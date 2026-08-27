Șase state cer Comisiei Europene reducerea cu „sute de miliarde de euro” a bugetului UE pentru 2028-2034: „Noi finanțăm circa 40%”

Statele „frugale” ale UE, în frunte cu Germania, vor să cheltuiască cu „sute de miliarde de euro” mai puţin decât ceea ce propune Comisia Europeană pentru bugetul UE din perioada 2028-2034, au anunţat acestea joi, relatează AFP.

„Uniunea Europeană trebuie să facă alegeri clare şi să-şi redefinească priorităţile bugetare, la fel cum o facem la noi acasă”, au avertizat Germania, Austria, Danemarca, Finlanda, Olanda şi Suedia într-un comunicat comun, înainte de discuţiile prevăzute în toamnă care se anunţă dificile între Cei 27.

„Propunerea Comisiei, care se ridică la aproape 2.000 de miliarde de euro, trebuie să fie redusă cu mai multe sute de miliarde de euro, de manieră echilibrată”, au afirmat acestea.

Noi şase „finanţăm circa 40% din bugetul european”, a declarat la începutul unei conferinţe de presă la Berlin cancelarul german Friedrich Merz, în prezenţa omologilor săi finlandez, austriac şi danez. Liderii olandez şi suedez au participat la această reuniune online.

„Nu suntem zgârciţi, dar acest gen de alocări propuse de Comisia Europeană pur şi simplu nu corespund epocii noastre”, a avertizat liderul conservator Friedrich Merz, foarte nepopular în Germania, în condiţiile în care partidul său riscă să piardă un scrutin regional în zece zile împotriva extremei drepte.

Cheltuielile să fie axate mai mult pe apărare

Statele frugale vor de asemenea ca cheltuielile să fie axate mai mult pe apărare, într-un moment în care NATO se confruntă cu o Rusie ostilă, şi ca competitivitatea europeană să fie întărită faţă de SUA şi China în sectoarele şi tehnologiile cheie.

Fără nicio surpriză, lidera daneză şi omologul ei finlandez au insistat în special joi pe ameninţarea rusă crescândă după invadarea Ucrainei şi cheltuielile necesare pentru a o contracara.

„Din punctul meu de vedere, sarcina cea mai importantă pentru UE a noastră este să întărească securitatea europeană şi să răspundă preocupărilor populaţiilor noastre”, a afirmat Mette Frederiksen.

„Trebuie să ne reînarmăm şi să ne continuăm susţinerea noastră hotărâtă pentru Ucraina. Mai multe arme, mai multă muniţie. Şi trebuie să ne securizăm frontierele”, a adăugat ea.

Liderii europeni vor să ajungă la o poziţie comună până la sfârşitul anului

Reamintind că Finlanda are cea mai lungă frontieră terestră directă cu Rusia din UE, Petteri Orpo a constatat că acest lucru „creează provocări foarte concrete în materie de securitate, infrastructuri şi economie pentru regiunile noastre estice şi nordice”.

„Noul buget al Europei trebuie să ţină cont de această nouă realitate la frontiera sa estică”, a spus el.

La un summit al Celor 27 din iunie, Merz s-a opus pe faţă unei idei a preşedintelui francez Emmanuel Macron, care s-a pronunţat pentru contractarea unui împrumut care să contribuie la finanţarea viitorului buget.

Liderii europeni vor să ajungă la o poziţie comună până la sfârşitul anului, cu summituri în octombrie, noiembrie şi decembrie la Bruxelles.

Ideea este de a ajunge la un acord înainte de alegerile din 2027 în mai multe state membre, între care şi Franţa, unde extrema dreaptă ar putea triumfa.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a început în această săptămână un turneu în capitalele UE pentru a avansa pe calea acestui calendar, notează AFP, citată de Agerpres.

Editor : Liviu Cojan