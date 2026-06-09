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Scandal cu fonduri UE în Ungaria: Apropiați ai lui Viktor Orban, în vizor după suspiciuni privind o fraudă de 3,5 miliarde de euro

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Viktor Orban. Foto: Profimedia Images
Din articol
Contracte umflate artificial și licitații „manipulate” „Toleranță zero”

Înalți oficiali din guvernul fostului premier ungar Viktor Orbán ar trebui investigați în legătură cu dispariția unor fonduri europene de ordinul miliardelor de euro, a declarat pentru Politico șeful Autorității pentru Integritate de la Budapesta.

Solicitarea de recuperare a banilor lipsă vine în contextul în care succesorul lui Orbán, Péter Magyar, încearcă să convingă Bruxellesul că Ungaria este pregătită să primească peste 10 miliarde de euro din fonduri europene blocate din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Ferenc Pál Biró, președintele Autorității pentru Integritate din Ungaria, a afirmat că „politicieni de rang înalt pot și ar putea foarte bine să fie urmăriți penal” pentru implicarea lor într-o presupusă schemă de fraudare sistematică a contribuabililor europeni în cei 16 ani de guvernare ai lui Orbán.

El a declarat că echipa sa a „identificat o serie de cazuri penale în care, personal, cred că ar trebui să fim capabili, ca țară, să recuperăm acele fonduri și să le repatriem, deoarece majoritatea au părăsit deja țara”. Biró nu a formulat acuzații concrete împotriva lui Orbán sau a altor membri ai cercului său apropiat. Orbán și partidul său, Fidesz, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Autoritatea pentru Integritate din Ungaria a fost înființată în 2022, în cadrul unor reforme promovate de Bruxelles. Instituția monitorizează utilizarea și securitatea fondurilor europene, este independentă de guvern și ar putea avea un rol important în desființarea rețelelor de clientelism dezvoltate în perioada Orbán în domenii precum construcțiile, utilitățile și mass-media. Biró conduce instituția încă de la înființarea acesteia.

Contracte umflate artificial și licitații „manipulate”

Potrivit autorității, trei companii au obținut majoritatea contractelor guvernamentale pentru furnizarea de bunuri și servicii, iar valorile contractelor au fost umflate artificial. Biró a precizat că statul ungar a cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro cu aceste trei firme în ultimii patru ani. El nu a dezvăluit numele companiilor.

„Supraevaluarea prețurilor, pe care o considerăm susceptibilă de risc de corupție, s-ar ridica la aproximativ 3,5 miliarde de euro”, a spus Biró, adăugând că licitațiile publice au fost „manipulate”, iar produse de bază au fost cumpărate la prețuri de câteva ori mai mari decât cele de pe piață. În perioada guvernării precedente, statul ungar „a devenit cel mai mare actor de pe piață”, a afirmat el.

Magyar, care a depus jurământul în luna mai după o victorie electorală categorică obținută cu o lună înainte, și-a acuzat în repetate rânduri predecesorul de corupție.

Luna trecută, Magyar s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. După întâlnire, acesta a declarat că au convenit să deblocheze până la 16,4 miliarde de euro din fondurile suspendate pentru Budapesta din cauza încălcării obligațiilor prevăzute de legislația UE.

Cu toate acestea, guvernul Magyar trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii august un plan credibil privind implementarea reformelor esențiale și utilizarea fondurilor, în caz contrar riscând să piardă definitiv finanțarea. Potrivit lui Biró, Ungaria a rămas „mult în urmă” în ceea ce privește controlul și monitorizarea utilizării fondurilor europene.

„Toleranță zero”

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că există „toleranță zero față de frauda împotriva bugetului UE”. „Statele membre sunt primele responsabile pentru prevenirea, detectarea și tratarea eficientă a oricăror nereguli, inclusiv fraude, legate de fondurile europene pe care le gestionează, cum ar fi fondurile de coeziune”, a adăugat acesta.

Dacă investigatorii și procurorii europeni identifică nereguli, „Comisia va colabora cu statele membre pentru a se asigura că orice fonduri europene utilizate necorespunzător sunt recuperate de la beneficiari”.

Biró a spus că guvernul Magyar nu a contactat încă autoritatea pentru a stabili modalitatea de colaborare, însă instituția este pregătită să împărtășească informațiile pe care le deține.

„Avem un volum foarte mare de informații și am descoperit mai multe cazuri. În funcție de modul în care va fi organizată cooperarea instituțională și de rolul pe care îl va avea agenția de recuperare a activelor, fie putem acționa noi înșine, fie putem transmite informațiile către instituțiile competente”, a declarat acesta.

Oficiul Național pentru Recuperarea Activelor este o nouă instituție pe care Magyar a promis că o va crea pentru a investiga deturnarea bunurilor publice.

Luna trecută, Magyar a anunțat că guvernul său va adera la Parchetul European (EPPO), decizie pe care Orbán a refuzat-o în trecut. EPPO are competența de a investiga și urmări penal infracțiunile care afectează bugetul Uniunii Europene, inclusiv fraudele și corupția.

Editor : M.I.

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