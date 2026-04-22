Live TV

Scandalul subvențiilor agricole din UE: Toți cei 13 deputați greci anchetați rămân fără imunitate

Data actualizării: Data publicării:
Discussion On The Vote Of The 2026 Budget, Hellenic Parliament
Deputații au votat în mod covârșitor pentru ridicarea imunității celor 13 parlamentari din partidul condus de premierul Kyriakos Mitsotakis. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Parlamentul Greciei a ridicat miercuri imunitatea a 13 deputați, la solicitarea procurorilor europeni și greci care investighează presupusa deturnare a milioane de euro din subvențiile agricole ale UE. Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi fraudat cel puțin 23 de milioane de euro începând din jurul anului 2018.

Vicepreședintele Parlamentului, Georgios Georgantas, a declarat că deputații au votat în mod covârșitor pentru ridicarea imunității celor 13 parlamentari din partidul conservator de guvernământ Noua Democrație, condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, formațiune implicată în scandal. Politicienii în cauză au cerut ei înșiși ridicarea imunității pentru a-și demonstra nevinovăția, relatează Euronews.

Parchetul European (EPPO) a anunțat că investighează 20 de membri ai Noii Democrații, inclusiv parlamentari actuali și foști. Cei anchetați apar, potrivit relatărilor, în interceptări legale, în care ar discuta despre cazuri specifice ale unor fermieri și ar încerca frecvent să intervină în favoarea acestora. Toți cei implicați neagă orice faptă ilegală.

Mulți susțin că implicarea lor în cazurile alegătorilor face parte din atribuțiile de parlamentar. „Rolul unui membru al parlamentului este să se intereseze de cetățean și, desigur, să intervină în chestiuni care nu pot fi rezolvate în cadrul legislației existente”, a declarat fostul ministru al Agriculturii, Costas Tsiaras, unul dintre cei care au demisionat în aprilie, pentru televiziunea publică ERT.

Mai mulți politicieni au demisionat, inclusiv doi miniștri și doi miniștri adjuncți în această lună, ceea ce a dus la o remaniere guvernamentală. EPPO a precizat că ancheta vizează „instigarea la abuz de încredere, fraudă informatică și fals în declarații, cu scopul de a obține pentru altcineva un beneficiu ilegal”.

Miniștrii nu pot fi urmăriți penal în mod independent de instanțele din Grecia. Orice anchetă trebuie mai întâi să treacă prin parlament, într-un proces greoi care este adesea blocat de majoritatea guvernamentală.

Poliția elenă a efectuat anul trecut zeci de arestări în legătură cu acest scandal, însă suspecții nu erau politicieni. Unii membri ai guvernului au susținut că ancheta are motivații politice și au criticat scurgerile frecvente de informații în presă. Mitsotakis a intervenit duminică, afirmând pe Facebook că EPPO trebuie „să-și dovedească obiectivitatea”.

EPPO a detaliat pentru prima dată schema în luna mai a anului trecut, acuzând beneficiarii de subvenții că au declarat terenuri pe care nu le dețineau și au exagerat numărul de animale din ferme. Unele persoane care au primit plăți nu aveau nicio legătură cu agricultura.

Schema a început după ce Politica Agricolă Comună a UE a început, în 2014, să calculeze subvențiile pe baza suprafeței de teren, nu a numărului de animale. Registrul funciar incomplet de la acea vreme a făcut ca proprietatea asupra terenurilor să fie neclară în mare parte din Grecia. Fermierii au putut astfel declara terenuri deținute în alte zone ale țării pentru a obține subvenții.

Mitsotakis, care subliniază că frauda a început înainte ca el să ajungă la putere în 2019, a promis că „hoții” vor fi închiși și că fondurile vor fi recuperate. Alegeri sunt programate în Grecia anul viitor, iar partidul lui Mitsotakis conduce în sondaje, însă nu este așteptat să obțină majoritatea absolută.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
