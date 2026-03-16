Scandal în presa germană, după ce Die Welt a publicat un articol de opinie al lui Viktor Orban, în care atacă UE și Ucraina

Foto: Viktor Orban, premierul Ungariei / Sursa foto: Profimedia Images
Editura Axel Springer este considerată ca având o viziune constantă și inflexibilă asupra lumii. Încă de la înființare, compania, care publică „Bild” și „Welt”, ia constant partea Israelului, pledează pentru economia de piață liberă și susține o alianță transatlantică solidă cu SUA. Acest lucru este încă consacrat în „Esențialele” Springer, un fel de statut corporativ la care trebuie să subscrie fiecare angajat din întreaga lume, scrie Der Spiegel, într-un articol critic față de decizia Die Welt de a găzdui un articol de opinie al premierului maghiar Viktor Orban.

Până în iunie anul trecut, însă, a fost inclus un alt principiu: pledoaria pentru o „Europă unită” - până când a fost brusc eliminat. De ce? Springer a justificat schimbarea la acea vreme afirmând că „astăzi, mai mult decât oricând, privim lumea dintr-o perspectivă internațională”. Compania se extinsese, în special pe piața americană. Dar în zilele noastre, statutul corporativ reînnoit capătă și o conotație politică.

Acest lucru a fost determinat de un articol scris de premierul ungar Viktor Orbán, publicat în weekend de „Welt am Sonntag”(ediția de duminică a publicației Die Welt).

Textul, intitulat „De ce cred la Bruxelles că răbdarea cetățenilor europeni este nelimitată?”, este surprinzător din mai multe motive. În primul rând, pentru că liderului Viktor Orbán i se permite să aducă critici dure la adresa conducerii UE („Europa a fost luată ostatică”), dar și pentru că reproduce, relativ nealterat, puncte de vedere ale Guvernului rus, așa cum a remarcat și istoricul Bert Hoppe, notează Der Spiegel.

Cetățenii Europei, scrie Orbán, trebuie să îndure „distrugerea industriei lor odinioară puternice pe altarul unui război imposibil de câștigat”. Ucraina, susține el, reprezintă „o amenințare existențială” pentru Ungaria prin închiderea conductei Drujba – iar în spatele acțiunilor lui Zelenski se profilează „umbra întunecată a unei armate ucrainene de 800.000 de oameni, construită cu bani europeni”.

Orbán a sugerat de mult timp că trebuie să-și apere țara împotriva Ucrainei, dacă este necesar, din punct de vedere militar. Dar faptul că o editură germană îi oferă spațiul necesar pentru a face acest lucru este o noutate. Mai ales când vine vorba de Axel Springer.

În timp ce alte instituții media au publicat în trecut articole de opinie scrise de politicieni străini - Die Zeit a publicat un articol de opinie chiar al lui Vladimir Putin în 2021, Der Spiegel a publicat discursuri ale lui Barack Obama, printre alții, iar Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a publicat un articol de Viktor Orbán în 2016, în care acesta apăra construirea unui gard la frontieră - publicarea acestui articol pare a fi un caz de părtinire înaintea alegerilor de peste doar câteva săptămâni.

În primul rând, politicianul maghiar se află în prezent în mijlocul unei campanii electorale aprinse împotriva candidatului pro-european Péter Magyar.

În al doilea rând, editura Springer a menținut o imagine publică hotărât critică față de Putin și pro-ucraineană. Când editorul Mathias Döpfner l-a intervievat pe Orbán în noiembrie anul trecut, acesta l-a confruntat cu amenințarea unui atac rusesc asupra Europei. Orbán s-a contrazis în răspunsul său.

În al treilea rând, editura Springer s-a ars în mod repetat în ultimii ani cu contribuții ale unor autori de extremă dreapta. Când ziarul „Die Welt” a publicat la sfârșitul anului 2024 un articol de Elon Musk în care antreprenorul cerea deschis votul pentru AfD (Alternativa pentru Germania), incidentul a provocat o revoltă internă.

Mai mulți jurnaliști au părăsit compania și chiar au existat încercări de convingere a redactorului-șef să se răzgândească într-o scrisoare deschisă înainte de publicare. În cele din urmă, articolul a fost publicat - și a fost criticat la nivel mondial.

Un an mai târziu, în decembrie 2025, redacția a reușit să împiedice o contribuție a fondatorului partidului AfD, Alexander Gauland. O versiune a acesteia a apărut în cele din urmă în „Berliner Zeitung”. Acum, există contribuția lui Orbán, plasată și promovată vizibil de Axel Springer și inițial ilustrată chiar cu un portret realizat direct din biroul politicianului. Chiar lângă acesta, așa cum este aparent necesar pentru pluralismul intern, se află un interviu exclusiv cu președintele Ucrainei, conchide Der Spiegel.

