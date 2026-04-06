Scandal la palat: fostul prinț Andrew, implicat într-o „altercație fizică” cu un consilier al reginei Elisabeta a II-a

Andrew Mountbatten-Windsor este acuzat că ar fi avut o „altercație fizică” cu unul dintre cei mai înalți consilieri ai Elisabetei a II-a. Fostul duce de York s-ar fi luat la harță cu viceamiralul Sir Tony Johnstone-Burt, consilier de rang înalt al reginei Elisabeta a II-a, după ce i s-a spus că nu poate găzdui un eveniment la Palatul Buckingham, arată The Independent.

„A fost o chestiune de rutină a Casei Regale. Ducele voia să organizeze o recepție și nu era loc. A fost atât de simplu”, a declarat un membru senior al personalului lui Hardman într-un fragment din cartea sa „Elizabeth II”. „Tony a spus că va trebui să-și aștepte rândul ca oricine altcineva, iar ducele s-a luat de el.”

Sir Tony, care ocupa funcția de majordom al Casei Regale din 2013 și continua să lucreze în acest post pentru rege, a raportat altercația cu fostul duce lordului Chamberlain, Lord Peel, care a adus problema în atenția prințului Charles de atunci. Acesta a discutat apoi cu fratele său despre incident.

Lord Chamberlain a primit ulterior un telefon de la Andrew Mountbatten-Windsor, care a spus: „Înțeleg că ai sunat oameni și ai creat probleme.”

Într-un alt incident petrecut la Windsor, grăjdarii de la Royal Mews călăreau pe unii dintre caii regretatei regine atunci când au văzut o mașină care se apropia și tura motorul „agresiv”. Cartea lui Hardman a relatat că mașina a oprit lângă Andrew Mountbatten-Windsor, care a „urlat” la șofer: „Cine naiba te crezi?” El a adăugat că fostul duce i-a cerut numele înainte de a discuta personal cu regretata regină.

Cartea a descris, de asemenea, furia din cadrul familiei regale atunci când fostul prinț Andrew a ignorat sfaturile și a acordat celebrul interviu din 2019 pentru emisiunea Newsnight, realizat de Emily Maitlis chiar în palat, cu privire la relația sa cu Epstein. Lordul Peel a spus că acesta „avea convingerea absolută că era mai bun decât noi ceilalți”.

I s-au retras funcțiile militare și dreptul de a folosi titlul de Alteță Regală în ianuarie 2022, cu o lună înainte de a ajunge la o înțelegere în cadrul unui litigiu cu una dintre victimele lui Epstein, Virginia Giuffre. Aceasta a susținut că a fost agresată de Andrew.

Pe 22 martie, fostul duce de York a fost fotografiat pentru prima dată de la arestarea sa. Andrew, în vârstă de 66 de ani, a fost văzut plimbându-și câinii pe terenul din jurul noii sale reședințe, Marsh Farm, situată pe domeniul Sandringham din Norfolk.

