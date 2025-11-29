Live TV

Scandal în Irlanda. Primăria capitalei Dublin este acuzată de „antisemitism”. De la ce au pornit tensiunile

Data publicării:
puburi inchise in dublin
Primăria capitalei Dublin a fost acuzată de „antisemitism”. FOTO: Agerpres

Guvernul irlandez a îndemnat oraşul Dublin să abandoneze planurile de a redenumi un parc care poartă în prezent numele unui fost preşedinte israelian, o iniţiativă considerată drept „antisemită” de responsabili evrei locali şi de guvernul israelian, scrie AFP.

O comisie municipală a propus redenumirea „Parcului Herzog”, numit în memoria celui de-al şaselea preşedinte al Israelului, Chaim Herzog, născut în Irlanda. Micul parc este situat în apropierea singurei şcoli evreieşti din oraş.

Comisia nu a explicat motivele acestei iniţiative. Dar Irlanda se numără printre ţările europene care au fost extrem de critice la adresa guvernului lui Benjamin Netanyahu şi a războiului din Fâşia Gaza, declanşat după atacul Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Propunerea ar urma să fie supusă la vot în consiliul municipal, potrivit unui document consultat de AFP. Primăria oraşului nu a răspuns la o solicitare de comentarii pe această temă.

„Nu ar trebui să existe nicio schimbare de nume şi îi îndemn pe consilierii municipali ai oraşului Dublin să voteze împotriva acesteia”, a declarat ministra irlandeză de externe, Helen McEntee, într-un comunicat.

Irlanda, unde sentimentul pro-palestinian este majoritar în sondajele de opinie, a fost prima din Uniunea Europeană care a recunoscut un stat palestinian.

McEntee a declarat că, deşi ţara „critică deschis politicile şi acţiunile Israelului în Gaza şi Cisiordania”, „a redenumi un parc public în acest fel, retrăgând numele unui evreu irlandez, nu are nicio legătură cu acest lucru şi nu îşi are locul în republica noastră incluzivă”.

Chaim Herzog, mort în 1997, a fost preşedinte al Israelului din 1983 până în 1993. El s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, şi a crescut la Dublin. Tatăl său a fost rabinul-şef al Irlandei, iar fiul său Isaac este actualul preşedinte israelian.

Biroul acestuia din urmă a declarat sâmbătă că o schimbare de nume ar fi „ruşinoasă şi scandaloasă”.

Rabinul-şef al Irlandei, Yoni Wieder, a considerat că o astfel de mişcare ar echivala cu „ştergerea unui punct central al istoriei irlandezo-evreieşti şi ar transmite un mesaj de izolare micii noastre comunităţi”, care numără 3.000 de persoane.

Propunerea este „deja percepută de comunitatea noastră ca un act flagrant de antisemitism”, a reacţionat Maurice Cohen, care conduce Consiliul Reprezentativ Evreiesc din Irlanda.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a afirmat sâmbătă, într-un mesaj pe reţelele de socializare, că „Dublinul a devenit capitala antisemitismului din lume”. 

Editor : C.A.

