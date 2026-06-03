Scandal la Strasbourg: un europarlamentar a ajuns la medic după ce s-a cazat într-un hotel „mizerabil”

Plângerile deputaților europeni cu privire la diversele neplăceri legate de deplasarea lunară la Strasbourg pentru săptămâna de plen nu sunt o raritate. Cu toate acestea, un deputat european a avut parte de mai mult decât se aștepta în urma unui sejur la hotel, care l-a determinat să solicite îngrijiri medicale. Deputatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a cerut ajutor în urma „unui caz de igienă precară într-un hotel, în timpul unei misiuni oficiale”, potrivit procesului-verbal al ședinței unui organism administrativ intern, anunță Politico.

Condițiile din hotel „l-au determinat pe membrul afectat să solicite îngrijiri medicale de la Serviciul Medical al Parlamentului”, se arată în notele ședinței, care a avut loc pe 29 aprilie. Problema a fost ridicată de legislatorul socialist Marc Angel, din Luxemburg, care face parte din acest organism.

Angel, care a refuzat să divulge locația sau numele hotelului, precum și identitatea europarlamentarului afectat, a declarat pentru Politico faptul că a adus în discuție acest caz drept exemplu pentru a evidenția „necesitatea de a stabili o procedură de gestionare a problemelor legate de igienă, care pot apărea în timpul misiunilor oficiale la care participă deputați sau colegi”.

O astfel de procedură ar permite ca plângerile privind igiena să fie semnalate rapid agenției de turism a Parlamentului și ar putea duce la eliminarea hotelurilor problematice din opțiunile de cazare oferite deputaților.

Hotelul se afla în Strasbourg, unde deputați, asistenți, funcționari, lobbyiști și jurnaliști se adună în fiecare lună pentru sesiunea plenară a Parlamentului European, potrivit a două persoane informate cu privire la această chestiune, citate de presa externă. Una dintre persoanele implicate a declarat că hotelul nu figura pe lista recomandărilor agenției de turism.

Nu este prima dată când cazarea la Strasbourg pune Parlamentul într-o situație delicată. În 2021, David Sassoli, pe atunci președinte al Parlamentului, a fost internat în spital cu pneumonie după ce a contractat boala legionarilor în timpul unui sejur la un hotel din Strasbourg. Sassoli a decedat în luna ianuarie a anului următor.

Cel mai recent incident marchează o altă notă de subsol neplăcută în dezbaterea de lungă durată privind migrația lunară a Parlamentului între Bruxelles și Strasbourg. Acest aranjament, consacrat în tratatele UE, a atras de ani de zile critici din partea legiuitorilor, care susțin că este costisitor, greoi și dăunător mediului. Auditorii UE au estimat în 2014 că menținerea celui de-al doilea sediu al Parlamentului costă contribuabilii 114 milioane de euro anual.

„Parlamentul se așteaptă ca spațiile de cazare utilizate pentru misiunile oficiale să îndeplinească standardele adecvate de calitate, siguranță și igienă”, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului, căruia i s-a acordat anonimatul în conformitate cu regulile instituției.

„Atunci când se primește o plângere, aceasta este evaluată de serviciile competente și, dacă este necesar, este semnalată furnizorului de servicii de călătorie și hotelului în cauză pentru a preveni apariția unor incidente similare în viitor”, a adăugat acesta.

Editor : C.A.