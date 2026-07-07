Scandal cu spioni la Roma: foști membri ar serviciilor secrete italiene ar fi trimis informații sensibile agențiilor supuse lui Putin

În Italia au fost arestați doi foști angajați ai serviciului de informații interne AISI — Gavino Raul Pirás și Vincenzo Di Pasquale — care sunt bănuiți că ar fi transmis informații secrete serviciilor secrete rusești în schimbul unor sume de bani.

Conform versiunii anchetei, aceștia ar fi acționat la comanda unui presupus agent al serviciilor secrete ruse, care beneficia de imunitate diplomatică în Italia, relatează Corriere della Sera. Foștilor agenți de informații li s-au adus acuzații de spionaj, acces ilegal la sisteme informatice și infracțiuni împotriva securității naționale.

Piras s-a pensionat în urmă cu mai bine de zece ani. A urmat studii în domeniul științelor politice și al relațiilor internaționale, s-a pregătit la școala NATO din Oberammergau, Germania, și a participat la exercițiile internaționale ale alianței „Unified Blade”. În timpul serviciului, s-a ocupat de activități de spionaj și contrainformații.

Potrivit ziarului „Corriere della Sera”, ancheta a început în 2025, după ce AISI a identificat indicii privind recrutarea unui fost angajat al serviciilor secrete italiene de către serviciile secrete ruse. Conform versiunii contrainformațiilor, acesta a fost implicat în colectarea de informații secrete legate de industria de apărare a Italiei. După aceasta, serviciul secret a demarat o operațiune de amploare — supraveghere externă, interceptarea convorbirilor și percheziții. În timpul uneia dintre acestea, forțele de ordine au descoperit 20.000 de euro.

Anchetatorii consideră că Piras primea informațiile care prezentau interes pentru partea rusă prin intermediul unei rețele de surse. Printre acestea se aflau patru militari în activitate din unitățile cibernetice ale Ministerului Apărării din Italia. În acest dosar mai sunt anchetați încă cinci oameni: Davide Piantanidu, Gianluca Nardella, Giuseppe Tempesta, Sergio Romeo și Antonio Gerra. Aceștia sunt bănuiți de obținerea de informații privind securitatea statului, spionaj politic și militar, precum și divulgarea de secrete de stat.

Arestările au avut loc pe fondul intensificării luptei țărilor europene împotriva presupuselor activități ale serviciilor secrete ruse. Marți, 7 iulie, s-a aflat că la granița dintre Serbia și Ungaria au fost reținuți doi bărbați, pe care autoritățile germane îi suspectează de pregătirea unui act de sabotaj pe teritoriul Germaniei în interesul serviciilor secrete ruse. Potrivit ziarului Bild, de la cei reținuți a fost confiscat un dispozitiv exploziv, iar ținta presupusă ar fi putut fi o unitate din industria de apărare implicată în livrările de armament către Ucraina.

Editor : A.R.