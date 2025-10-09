Live TV

Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE

Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia Images
„Orice fel de bârfe”  Bani contra informații

Comisia Europeană a declarat joi că va investiga informaţiile potrivit cărora guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orban a trimis spioni la Bruxelles pentru a culege informaţii despre instituţiile UE şi pentru a recruta un funcţionar european.

O investigaţie comună realizată de publicaţia germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicaţia maghiară Direkt36 şi alte instituţii media a dezvăluit că agenţi ai serviciilor secrete maghiare au încercat, sub acoperire diplomatică, să se infiltreze în instituţiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi, actual comisar european, era ambasadorul Ungariei la UE, scrie Politico, potrivit News.ro.

Un agent, care nu a fost identificat de presă, a fost trimis la Bruxelles între 2015 şi 2017 ca diplomat care lucra în departamentul pentru politica de coeziune al Ambasadei Ungariei, conform documentelor analizate de mass-media.

Potrivit investigaţiei de presă, agentul lucra de fapt pentru serviciul de informaţii externe al Ungariei, stabilind contacte în cadrul Comisiei Europene şi al altor organizaţii ale UE.

„Comisia, ca de obicei, ia foarte în serios astfel de acuzaţii şi rămânem angajaţi să protejăm funcţionarii şi reţelele Comisiei de spionajul ilicit”, a declarat, în conferinţa de presă de joi a Comisiei Europene, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari. Executivul UE „va înfiinţa un grup intern care să examineze aceste acuzaţii”, a precizat Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operaţională, nu va divulga mai multe informaţii.

„Orice fel de bârfe” 

Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, a adăugat că preşedinta Ursula von der Leyen a fost informată cu privire la aceste relatări ale presei.

Nici reprezentanţii lui Várhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii trimise de Politico.

Activităţile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanţă cu practicile desfăşurate de Moscova şi Beijing, decât cu cele ale unui stat membru al UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea faţă de Ungaria la Bruxelles, comentează publicația citată.

Presa a relatat că un oficial de rang înalt de la Bruxelles a declarat că se întâlnea cu agentul la fiecare câteva luni pentru conversaţii amicale, dar şi-a dat seama curând că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.

Bani contra informații

Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au dus în cele din urmă la elaborarea de către agentul operativ a unui document care îl oficializa pe funcţionarul Comisiei ca „agent secret” al serviciului de informaţii externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.

Oficialul a declarat presei că nu a semnat documentul şi că agentul i-a oferit chiar şi bani pentru informaţii, dar el a refuzat. Presa a relatat că surse din domeniul securităţii au confirmat declaraţia oficialului.

La acea vreme, superiorul agentului la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, Várhelyi, care deţine în prezent portofoliul de comisar pentru sănătate şi bunăstarea animalelor.

