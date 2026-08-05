Şase tineri au fost împuşcați în sud-estul Franţei cu o pușcă de asalt. Atacatorul a tras dintr-o maşină și a fugit

Şase persoane au fost rănite marţi seară într-un atac armat cu o puşcă de asalt la Valence, în Drôme, în sud-estul Franţei, au declarat miercuri mai multe surse pentru AFP, potrivit News.ro.

Viaţa uneia dintre victime este în pericol, potrivit unei surse din poliţie.

Faptele au avut loc marţi, către ora locală 22.30 (23.30, ora României), în cartierul Polygone.

O maşină s-a oprit în dreptul grupului, a deschis focul şi a plecat, potrivit acestei surse.

Un vehicul incendiat, care ar putea fi cel folosit în atac, a fost găsit la câţiva kilometri de locul atacului.

O sursă apropiată salvatorilor a declarat că victimele - cinci bărbaţi şi o femeie - au vârste cuprinse între 15 şi 22 de ani, iar două dintre ele au fost rănite grav.

Editor : B.P.