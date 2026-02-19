Scandal între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni după crima de la Lyon: „Să-și vadă fiecare de treaba lui”

Relațiile dintre Franța și Italia s-au tensionat după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon. Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că moartea tânărului reprezintă „o rană pentru întreaga Europă”, iar reacția sa a fost criticată de președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a sugerat că Meloni se amestecă în afacerile interne ale Franței și a transmis că „dacă fiecare și-ar vedea de treaba lui, lucrurile ar merge foarte bine”, declanșând un schimb de replici între cei doi, informează Politico.

Anturajul lui Meloni a reacționat după ce Macron a criticat-o pe lidera italiană pentru declarația potrivit căreia moartea lui Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, reprezintă „o rană pentru întreaga Europă”.

Aflat într-o vizită în India, Macron a sugerat că Meloni se amestecă în mod nejustificat în afacerile interne ale Franței.

Cei doi lideri au avut divergențe pe teme precum migrația și avortul, într-o relație marcată de tensiuni constante. Totuși, în aprilie este programat un summit franco-italian la Toulouse, unde este așteptat un moment de reconciliere.

Oficiali apropiați premierului italian au declarat că afirmațiile lui Macron au fost primite „cu surprindere” și au insistat că mesajul transmis de Meloni a avut scopul de „a arăta solidaritate cu poporul francez afectat de acest eveniment teribil și în niciun caz de a se amesteca în afacerile interne ale Franței”.

Anterior, în aceeași zi, Macron a spus că este „surprins de faptul că persoanele care sunt naționaliste, care nu doresc să fie deranjate acasă, sunt întotdeauna primele care comentează ceea ce se întâmplă în alte țări”.

„Dacă fiecare și-ar vedea de treaba lui, lucrurile ar merge foarte bine”, a declarat Macron.

Activistul de extremă dreapta a murit după ce a primit lovituri la cap în timpul unei altercații în afara unei conferințe la care participa eurodeputata de extremă stângă Rima Hassan, membră a formațiunii La France Insoumise, la o universitate din Lyon, al treilea oraș ca mărime al Franței.

Procurorul-șef din Lyon a anunțat ulterior, joi, că solicită plasarea sub investigație formală a șapte persoane pentru omor voluntar, inclusiv a unui asistent parlamentar al unui deputat din La France Insoumise. Trei dintre suspecți au declarat că sunt sau au fost afiliați unor grupări „ultra-stânga”. Unii au recunoscut că au participat la altercație, însă toți au negat că ar fi avut intenția de a-l ucide pe Deranque, a precizat procurorul.

Macron a afirmat că extremele politice din Franța trebuie „să-și facă ordine în propria ogradă” după acest incident. „Nu există loc în Franța pentru mișcări care adoptă sau legitimează violența”, a declarat el în timpul vizitei din India.

Primarul orașului Lyon, Grégory Doucet, a cerut joi autorităților să interzică un marș în sprijinul activistului decedat, programat pentru sâmbătă.

Editor : Ș.A.