Extrema dreaptă și extrema stângă sunt în ascensiune, în timp ce centristii francezi, aflați în plină destrămare, sunt prea ocupați să se lupte între ei, comentează Politico, făcând o analiză a alegerilor așteptate cu încordare la Bruxelles.

Scenariul de coșmar al Bruxelles-ului nu mai pare deloc improbabil: alegeri prezidențiale în Franța anul viitor, în care ambii candidați din turul doi provin din extremele politice și au o viziune profund sceptică asupra UE și NATO, scrie Politico.

Jordan Bardella, din partidul de extremă dreapta Raliul Național — partidul naționalist și anti-imigrație al Marinei Le Pen — a fost mult timp favorit pentru a câștiga cursa din 2027, dar partidele centriste mainstream au sperat că vor găsi un contracandidat unificator care să-l învingă în turul al doilea.

Această perspectivă de a-l opri pe Bardella s-a lovit însă de un potențial obstacol major, pe măsură ce se intensifică campania lui Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de extremă stânga Franța Neînfrântă (La France Insoumise) . Ultimele sondaje sugerează că acesta are acum șanse mari să se califice pentru confruntarea din turul al doilea — privând cursa de un candidat de centru care ar putea mobiliza alegătorii împotriva extremei drepte în cea de-a doua economie a UE.

Mélenchon își trage o mare parte din sprijin din rândul clasei muncitoare și al comunităților de imigranți, iar criticii săi l-au condamnat pentru antisemitism și „brutalizarea” politicii. Deși ar fi o lovitură majoră pentru el să ajungă în turul al doilea în 2027, majoritatea sondajelor prezic că ar pierde apoi în fața lui Bardella cu o majoritate zdrobitoare.

Tensiune la Bruxelles

Este un peisaj electoral care deja provoacă transpirații reci în rândul centrului politic francez.

„Mulți oameni cred că, dacă ar trebui să aleagă între «Franța neînfrântă» și «Adunarea Națională»… ar fi un coșmar. Și sunt de acord”, a declarat Édouard Philippe, un conservator considerat principalul candidat al curentului dominant în cursa pentru Palatul Élysée.

Gérald Darmanin, ministrul justiției din guvernul președintelui liberal Emmanuel Macron, a avertizat, de asemenea, că Mélenchon este acum pe cale să devină principalul adversar al extremei drepte. „Trebuie... să porți ochelari de cal ca să nu vezi asta”, a spus el.

Sondaje șocante

Săptămâna trecută, două sondaje au zguduit clasa politică franceză.

Primul, realizat de Odoxa, a arătat că Mélenchon se află la egalitate pe locul al doilea, după Bardella, cu fostul prim-ministru de centru-dreapta Philippe. Al doilea sondaj, realizat de Toluna-Harris Interactive, a arătat că Mélenchon s-ar califica pentru turul doi împotriva extremei drepte dacă ar fi prea mulți candidați care ar candida în centrul spectrului politic, inclusiv Philippe și un alt fost prim-ministru al lui Macron, Gabriel Attal.

Nu există încă semne, totuși, că perspectiva eliminării din cursa prezidențială se dovedește a fi terapia de șoc de care centrul politic are nevoie pentru a începe să se unească în jurul unui singur candidat, în loc să divizeze scena politică.

Philippe, de centru-dreapta, se află într-o rivalitate intensă cu Attal, și niciunul dintre ei nu dă semne că ar vrea să renunțe.

„Concurența cu Gabriel Attal ar putea fi fatală”, a declarat Bruno Cautrès, analist politic la institutul Sciences Po.

„Dacă Attal nu se retrage până în toamnă, acest lucru ar putea stârni ambițiile celor de stânga, care vor începe să creadă că putem ajunge cu adevărat în turul doi împotriva extremei drepte”, a spus el.

Revenirea spectaculoasă

Pentru Mélenchon, sondajele naționale reprezintă o revenire spectaculoasă după ce a fost în mare parte dat la o parte în urma campaniei sale electorale municipale conflictuale din martie. Sondajele de opinie arată în mod repetat că radicalul de stânga în vârstă de 74 de ani este unul dintre cei mai nepopulari politicieni francezi.

Dar Mélenchon a câștigat admirația reticentă a rivalilor săi pentru campania sa energică de când a anunțat în mai că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor.

Pe 7 iunie, susținătorii de extremă stânga plănuiesc o demonstrație de forță la un miting în Saint-Denis, o suburbie săracă din nordul Parisului pe care „Franța Neînfrântă” a câștigat-o la alegerile locale.

„E greu să nu recunoști că Mélenchon a înțeles probabil mai bine decât oricine cum arată o campanie prezidențială modernă”, a scris Stanislas Rigault, fost purtător de cuvânt al partidului de extremă dreapta Reconquête al lui Éric Zemmour.

Posibila confruntare dintre Mélenchon și Bardella, reprezentantul extremei drepte (sau poate Marine Le Pen, în cazul în care i se va permite să candideze), este un aspect pe care ambele tabere încearcă să-l exploateze.

