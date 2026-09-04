Scandal de spionaj în Serbia. Telefoanele unor studenți protestatari, ținta „celui mai amplu val de supraveghere” din țară

Cel puțin 14 persoane din societatea civilă din Serbia, printre care membri ai mișcării studențești care protestează împotriva puterii, au fost vizate cu programe avansate de spionaj. În cel puțin un caz a fost folosit Pegasus, un software care îi poate oferi atacatorului acces total la telefon. Guvernul lui Aleksandar Vučić neagă însă implicarea.

Valul de infectări cu spyware a fost descoperit în luna august, după ce Apple a notificat persoane din 110 țări că ar fi putut fi victime ale unor programe spion de tip mercenar, relatează The Guardian.

Citizen Lab, organizație care efectuează analize criminalistice ale atacurilor cu spyware, a publicat miercuri o analiză care arată că cel puțin unul dintre cetățenii sârbi a fost vizat cu programul spion Pegasus al NSO Group, ceea ce i-ar fi oferit atacatorului „acces total la dispozitiv”.

Share a precizat că printre persoanele vizate se numără membri ai mișcării studențești din Serbia, care reprezintă o problemă constantă pentru guvernul lui Aleksandar Vučić încă din 2024. Mișcarea s-a coagulat în urma protestelor desfășurate la nivel național după prăbușirea unei structuri a unei gări, în iarna acelui an, și a devenit una dintre cele mai ample mișcări studențești din Europa.

Nu există dovezi că guvernul lui Vučić ar fi fost entitatea care l-a vizat pe student cu programul spion Pegasus. Cu toate acestea, alte programe de spionaj folosite împotriva studenților, printre care un software denumit NoviSpy, au fost asociate anterior cu autoritățile sârbe.

Într-un interviu acordat miercuri postului Euronews Serbia, Ana Brnabić, președinta Parlamentului și membră importantă a Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, a negat că studenții ar fi fost spionați. „Categoric nu”, a declarat ea. „Nu cred niciun cuvânt din ceea ce au spus ei [studenții, Share].”

Share susține că momentul în care au avut loc atacurile, în timpul alegerilor locale din martie, ar putea indica faptul că acestea au reprezentat un test înaintea alegerilor anticipate programate pentru luna octombrie.

„Acesta este cel mai amplu val de supraveghere documentat până acum în Serbia”, a declarat Andrijana Ristic, consilier pentru politici publice în cadrul Share. „Ne imaginăm [...] că alegerile locale au fost folosite, practic, drept test pentru partidul aflat la guvernare, pentru a vedea care sunt capacitățile [programului spion], dar și câtă presiune pot exercita asupra studenților și opoziției.”

Milica Popović, una dintre studentele vizate, a calificat atacurile drept „crude”. „Gândul că cineva ar fi putut pătrunde în spațiul meu privat fără știrea mea m-a făcut să mă simt extrem de expusă”, a declarat ea.

Cu toate acestea, a spus Popović, atacul, oricât de neplăcut ar fi fost, nu o va determina nici pe ea, nici mișcarea studențească să renunțe: „Dacă intenția lor a fost să ne sperie sau să ne facă să ne oprim, nu va funcționa.”

NSO Group, compania care produce Pegasus, un program spion utilizat de regimuri autoritare pentru a viza jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și disidenți, a fost înființată inițial ca o companie israeliană cu legături strânse cu armata.

Compania se află în prezent în proprietate americană și pare să caute o cale de acces pe piața din Statele Unite, inclusiv prin eforturile de a fi eliminată de pe lista neagră a Departamentului american al Comerțului. Totuși, acest incident și altele similare ridică semne de întrebare în privința tentativei companiei de a se repoziționa drept o „companie etică de spyware”.

NSO Group a primit printr-o decizie definitivă a unei instanțe americane interdicția de a viza utilizatorii WhatsApp și produsele Meta. Nu este clar dacă acest atac recent cu Pegasus s-a produs prin intermediul WhatsApp.

Editor : M.I.