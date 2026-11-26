Autoritățile germane au descoperit că 54 de refugiați ucraineni care primeau ajutoare sociale în districtul Greiz, din landul Turingia, nu declaraseră venituri și bunuri deținute în Ucraina. Printre informațiile ascunse se numără conturi bancare, apartamente, pensii, salarii și rambursări de impozite.

În urma verificărilor, autoritățile au redus sau au suspendat complet beneficiile sociale, iar acum încearcă să recupereze aproximativ 46.500 de euro plătiți nejustificat. Cazul a provocat controverse în Germania și a atras atenția altor instituții care gestionează ajutoarele pentru refugiați, relatează Focus Online.

O investigație publicată joi, 26 noiembrie, de jurnalistul Göran Schattauer, de la Focus Online, prezintă noi detalii despre neregulile descoperite în sistemul german de asistență socială.

Verificările au fost realizate de centrul local pentru ocuparea forței de muncă și acordarea ajutoarelor sociale, Jobcenter Greiz, care a analizat situația financiară a refugiaților ucraineni beneficiari ai sprijinului de stat.

Potrivit autorităților locale, dintre cei 656 de cetățeni ucraineni care primesc ajutor pentru asigurarea mijloacelor de trai, 54 au omis să declare venituri sau bunuri din țara de origine.

Aceștia reprezintă 8,2% dintre beneficiarii ucraineni verificați în district.

Ca urmare a neregulilor, 38 de persoane au primit ajutoare reduse, iar altor 16 le-au fost suspendate complet plățile.

Apartamente, conturi bancare și pensii. Ce au descoperit autoritățile germane

Potrivit documentelor obținute de Focus Online, beneficiarii au omis să declare mai multe categorii de venituri și bunuri care ar fi trebuit luate în calcul la stabilirea ajutoarelor sociale.

În unele cazuri, refugiații nu au informat autoritățile germane despre existența unor conturi bancare în străinătate.

În alte două situații, beneficiarii au ascuns plăți compensatorii pentru concedii, primite de la angajatori, în valoare de aproximativ 300–500 de euro.

Inspectorii au descoperit și un caz în care nu fusese declarată o rambursare de impozit de aproximativ 1.350 de euro.

Au existat, de asemenea, situații în care refugiații obțineau venituri din activități independente, inclusiv servicii de traducere online, sau din contracte de muncă, fără să informeze instituția germană.

O altă categorie de venituri nedeclarate a fost reprezentată de prestațiile sociale primite din Ucraina.

Printre acestea se numărau pensii de invaliditate de aproximativ 50–150 de euro lunar, pensii pentru limită de vârstă de 100–300 de euro, pensii de urmaș pentru copii de 50–100 de euro și alte ajutoare destinate familiilor.

Într-un caz, inspectorii au descoperit că o solicitantă nu declarase faptul că deținea un apartament în proprietate în Ucraina.

După identificarea bunului imobiliar, femeia și-a retras cererea de acordare a ajutorului social.

Germania încearcă să recupereze 46.500 de euro. Alte 16 persoane au dispărut

Administrația districtului Greiz a transmis că a început procedurile pentru recuperarea prestațiilor sociale acordate nejustificat.

Potrivit unui purtător de cuvânt, suma solicitată în prezent este de aproximativ 46.500 de euro.

Aceasta reprezintă banii pe care autoritățile încearcă să îi recupereze de la cei 38 de refugiați ale căror ajutoare au fost diminuate din cauza veniturilor și bunurilor nedeclarate.

Situația este diferită în cazul celorlalți 16 beneficiari.

Acestora le-au fost suspendate complet ajutoarele sociale, însă autoritățile nu mai pot lua legătura cu ei.

Potrivit administrației locale, persoanele respective au părăsit districtul Greiz fără să comunice o nouă adresă.

Reprezentanții instituției au precizat că, în aceste condiții, nu pot recupera în prezent eventualele sume acordate nejustificat.

Totuși, suspendarea plăților va genera economii importante.

Conform estimărilor autorităților, eliminarea celor 16 beneficiari din sistemul local de ajutoare sociale va reduce cheltuielile publice cu aproximativ 151.440 de euro anual.

Cum au descoperit inspectorii germani veniturile ascunse în Ucraina

Unul dintre cele mai importante aspecte ale investigației privește metoda utilizată de autoritățile din Greiz pentru verificarea situației financiare a refugiaților.

Inspectorii au folosit platforma digitală ucraineană Diia, prin intermediul căreia cetățenii ucraineni pot obține documente administrative oficiale.

Sistemul oferă acces la diverse certificate și informații, inclusiv documente privind veniturile, pensiile și prestațiile sociale acordate în Ucraina.

Funcționarii germani au utilizat aceste documente pentru a compara datele declarate de beneficiari cu informațiile disponibile în registrele administrative ucrainene.

Astfel au identificat venituri și bunuri care nu fuseseră menționate în cererile depuse pentru obținerea ajutoarelor sociale.

Potrivit Focus Online, inițiativa le-a aparținut angajaților centrului local din Greiz, care au început să folosească instrumentul digital fără să aștepte introducerea unei proceduri naționale.

Alte instituții germane nu știau că pot verifica veniturile refugiaților prin platforma ucraineană

Investigația a provocat interes și în rândul altor autorități germane.

Potrivit Focus Online, după publicarea primelor informații despre caz, numeroase instituții federale și regionale au contactat administrația din Greiz pentru a afla cum au fost realizate verificările.

Printre instituțiile interesate s-a numărat Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale, precum și centre pentru ocuparea forței de muncă din alte landuri.

Jurnaliștii germani susțin că angajații unor Jobcenter administrate împreună cu Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă nu cunoșteau posibilitatea utilizării platformei Diia pentru verificarea documentelor financiare ale beneficiarilor ucraineni.

Centrul din Greiz are un statut administrativ diferit, fiind gestionat direct de autoritățile locale, fără participarea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Această autonomie i-a permis să dezvolte propriile metode de verificare a informațiilor.

Rămâne de văzut dacă modelul va fi preluat și de alte autorități germane.

Autoritățile cer controale mai stricte pentru prevenirea abuzurilor

Dezvăluirile au declanșat o dezbatere privind verificarea veniturilor și proprietăților refugiaților care primesc prestații sociale în Germania.

O parte dintre participanții la discuțiile publice au susținut că refugiații trebuie să fie supuși acelorași verificări privind veniturile și patrimoniul ca cetățenii germani care solicită ajutoare sociale.

Alții au cerut intensificarea controalelor pentru a preveni folosirea nejustificată a banilor publici.

Administratorul districtului Greiz, Ulli Schäfer, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a declarat că autoritățile trebuie să prevină în mod consecvent abuzurile și să intervină ferm atunci când acestea sunt descoperite.

El consideră că verificările desfășurate la nivel local demonstrează că instrumentele digitale pot contribui la identificarea informațiilor financiare nedeclarate.

Totuși, datele prezentate de Focus Online se referă exclusiv la cei 656 de beneficiari ucraineni din districtul Greiz și nu pot fi extrapolate automat la toți refugiații ucraineni care primesc ajutoare în Germania.

De asemenea, constatarea unor venituri nedeclarate și reducerea prestațiilor sociale nu echivalează, în fiecare caz, cu existența unei condamnări penale pentru fraudă.

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Editor : Sebastian Eduard