În ultimii ani, Mélenchon a insistat în repetate rânduri că, în cele din urmă, lupta împotriva extremei drepte va fi una de tipul „noi împotriva lor”, pe măsură ce partidele tradiționale de centru-dreapta și centru-stânga se destramă. La celălalt capăt al spectrului politic, membrii Raliului Național au declarat că Bardella este convins că se va confrunta cu Mélenchon sau cu un candidat de stânga în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

În Franța, președintele este ales în două tururi de scrutin, cei doi candidați cu cel mai mare număr de voturi din primul tur calificându-se în turul doi.

Atât Le Pen, cât și Mélenchon se pregătesc pentru luptă și au început deja să se confrunte online pe tema economiei și a conceptului de „nouă Franță” al extremei stângi, despre care extrema dreaptă spune că opune o nouă generație, mulți dintre ei provenind din familii de imigranți, împotriva persoanelor cu o ascendență franceză mai îndelungată.

Lăsați pe dinafară

Pentru stânga moderată, ascensiunea lui Mélenchon a declanșat semnale de alarmă, având în vedere că este foarte puțin probabil ca acesta să-i învingă pe actualii favoriți de la extrema dreaptă. Într-adevăr, sondajele au arătat că Bardella ar avea un sprijin de peste 70% într-o confruntare în turul doi cu Mélenchon. Sondajul Toluna-Harris Interactive de săptămâna trecută a arătat că Bardella ar câștiga împotriva lui Mélenchon cu 68% din voturi.

„Mélenchon vrea să fie regele cimitirului de pe stânga”, a declarat un oficial al Partidului Socialist, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre politica internă. „Chiar trebuie să ne punem pe treabă”, a adăugat el.

Dar centrul-stânga nu a părut niciodată mai departe de a-și mobiliza forțele.

Luna trecută, Partidul Socialist a fost la un pas de a se destrăma, după ce o treime din conducerea sa a demisionat pe fondul tensiunilor dintre președintele partidului, Olivier Faure, și un aliat cheie, Boris Vallaud.

Unul dintre cei mai puternici candidați la președinție din partea stângii, europarlamentarul Raphaël Glucksmann, a încercat să câștige avânt săptămâna trecută, prin lansarea unei cărți și numeroase interviuri. Dar el a fost slăbit de îndoielile privind talentele sale în campania electorală și de scurgerea către POLITICO a unei note interne care sugera că ar trebui să evite să se adreseze alegătorilor săraci.

Potrivit lui Cautrès, analistul politic care a studiat multiplele campanii prezidențiale ale lui Mélenchon, liderul de extremă stânga este un personaj controversat, dar poate atrage și un public mai larg.

„Mélenchon este apreciat în stânga pentru că este dur, nu face concesii capitalismului, dar există și alte aspecte ale personalității sale: este un bun cunoscător al istoriei și are o viziune de ansamblu”, a spus Cautrès.

„Își înmoaie imaginea... știe cum să conducă o campanie prezidențială”, a spus el.

Philippe, provocat

Dar nu doar stânga moderată este îngrijorată de creșterea popularității lui Mélenchon.

Și centrul-dreapta este amenințat.

La alegerile prezidențiale din 2022, Mélenchon a obținut aproape 22% din voturi în primul tur. Acest procent ar putea fi unul foarte competitiv. În ultimul sondaj Odoxa, Bardella era creditat cu 32% din voturi în primul tur, în timp ce Philippe avea 17% și Mélenchon 16%.

Problema lui Philippe este că își consumă o mare parte din energie pentru a face față concurenței din partea lui Bruno Retailleau, liderul partidului conservator Les Républicains, și a hiperactivului centrist Attal, care a anunțat luna trecută că va candida la alegerile prezidențiale.

Recent, rivalitatea dintre Philippe și Attal s-a concentrat – într-un mod oarecum bizar – pe întrebarea dacă ar fi dispuși să se urce pe o masă pentru a-și susține punctul de vedere și care dintre ei seamănă mai mult cu fostul președinte Jacques Chirac.

„Situația este complicată în centrul politic, deoarece liderii săi sunt prea ocupați să se atace reciproc”, a declarat o persoană apropiată lui Macron.

„Am auzit multe despre cine sunt ei... și prea puține despre țară sau despre idei noi”, a adăugat persoana respectivă.

Susținătorii lui Attal și Philippe au afirmat că cei doi bărbați — amândoi foști prim-miniștri sub Macron — vor ajunge în cele din urmă la un acord și se vor uni în spatele unui singur candidat.

Dar există indicii că discuțiile s-ar putea să nu fie chiar atât de simple.

Într-o conferință de presă joi, un consilier al lui Attal a sugerat posibilitatea ca acesta să rămână în cursă până la final dacă amenințarea reprezentată de Mélenchon se va estompa. „Asta ar schimba situația”, a spus consilierul.

„Trebuie să pornim de la premisa că poate unul dintre ei nu se va retrage”, a declarat un aliat al lui Philippe.

Cu puțin mai puțin de un an înainte de alegerile prezidențiale, mai este încă timp pentru a aplana divergențele. Însă, între timp, extrema dreaptă și extrema stângă își consolidează influența asupra cursei electorale.

