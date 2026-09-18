Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a comentat în direct la Digi24 informațiile prezentate de jurnaliștii americani despre retragerea trupelor SUA din Europa, prezentate cu cifre concrete. De la o treime până la aproape jumătate ar putea pleca de pe continentul european, în plin război al Rusiei.

Din informațiile vehiculate până acum, este vorba despre redislocarea forțelor convenționale, a trupelor aflate în teren.

„Până în acest moment nu există discuții în legătură cu poziționarea americană nuclear, naval, aerian și pe servicii de informații. Da, trebuie să ne uităm extrem de atent. Șapte cu 24 sunt reprezentanți europeni astăzi la Washington, pentru că în jurul datei de 6 noiembrie planul va fi concretizat și va fi comunicat. Din punctul nostru de vedere, după părerea mea, este o temă în primele trei pe agenda de securitate”, a declarat Cristian Diaconescu.

Sunt țări precum Polonia, de pe flancul estic, la fel ca România, care ar putea beneficia de aceste plecări și totodată de reconfigurare.

„Pot să vă spun că baza relației bilaterale este una foarte bună cu Statele Unite, mai ales în domeniul militar și de securitate. Poporul român este proamerican, la ei contează foarte mult în relația interstatală. [...] Ar fi fost și cred că este și acum o disponibilitate în a deschide o bază permanentă în România. Pe scurt, România ar trebui să ceară la Constanța o bază permanentă americană”, a subliniat fostul șef al diplomației române.

Editor : Ș.R.