Scandalul dintre fostul șef al Armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski capătă noi dimensiuni după dezvăluirile făcute de către Valeriu Zalujnîi într-un interviu pentru Associated Press. Acesta l-a acuzat pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023, afirmând că „Zelenski și alți oficiali nu au alocat resursele necesare”.

Ofensiva nu și-a atins obiectivele propuse. Potrivit lui, planul inițial, elaborat cu participarea partenerilor din NATO, prevedea concentrarea forțelor într-o singură direcție în regiunea Zaporojia, cu ieșire ulterioară la Marea Azov.

Cu toate acestea, după cum a remarcat Zalujnîi , în practică, forțele și mijloacele au fost distribuite pe mai multe sectoare ale frontului. În opinia sa, acest lucru a redus potențialul de lovire, a permis trupelor ruse să câștige timp și să-și consolideze apărarea. Fostul comandant suprem a dat de înțeles că resursele necesare pentru realizarea planului în întregime nu au fost furnizate.

Este de remarcat că, potrivit presei americane și surselor din Washington, americanii au insistat asupra unui atac într-un singur loc, însă Zalujnîi a decis să atace pe mai multe direcții. Zalujnîi se temea că concentrarea trupelor într-un singur loc va permite Federației Ruse să înconjoare cu ușurință grupul care avansa sau să-l acopere cu foc masiv datorită superiorității sale aeriene. Fostul șef al armatei mai spune că Zelenski s-a implicat personal în operațiune, care a devenit un eșec.

În final, s-a luat decizia de a ataca pe trei direcții:La Melitopol (Rabolino). La Berdiansk (promontoriul Vremievskii) și în suburbiile orașului Bahmut.

Doi oficiali occidentali, sub condiția anonimatului, au confirmat pentru AP că operațiunea s-a îndepărtat într-adevăr de planul inițial. Interviul a devenit unul dintre cele mai rezonante comentarii ale lui Zalujnîi după demisia sa și a reaprins discuția despre cauzele eșecului campaniei din 2023.

Întrebat, în același interviu, despre planurile sale politice, Zalujnîi a declarat că o decizie o va lua doar după ce războiul se va încheia, dar nu a ratat ocazia să lanseze săgeți către președintele ucrainean. „Oamenii nu vor vota pentru Zalujnîi, dar împotriva lui Zelenski”

Întregul interviu poate fi citit AICI.

