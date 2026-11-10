Live TV

Scandal uriaș la Kiev: un important general din Servicii a fost reținut pentru răpiri, tortură și rețele ilegale de call-centre

Data publicării:
Sursă foto: SBU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Operațiunea „Cartagina”

Generalul-maior Serhii Duka, prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statului și a Intereselor Naționale din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a fost reținut pe 4 noiembrie, fiind suspectat că proteja o organizație criminală implicată în escrocherii prin centre de apel, trafic de droguri, răpiri și tortură.

Anchetatorii anticorupție susțin că generalul și-ar fi folosit funcția și relațiile din cadrul serviciului pentru a feri gruparea de intervențiile autorităților. În timpul perchezițiilor, acesta ar fi amenințat cu pistolul detectivii și ar fi distrus telefoane și un hard disk, a relatat Ukrainskaia Pravda, potrivit TVRMoldova.

Oleksandr Abakumov, șeful unei subdiviziuni de detectivi din cadrul NABU, a declarat că anchetatorii au mers la locuința generalului, situată în apropierea Kievului, în baza unui mandat emis de instanță. Pentru a asigura securitatea operațiunii, NABU a mobilizat și mai mulți ofițeri din Departamentul de Operațiuni Speciale.

Când unul dintre ofițerii speciali a încercat să escaladeze gardul pentru a deschide poarta, persoane neidentificate ar fi îndreptat spre el arme cu dispozitive laser de ochire și l-ar fi amenințat că vor deschide focul. Doi ofițeri înarmați ai SBU s-ar fi aflat la ferestrele casei, având asupra lor arme automate, iar generalul a apărut la o fereastră de la primul etaj cu un pistol în mână.

Abakumov a povestit că a folosit un difuzor pentru a se identifica și a le cere celor din casă să nu creeze o situație periculoasă, prezentându-și legitimația și mandatul judecătoresc. Potrivit acestuia, nu a primit niciun răspuns.

„În schimb, generalul a ieșit în fugă pe balcon și a început să spargă telefoanele cu un ciocan. A distrus complet două telefoane și a deteriorat un hard disk”, a declarat șeful subdiviziunii NABU, potrivit sursei citate.

Ulterior, la fața locului au ajuns trei microbuze cu ofițeri înarmați ai unității speciale „Alpha” a SBU. Aceștia ar fi avut un comportament agresiv. Anchetatorii NABU susțin că ofițerii încercau să le evalueze pozițiile pentru a pregăti o eventuală intervenție în forță și evacuarea generalului.

O confruntare armată între cele două instituții a fost evitată după negocieri îndelungate și sosirea avocaților lui Duka. În cele din urmă, generalul a fost reținut.

Abakumov a mai declarat că, în timpul operațiunii, anchetatorii au documentat transferul către Duka a patru portofele cu criptomonede, în valoare totală de aproximativ trei milioane de dolari. În schimb, generalul ar fi promis să faciliteze deblocarea unor fonduri aparținând rețelei ruse de trafic de droguri „Himprom”, sechestrate de autorități prin intermediul Procuraturii Generale.

Operațiunea „Cartagina”

Generalul Serhii Duka este unul dintre oficialii vizați în cadrul operațiunii „Cartagina”, desfășurată de NABU și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO). Ancheta vizează o organizație criminală care ar fi implicat reprezentanți ai structurilor de forță în trafic de droguri, răpiri, agresiuni și protejarea unor afaceri ilegale, inclusiv call-centre.

Potrivit anchetatorilor, organizația ar fi instituit un sistem de mituire periodică a unor înalți funcționari din instituțiile de drept, pentru a asigura funcționarea fără intervenția autorităților a call-centre implicate în escrocherii și a altor activități ilegale.

Anchetatorii susțin că liderul grupării, Andrii Osipov, condamnat anterior de mai multe ori, ar fi cooptat în activitatea infracțională oficiali în exercițiu din cadrul SBU, Procuraturii Generale și Poliției Naționale, precum și reprezentanți ai lumii interlope.

Astfel, centrele de apel care vizau cetățeni ucraineni și străini ar fi putut funcționa nestingherit. În paralel, gruparea ar fi fost implicată în traficul de droguri, producerea ilegală de țigări contrafăcute și fabricarea de valută falsificată.

Investigația a mai stabilit că membrii organizației ar fi participat la agresiuni, răpiri și vătămarea integrității corporale a unor persoane, în interesul grupării.

În cadrul operațiunii, cinci persoane au fost puse sub învinuire. Printre acestea se numără Serhii Duka, prim-adjunct al șefului unuia dintre departamentele SBU, Volodymyr Tsenov, șef al unei subdiviziuni a Poliției Naționale, și Oleksandr Demianchuk, adjunct al șefului unei subdiviziuni de investigații criminale din regiunea Kiev.

În seara zilei de 4 noiembrie, șeful SBU, Oleksandr Poklad, a anunțat demiterea ofițerilor care au devenit subiecți ai anchetei în cadrul operațiunii „Cartagina”.

Conform datelor statistice ale instituțiilor de drept din Republica Moldova, escrocheriile prin intermediul apelurilor telefonice reprezintă un fenomen amplu.

În 2024 au fost înregistrate aproximativ 1.100 de cazuri, în 2025 numărul acestora a depășit cifra de 1.750, iar prejudiciile materiale au crescut de la 130 de milioane la 270 de milioane de lei anul trecut.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
2
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
4
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
Sir Richard Knighton
5
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)
profimedia-1125988120
„Kievul nu e pregătit pentru asta”. Capitala Ucrainei, sub amenințarea unei ierni fără căldură și curent, pe fondul atacurilor Rusiei
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi
Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
Criza de combustibili din Rusia are un nou puseu: cel puțin șase regiuni sunt afectate, după ce Ucraina a lovit opt rafinării
femeie barbat la cafea maini profimedia-0315410411
Seducţia, o armă cu eficacitate dovedită a serviciilor de spionaj. Ce este „capcana cu miere”
Recomandările redacţiei
alexandru nazare
Cum va arăta bugetul României în 2027. Nazare: „Nu îl putem construi...
craiova liceu isu dolj
Conductă de gaze spartă de muncitori lângă un liceu din Craiova. 200...
x1
Polițiștii care au oprit ucigașul din Cracovia au fost decorați de...
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
Ultimele știri
„Inclusiv cele pe care nu le facem publice”. Franţa nu exclude niciun tip de ripostă împotriva Iranului, în „scandalul frigiderelor”
Peste un milion de români au accesat portalul Pilonului 2 în 2026. Cum verifici câți bani ai strâns pentru pensie
Rheinmetall a achitat integral prețul pentru Șantierul Naval Mangalia. Ce mai lipsește pentru finalizarea tranzacției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mult mai ușoară pentru 5 zodii până pe 15 noiembrie 2026. Problemele încep să se rezolve, iar...
Cancan
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou la FCSB, 3 milioane de euro! De ce a plătit Gigi Becali atât. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a intrat în negocieri cu o echipă istorică din Anglia! Primul interviu a avut deja loc...
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Pro FM
Sore, senzuală și încrezătoare la 37 de ani. A pozat într-o ținută îndrăzneață, cu un decolteu amețitor, după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Josh Brolin și soția cu 19 ani mai tânără și-au reînnoit jurămintele după 10 ani de mariaj. Ceremonie în...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Ce pensie va primi fiul lui Ion Dolănescu în Costa Rica, după o viață petrecută peste hotare. Dragoș...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...