluat de publicația britanică.

Când, în ianuarie, soldații danezi au fost transportați cu avionul în Groenlanda, aceștia ar fi transportat explozibili pentru a distruge pistele de aterizare din capitala Nuuk și din Kangerlussuaq, un orășel situat la nord de capitală, pentru a împiedica aterizarea avioanelor americane în cazul unei invazii.

De transportau, de asemenea, au transportat cu ei provizii de la băncile de sânge daneze pentru a trata răniții în cazul unei bătălii, potrivit DR, care a discutat cu surse din cadrul guvernului danez, al autorităților și al serviciilor de informații din Danemarca, Franța și Germania.

Danemarca ar fi început să caute sprijin politic din partea liderilor europeni într-o serie de discuții secrete care au început la scurt timp după alegerile din SUA din 2024.

Soldați ai Armatei Daneze la un poligon de tragere din Groenlanda

Atacul SUA din 3 ianuarie asupra Venezuelei a reprezentat un punct de cotitură crucial, au declarat multe dintre surse pentru DR. A doua zi, Trump a afirmat că SUA au „nevoie urgentă” de Groenlanda – reînnoind temerile privind o invazie americană. A doua zi, Frederiksen a declarat că un atac al SUA asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și al „securității post-Al Doilea Război Mondial”.

Potrivit DR, ar exista deja un plan ca forțele daneze și europene să trimită soldați în Groenlanda mai târziu, dar acesta a fost rapid devansat.

Un înalt oficial francez, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru DR că situația fără precedent a apropiat Europa. „Odată cu criza din Groenlanda, Europa a realizat odată pentru totdeauna că trebuie să fim capabili să ne asigurăm propria securitate”, a spus sursa.

Deși Copenhaga dorea să evite o escaladare a conflictului cu SUA, nu voia să rămână pasivă în cazul unui atac american.

Un detașament de avangardă format din soldați danezi, francezi, germani, norvegieni și suedezi a aterizat în Groenlanda, urmat de forța principală, care includea soldați de elită. Avioane de vânătoare daneze și o navă de război franceză au fost, de asemenea, trimise în direcția Atlanticului de Nord.

Scopul ar fi fost acela de a avea cât mai multe naționalități diferite de soldați pentru a forța SUA să întreprindă o acțiune ostilă semnificativă în cazul în care ar fi vrut să ocupe Groenlanda. „Nu ne-am mai aflat într-o astfel de situație din aprilie 1940”, a declarat o sursă din cadrul Ministerului Apărării danez pentru DR.

Ministerul Apărării danez și birourile prim-ministrului groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, și ale prim-ministrului danez, Mette Frederiksen, au refuzat să comenteze.

