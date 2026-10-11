Satul din Sardinia care ar putea deveni o nouă „zonă albastră” a centenarilor: „Nu s-a observat absolut niciun semn de declin cognitiv”

Secretul longevității constă în a fi femeie – mai exact, o femeie dintr-o anumită zonă a Sardiniei. Cel puțin, aceasta este concluzia unui studiu privind centenarii dintr-un mic sat de munte de pe insula italiană, relatează The Guardian.

Sardinia a devenit cunoscută drept un paradis al longevității, în special pentru bărbații cu o viață lungă, în 1999, când un grup de sate izolate, situate pe versanții provinciilor sale centrale și estice, au fost clasificate printre cele cinci „zone albastre” ale lumii – zone geografice cu o concentrație ridicată de centenari.

Cercetătorii afirmă că satul Bolotana, situat în zona Margine din centrul Sardiniei, la aproximativ 110 km de zona albastră inițială a insulei, s-a impus ca un nou candidat potențial, generând în fiecare an centenari, într-o tendință dominată de femei.

Un studiu realizat de profesori de la Universitatea din Sassari din Sardinia și de la Universitatea din Alabama din Birmingham, din SUA, publicat în revista științifică Frontiers in Aging, a arătat că 13,8% dintre femeile din satul respectiv care ajung la vârsta de 70 de ani vor trăi până la 100 de ani – ceea ce plasează localitatea pe locul al doilea în lume în ceea ce privește longevitatea femeilor, după Hong Kong.

În Italia, unde numărul centenarilor s-a dublat cu mult începând din 2009, 3,5% dintre femeile care ajung la vârsta de 70 de ani vor atinge această etapă importantă.

Cercetătorii au analizat înregistrările referitoare la persoanele născute în Bolotana între anii 1900 și 1925 și au constatat că 38 dintre acestea au trăit peste 100 de ani, ceea ce înseamnă că rata lor de longevitate este cu 57% mai mare decât media națională italiană.

Studiul a început în 2024, iar anul trecut se numărau 12 centenari într-o populație de 2.266 de locuitori din Bolotana – aproximativ de 12 ori mai mult decât media din Sardinia.

Șase dintre ei au murit între timp, iar ceilalți șase care au mai rămas sunt femei, cele mai în vârstă având 102 ani. Se preconizează că și alți rezidenți vor atinge această vârstă simbolică până la sfârșitul acestui an și pe parcursul anului 2027.

Rezultatele au arătat, de asemenea, că, în comparație cu celelalte patru „zone albastre” din lume – Okinawa din Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia și Loma Linda din California, SUA – zona din Sardinia era în expansiune.

„Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale [din Sardinia]”, a declarat pentru The Guardian Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului și unul dintre creatorii conceptului de „zonă albastră”.

„Însă, deși Bolotana prezintă aceleași caracteristici, este chiar mai excepțională. În timp ce zona inițială se remarca printr-un echilibru neobișnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor”.

Pes a afirmat că, deși era deja știut faptul că femeile trăiesc mai mult din motive biologice, „ceea ce este extraordinar este că longevitatea femeilor din Bolotana este de trei ori mai mare decât cea a majorității femeilor occidentale”.

Pes, un sardinian al cărui străbunic a trăit până la 110 ani și a cărui mamă are 101 ani, a refuzat să se lase antrenat în speculații privind secretele longevității satului, afirmând că studiul se „limita la a evidenția existența fenomenului”.

Cu toate acestea, după ce a petrecut ceva timp alături de femeile centenare pline de viață de acolo, el a spus că ceea ce l-a impresionat cel mai mult au fost „relațiile sociale foarte intense și foarte autentice” pe care le-au întreținut de-a lungul vieții.

El a dat exemplul lui Giovanna Marras, în vârstă de 101 de ani, care locuiește împreună cu sora ei. „Locuiesc împreună, gătesc împreună, comunică cu ușurință una cu cealaltă”, a spus Pes. „Nu s-a observat absolut niciun semn de declin cognitiv”.

Francesco Manconi, primarul din Bolotana, a avansat câteva ipoteze. „Nu sunt om de știință, dar probabil este o combinație de factori”, a declarat el pentru Corriere della Sera, menționând o alimentație sănătoasă și proaspătă, deși a precizat că nimeni nu a renunțat la seada, o prăjitură tradițională locală umplută cu brânză, sau la mustazzolus, un biscuit condimentat consumat adesea la micul-dejun.

„Natura necontaminată” care înconjoară satul ar putea juca, de asemenea, un rol important, a adăugat Manconi, la fel și activitatea fizică, în ciuda faptului că în Bolotana nu există o sală de sport. „Persoanele în vârstă au mers întotdeauna mult pe jos… chiar și până la 20 km pe zi. Și aș spune că erau în mare parte femei”.

Conform statisticilor oficiale din noiembrie 2025, în Italia existau 23.548 de locuitori cu vârsta de 100 de ani sau mai mult, cu 2.000 mai mulți decât în anul precedent. Dintre cei care au împlinit o sută de ani anul trecut, 82,6% erau femei.

Femeile ocupă, de asemenea, primul loc printre cei 724 de semi-supercentenari din Italia – adică persoanele cu vârsta de 105 ani și peste – precum și printre cei 19 supercentenari, adică persoanele cu vârsta de peste 110 ani.

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Editor : A.M.G.