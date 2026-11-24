Decizia autorităților din orașul german Rostock de a renunța la tradiționalul brad natural de Crăciun și de a-l înlocui cu o proiecție luminoasă de aproape 30 de metri a provocat nemulțumirea vizitatorilor. Organizatorii unuia dintre cele mai mari târguri de Crăciun din nordul Germaniei susțin că măsura a fost impusă de costurile tot mai ridicate, însă numeroși localnici consideră că noua instalație distruge atmosfera sărbătorilor, relatează Focus Online.

Târgul de Crăciun din Rostock, unul dintre cele mai importante evenimente de acest fel din nordul Germaniei, a fost inaugurat luni, 23 noiembrie, cu o schimbare majoră față de anii precedenți.

Pentru prima dată, organizatorii au renunțat la instalarea unui brad natural de mari dimensiuni, împodobit cu lumini și decorațiuni.

În locul acestuia, pe Kröpeliner Tor, unul dintre monumentele istorice ale orașului, a fost proiectată imaginea luminoasă a unui pom de Crăciun, cu o înălțime de aproape 30 de metri.

Inițiativa, prezentată de organizatori drept o combinație între tradiție și tehnologie modernă, a fost întâmpinată cu critici din partea unor vizitatori.

„Este o rușine. Așa ceva nu se poate”

Marlies Urbigkeit, fostă comerciantă la târgurile de Crăciun, a declarat agenției germane DPA că dispariția bradului natural reprezintă o pierdere importantă pentru atmosfera evenimentului.

Potrivit acesteia, pomul împodobit era unul dintre principalele puncte de atracție ale târgului, unde vizitatorii obișnuiau să se fotografieze.

Alți localnici au reacționat și mai vehement.

Angelika și Bernd, doi locuitori din Rostock, au criticat decizia organizatorilor, afirmând că un târg de Crăciun trebuie să aibă un brad adevărat.

„Este cel mai rău lucru pe care Rostock putea să îl facă. Așa ceva nu se poate”, au declarat cei doi.

Aceștia au criticat și calitatea proiecției luminoase, pe care au descris-o drept palidă și lipsită de farmec.

„Este o rușine”, au adăugat localnicii.

Decizia a provocat numeroase comentarii negative și pe rețelele sociale.

De ce au renunțat organizatorii la bradul natural

Compania municipală Großmarkt Rostock GmbH, responsabilă de organizarea târgului, a explicat că principala problemă o reprezintă costurile tot mai mari necesare instalării unui brad de mari dimensiuni.

Potrivit reprezentanților companiei, procurarea unui asemenea copac, transportul, montarea, obținerea autorizațiilor și asigurarea personalului necesar au devenit operațiuni din ce în ce mai costisitoare și complicate.

Organizatorii au invocat și argumente ecologice, susținând că utilizarea unui copac natural de mari dimensiuni pentru o perioadă relativ scurtă ridică întrebări privind sustenabilitatea.

Prin instalarea proiecției LED, compania a încercat să reducă aceste dificultăți și, în același timp, să creeze o nouă atracție pentru vizitatori.

Nu toți vizitatorii sunt nemulțumiți

În ciuda criticilor, există și persoane care consideră că schimbarea nu afectează semnificativ experiența participării la târg.

Mario Stock, unul dintre vizitatori, a declarat că nu vede o problemă majoră în absența bradului natural.

„Nu am nicio problemă cu asta. Dacă nu se poate altfel, atunci asta este”, a spus el.

Bărbatul a recunoscut că dispariția pomului tradițional este regretabilă, dar consideră că atmosfera târgului poate fi apreciată și fără acesta.

Organizatorii iau în calcul revenirea la bradul tradițional

În urma reacțiilor negative, reprezentanții Großmarkt Rostock GmbH au transmis că înțeleg nemulțumirea vizitatorilor și că vor reanaliza decizia.

Compania a condamnat însă comportamentul unor persoane care au recurs la insulte împotriva angajaților, atât pe internet, cât și pe stradă.

„Acceptăm criticile privind absența bradului și, bineînțeles, ne reconsiderăm decizia”, a transmis o purtătoare de cuvânt a organizatorilor.

Aceasta a subliniat însă că atacurile verbale la adresa personalului sunt inacceptabile.

Târgul de Crăciun din Rostock rămâne unul dintre cele mai mari din nordul Germaniei, oferind vizitatorilor zone gastronomice, căsuțe cu produse tradiționale, atracții de divertisment, un sat de Crăciun și o pădure de basm destinată în special copiilor.

Evenimentul se desfășoară între 23 noiembrie și 22 decembrie 2026.

Deși organizatorii nu au anunțat deocamdată dacă vor reveni la bradul natural în edițiile următoare, controversele arată că, pentru numeroși germani, un pom de Crăciun adevărat rămâne o componentă esențială a atmosferei sărbătorilor.

Editor : Sebastian Eduard