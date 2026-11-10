Scandal uriaș la Kiev: un important general din Servicii a fost reținut pentru răpiri, tortură și rețele ilegale de call-centre

Generalul-maior Serhii Duka, prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statului și a Intereselor Naționale din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a fost reținut pe 4 noiembrie, fiind suspectat că proteja o organizație criminală implicată în escrocherii prin centre de apel, trafic de droguri, răpiri și tortură.

Anchetatorii anticorupție susțin că generalul și-ar fi folosit funcția și relațiile din cadrul serviciului pentru a feri gruparea de intervențiile autorităților. În timpul perchezițiilor, acesta ar fi amenințat cu pistolul detectivii și ar fi distrus telefoane și un hard disk, a relatat Ukrainskaia Pravda, potrivit TVRMoldova.

Oleksandr Abakumov, șeful unei subdiviziuni de detectivi din cadrul NABU, a declarat că anchetatorii au mers la locuința generalului, situată în apropierea Kievului, în baza unui mandat emis de instanță. Pentru a asigura securitatea operațiunii, NABU a mobilizat și mai mulți ofițeri din Departamentul de Operațiuni Speciale.

Când unul dintre ofițerii speciali a încercat să escaladeze gardul pentru a deschide poarta, persoane neidentificate ar fi îndreptat spre el arme cu dispozitive laser de ochire și l-ar fi amenințat că vor deschide focul. Doi ofițeri înarmați ai SBU s-ar fi aflat la ferestrele casei, având asupra lor arme automate, iar generalul a apărut la o fereastră de la primul etaj cu un pistol în mână.

Abakumov a povestit că a folosit un difuzor pentru a se identifica și a le cere celor din casă să nu creeze o situație periculoasă, prezentându-și legitimația și mandatul judecătoresc. Potrivit acestuia, nu a primit niciun răspuns.

„În schimb, generalul a ieșit în fugă pe balcon și a început să spargă telefoanele cu un ciocan. A distrus complet două telefoane și a deteriorat un hard disk”, a declarat șeful subdiviziunii NABU, potrivit sursei citate.

Ulterior, la fața locului au ajuns trei microbuze cu ofițeri înarmați ai unității speciale „Alpha” a SBU. Aceștia ar fi avut un comportament agresiv. Anchetatorii NABU susțin că ofițerii încercau să le evalueze pozițiile pentru a pregăti o eventuală intervenție în forță și evacuarea generalului.

O confruntare armată între cele două instituții a fost evitată după negocieri îndelungate și sosirea avocaților lui Duka. În cele din urmă, generalul a fost reținut.

Abakumov a mai declarat că, în timpul operațiunii, anchetatorii au documentat transferul către Duka a patru portofele cu criptomonede, în valoare totală de aproximativ trei milioane de dolari. În schimb, generalul ar fi promis să faciliteze deblocarea unor fonduri aparținând rețelei ruse de trafic de droguri „Himprom”, sechestrate de autorități prin intermediul Procuraturii Generale.

Operațiunea „Cartagina”

Generalul Serhii Duka este unul dintre oficialii vizați în cadrul operațiunii „Cartagina”, desfășurată de NABU și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO). Ancheta vizează o organizație criminală care ar fi implicat reprezentanți ai structurilor de forță în trafic de droguri, răpiri, agresiuni și protejarea unor afaceri ilegale, inclusiv call-centre.

Potrivit anchetatorilor, organizația ar fi instituit un sistem de mituire periodică a unor înalți funcționari din instituțiile de drept, pentru a asigura funcționarea fără intervenția autorităților a call-centre implicate în escrocherii și a altor activități ilegale.

Anchetatorii susțin că liderul grupării, Andrii Osipov, condamnat anterior de mai multe ori, ar fi cooptat în activitatea infracțională oficiali în exercițiu din cadrul SBU, Procuraturii Generale și Poliției Naționale, precum și reprezentanți ai lumii interlope.

Astfel, centrele de apel care vizau cetățeni ucraineni și străini ar fi putut funcționa nestingherit. În paralel, gruparea ar fi fost implicată în traficul de droguri, producerea ilegală de țigări contrafăcute și fabricarea de valută falsificată.

Investigația a mai stabilit că membrii organizației ar fi participat la agresiuni, răpiri și vătămarea integrității corporale a unor persoane, în interesul grupării.

În cadrul operațiunii, cinci persoane au fost puse sub învinuire. Printre acestea se numără Serhii Duka, prim-adjunct al șefului unuia dintre departamentele SBU, Volodymyr Tsenov, șef al unei subdiviziuni a Poliției Naționale, și Oleksandr Demianchuk, adjunct al șefului unei subdiviziuni de investigații criminale din regiunea Kiev.

În seara zilei de 4 noiembrie, șeful SBU, Oleksandr Poklad, a anunțat demiterea ofițerilor care au devenit subiecți ai anchetei în cadrul operațiunii „Cartagina”.

Conform datelor statistice ale instituțiilor de drept din Republica Moldova, escrocheriile prin intermediul apelurilor telefonice reprezintă un fenomen amplu.

În 2024 au fost înregistrate aproximativ 1.100 de cazuri, în 2025 numărul acestora a depășit cifra de 1.750, iar prejudiciile materiale au crescut de la 130 de milioane la 270 de milioane de lei anul trecut.

Editor : A.R.