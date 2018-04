Șansă pentru anularea Brexitului? Campania lansată duminică în Marea Britanie

O nouă campanie în favoarea unui referendum asupra acordului de ieşire din Uniunea Europeană a fost lansată duminică, iniţiatorii acesteia fiind de părere că toţi britanicii, nu doar parlamentarii, trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Foto: Guliver/Getty Images



Intitulată „The People's Vote” (Votul poporului), această campanie ce reunește membri ai Partidului Conservator, ai opoziţiei laburiste, Liberal-Democraţilor şi Verzilor, a început la Londra în prezenţa vedetei serialului Star Trek, Partick Stewart.



Ea mai include şapte grupuri care se opun Brexitului, provenite din organizaţia "Open Britain" (Pentru o Mare Britanie deschisă), ce a făcut campanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană la momentul referendumului din iunie 2016, câştigat de susţinătorii Brexitului.



„Brextiul nu este inevitabil”, a declarat directorul Open Britain, James McGrory. „Brexitul va afecta toată lumea din ţară, motiv pentru care nu doar cei 650 de responsabili politici (parlamentarii) trebuie să decidă viitorul nostru, ci toţi cei 65 de milioane de locuitori”, a adăugat el.



„Este un vot pentru a ratifica acordul definitiv, care este diferit de ceea ce credeau iniţial oamenii când şi-au dat acordul”, a declarat deputata liberal-democrată Layla Moran. „Nu este doar pentru cei care vor să rămână (în UE). Este şi pentru cei care vor să o părăsească”, a subliniat ea.



Potrivit deputatei, orice referendum ar trebui să aibă loc după luna octombrie, odată ce acordul definitiv va fi fost obţinut şi înainte de „Brexit Day”, la sfârşitul lui martie 2019, dată la care ţara nu va mai fi membră a UE.



Ieşirea din UE rămâne un subiect exploziv în Marea Britanie, cu mai puţin de un an înainte de retragerea efectivă.



Marea Britanie, care a aderat la Comunitatea Economică Europeană (CEE) în 1973, va părăsi UE la 29 martie 2019, la aproape trei ani după ce 52% din votanţi s-au pronunţat în favoarea Brexitului la referendumul de la 23 iunie 2016.



În faţa imposibilităţii de a încheia un acord privind viitoarea relaţie a Marii Britanii cu foştii săi parteneri înainte de această scadenţă, premierul Theresa May a obţinut o perioadă de tranziţie până la sfârşitul lui 2020.



Până în prezent, Marea Britanie şi-a exprimat dorinţa de a părăsi piaţa unică şi uniunea vamală, păstrând însă cele mai strânse legături posibile cu UE.



În ultimele luni, sondajele indică o creştere constantă a opiniilor în favoarea rămânerii în UE, dar fără să se înregistreze o răsturnare spectaculoasă. Daily Express, cotidian extrem de favorabil Brexitului, a difuzat un sondaj ComRes realizat online, în martie, pe un eşantion de 2.019 de adulţi, arătând că 35% dintre britanici sunt în favoarea unui al doilea referendum şi 65% împotrivă.