Șansele electorale ale lui Meloni, în pericol. Un general italian „Caesar al zilelor noastre” a lansat un partid de extrema dreapta

Generalul Roberto Vannacci şi-a lansat duminică noul partid de extrema dreaptă, ceea ce constituie o provocare directă la adresa controlului puterii din partea premierului Giorgia Meloni, în contextul în care acesta încearcă să ducă Italia pe o traiectorie mai radicală şi naţionalistă în perspectiva alegerilor de anul viitor, relatează Reuters.

Prezentat de un membru al formaţiunii drept un Iulius Caesar al zilelor noastre, fostul paraşutist în vârstă de 57 de ani a fost întâmpinat cu scandări „Generale, Generale, Generale” în momentul în care a urcat pe scena congresului de inaugurare al partidului Futuro Nazionale.

„Noi îi reprezentăm pe cei respinşi şi pe cei marginalizaţi şi suntem mândri de asta”, a declarat Vannacci, care încearcă să devanseze coaliţia conservatoare a lui Meloni pe partea dreaptă, la patru luni după ce a părăsit partidul „Liga” al viceprim-ministrului Matteo Salvini.

Mişcarea populistă a lui Vannacci înregistrează deja în sondaje un scor de aproape 5%, apropiindu-se de Liga şi ameninţând potenţial speranţele lui Meloni de a reveni la putere în urma alegerilor naţionale de anul viitor, cu excepţia cazului în care aceasta va încheia un pact electoral cu el.

Cu toate acestea, o astfel de alianţă ar implica riscuri majore pentru Meloni şi i-ar putea îndepărta susţinătorii moderaţi, descurajaţi de agenda anti-UE şi pro-Rusia a lui Vannacci, precum şi de legăturile sale strânse cu partidele de extrema dreaptă din Europa, precum AfD din Germania.

Prezentându-se drept cea mai radicală voce în materie de imigraţie din Italia, Vannacci a declarat duminică că va reduce numărul străinilor care locuiesc în Italia la aproximativ 4% din populaţia totală, de la un procent estimat la 12% în prezent.

„Nu avem un program pentru imigraţie, ci un program pentru re-migraţie”, a spus el, în aplauzele asistenţei.

La prezentarea programului său, Futuro Nazionale a arătat că a preluat multe dintre politicile pe care Meloni le-a promovat în perioada în care se afla în opoziţie, înainte de a prelua puterea, confruntându-se cu muntele de datorii ale Italiei în 2022 şi de a fi nevoită să liniştească investitorii.

Vannacci a declarat că doreşte o dezbatere privind apartenenţa Italiei la zona euro. De asemenea, el a propus renunţarea la „Pactul verde” al UE, menit să reducă drastic emisiile de carbon, precum şi ridicarea interdicţiei pentru Italia privind energia nucleară.

Programul a prevăzut, de asemenea, măsuri de stimulare pentru familii, printre care o reducere a impozitelor pentru cuplurile cu copii.

Deşi Italia are una dintre cele mai scăzute rate de omucideri şi infracţiuni violente în lume, Vannacci a declarat că prioritatea sa principală va fi securitatea şi apărarea, anunţând o toleranţă zero faţă de infractori şi promiţând construirea mai multor închisori.

Vannacci a acuzat-o pe Meloni că nu şi-a respectat multe dintre promisiunile electorale, dar a recunoscut că nici propriul său program nu este bătut în cuie. „Niciun plan nu rezistă primului foc de armă în luptă... trebuie adaptat la realitate”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard