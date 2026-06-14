Live TV

Șansele electorale ale lui Meloni, în pericol. Un general italian „Caesar al zilelor noastre” a lansat un partid de extrema dreapta

Data actualizării: Data publicării:
Roberto Vannacci
Foto: Profimedia

Generalul Roberto Vannacci şi-a lansat duminică noul partid de extrema dreaptă, ceea ce constituie o provocare directă la adresa controlului puterii din partea premierului Giorgia Meloni, în contextul în care acesta încearcă să ducă Italia pe o traiectorie mai radicală şi naţionalistă în perspectiva alegerilor de anul viitor, relatează Reuters.

Prezentat de un membru al formaţiunii drept un Iulius Caesar al zilelor noastre, fostul paraşutist în vârstă de 57 de ani a fost întâmpinat cu scandări „Generale, Generale, Generale” în momentul în care a urcat pe scena congresului de inaugurare al partidului Futuro Nazionale.

„Noi îi reprezentăm pe cei respinşi şi pe cei marginalizaţi şi suntem mândri de asta”, a declarat Vannacci, care încearcă să devanseze coaliţia conservatoare a lui Meloni pe partea dreaptă, la patru luni după ce a părăsit partidul „Liga” al viceprim-ministrului Matteo Salvini.

Mişcarea populistă a lui Vannacci înregistrează deja în sondaje un scor de aproape 5%, apropiindu-se de Liga şi ameninţând potenţial speranţele lui Meloni de a reveni la putere în urma alegerilor naţionale de anul viitor, cu excepţia cazului în care aceasta va încheia un pact electoral cu el.

Cu toate acestea, o astfel de alianţă ar implica riscuri majore pentru Meloni şi i-ar putea îndepărta susţinătorii moderaţi, descurajaţi de agenda anti-UE şi pro-Rusia a lui Vannacci, precum şi de legăturile sale strânse cu partidele de extrema dreaptă din Europa, precum AfD din Germania.

Prezentându-se drept cea mai radicală voce în materie de imigraţie din Italia, Vannacci a declarat duminică că va reduce numărul străinilor care locuiesc în Italia la aproximativ 4% din populaţia totală, de la un procent estimat la 12% în prezent.

„Nu avem un program pentru imigraţie, ci un program pentru re-migraţie”, a spus el, în aplauzele asistenţei.

La prezentarea programului său, Futuro Nazionale a arătat că a preluat multe dintre politicile pe care Meloni le-a promovat în perioada în care se afla în opoziţie, înainte de a prelua puterea, confruntându-se cu muntele de datorii ale Italiei în 2022 şi de a fi nevoită să liniştească investitorii.

Vannacci a declarat că doreşte o dezbatere privind apartenenţa Italiei la zona euro. De asemenea, el a propus renunţarea la „Pactul verde” al UE, menit să reducă drastic emisiile de carbon, precum şi ridicarea interdicţiei pentru Italia privind energia nucleară.

Programul a prevăzut, de asemenea, măsuri de stimulare pentru familii, printre care o reducere a impozitelor pentru cuplurile cu copii.

Deşi Italia are una dintre cele mai scăzute rate de omucideri şi infracţiuni violente în lume, Vannacci a declarat că prioritatea sa principală va fi securitatea şi apărarea, anunţând o toleranţă zero faţă de infractori şi promiţând construirea mai multor închisori.

Vannacci a acuzat-o pe Meloni că nu şi-a respectat multe dintre promisiunile electorale, dar a recunoscut că nici propriul său program nu este bătut în cuie. „Niciun plan nu rezistă primului foc de armă în luptă... trebuie adaptat la realitate”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
2
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
3
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Digi Sport
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 10: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media during a FIFA World Cup, WM, Weltmeis
CM 2026. Gluma lui Gianni Infantino care i-a deranjat pe italieni
photo-collage.png (80)
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone”
plaja din sardinia
Restricție controversată pe o plajă celebră din Italia. Sunt vizați turiștii cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani
danut lupu
CM 2026. Dănuţ Lupu: „La Mondialul din '90 am plecat din cantonament, m-a întors Lucescu”
Masina
Cine era generalul rus ucis într-un atentat lângă Moscova. O a doua mașină-capcană a fost descoperită și detonată
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui...
volodimir zelenski
Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
UDMR nu vrea să facă parte dintr-un „exercițiu de rupere a PNL”, spune senatorul Turos Lorand. Ce au discutat liderii maghiari
Zelenski l-a felicitat pe Trump de ziua lui: „I-am urat mult succes, mai ales în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei”
„Promovează o retorică belicoasă”: satul din Normandia care s-a opus participării lui Pete Hegseth la o ceremonie de Ziua Z
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Omul dat afară de Mirel Rădoi, revenire spectaculoasă la FCSB după ce a refuzat Rapidul: „M-am înțeles azi cu...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
O mai ții minte pe Ana Ivanovic, cea care a fost mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din lumea tenisului? Ce...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Transferurile între rude, în vizorul ANAF? Ce trebuie să știe românii despre banii primiți în cont
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme