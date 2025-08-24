Scenariul dezvăluit de Ursula von der Leyen în cazul în care acordul comercial cu SUA ar fi eșuat. Ce națiuni ar fi „jubilat”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apărat controversatul acord comercial al UE cu Donald Trump, avertizând că eșecul încheierii unui acord ar fi fost un cadou pentru rivalii Europei. Von der Leyen folosește un editorial publicat în presa spaniolă pentru a-și apăra acordul cu Trump, prezentându-l ca o măsură de stabilitate în fața escaladării conflictului și respingând criticile potrivit cărora Bruxelles-ul a cedat, arată Politico.

„Imaginați-vă pentru o clipă că cele două cele mai mari economii democratice nu ar fi reușit să ajungă la un acord și, în schimb, ar fi declanșat un război comercial - doar Moscova și Beijingul ar fi avut motive de sărbătoare”, a scris von der Leyen, într-un editorial publicat sâmbătă seara în El Mundo.

Președinta Comisiei a descris acordul-cadru de patru pagini, finalizat săptămâna trecută, drept o alegere deliberată pentru „stabilitate și previzibilitate în locul escaladării și confruntării”.

Acordul limitează majoritatea tarifelor americane aplicate produselor din UE la 15%, inclusiv pentru automobile și produse farmaceutice, și prevede excepții pentru medicamentele generice și piesele de avion.

Criticii, printre care și fostul șef al Organizației Mondiale a Comerțului, Pascal Lamy, au avertizat că acordul riscă să submineze credibilitatea Europei ca apărător al comerțului bazat pe norme. Însă von der Leyen a insistat că UE a obținut un rezultat unic: un plafon tarifar unic de 15%, spre deosebire de tarifele diferențiate pe care Washingtonul le aplică altor parteneri.

Ea a subliniat, de asemenea, că normele UE în materie de siguranță alimentară, sănătate și digitalizare rămân neschimbate și a evidențiat eforturile Bruxelles-ului de a diversifica relațiile comerciale, inclusiv prin acorduri cu Mexic, blocul sud-american al țărilor Mercosur și obiectivul de a încheia un pact cu India înainte de sfârșitul anului.

Von der Leyen a repetat afirmațiile fostului șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care, vineri, a cerut eliminarea barierelor din piața internă, argumentând că acestea împiedică creșterea economică mai mult decât orice tarif extern. „Dacă Europa dorește să-și valorifice pe deplin potențialul, aceasta este cea mai urgentă provocare”, a scris von der Leyen.

Editor : C.A.