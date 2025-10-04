„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga

Sute de conturi anonime de pe platforma de partajare video TikTok devin din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-ruse și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din Cehia din 3 și 4 octombrie, a raportat un grup neguvernamental, ceea ce amintește despre ce s-a întâmplat în România la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Online Risk Labs, un grup nou format de analiști cehi, a declarat că a descoperit 286 de conturi TikTok care împărtășeau conținut între ele. Împreună, acestea au între 5 și 9 milioane de vizualizări pe săptămână, ceea ce reprezintă mai mult decât audiența combinată a liderilor principalelor partide, a afirmat grupul.

„Conturile nu sunt aliniate cu un singur partid politic, ci arată simultan sprijin pentru mai multe partide radicale și extremiste”, se arată în declarație.

Aproape un sfert dintre cehi folosesc TikTok, ceea ce reprezintă o proporție mai mică decât în România, unde alegerile prezidențiale de anul trecut au fost anulate din cauza acuzațiilor de interferență rusă prin intermediul conturilor de pe platformă. Rusia a negat acuzațiile.

Autoritatea cehă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, CTU, a declarat că a primit mai multe plângeri cu privire la sute de conturi TikTok.

„Am evaluat aceste comentarii ca fiind adecvate și le-am transmis Comisiei Europene, în calitate de autoritate de supraveghere a platformelor mari”, a declarat CTU pentru Reuters, adăugând că este în contact cu TikTok, arată o investigație a jurnaliștilor cehi.

Conturile TikTok semnalate de Online Risk Labs și-au exprimat sprijinul pentru partide precum SPD, de extremă dreapta, care ocupă locul al treilea în majoritatea sondajelor, cu aproximativ 13% din voturi, și partidul de extremă stânga Stacilo!, care, potrivit sondajelor, ar putea depăși pragul de 5% necesar pentru a obține locuri în parlament, a afirmat grupul. Ambele partide susțin că țara ar trebui să părăsească NATO și Uniunea Europeană.

Online Risk Labs a afirmat că candidații promovați pentru aceste funcții nu erau neapărat conștienți de acest lucru.

Ultimele sondaje înaintea alegerilor parlamentare arată că partidul de opoziție ANO al fostului prim-ministru Andrej Babiš are un avantaj considerabil față de partidul de centru-dreapta SPOLU al prim-ministrului Petr Fiala. ANO ar putea avea nevoie de sprijinul SPD și Stacilo! pentru a forma o majoritate.

Alegerile din Cehia

Cehii au suferit creșteri ale inflației după criza Covid și invazia Rusiei în Ucraina și au înregistrat o recuperare lentă după una dintre cele mai grave scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru a afectat popularitatea coaliției Spolu a prim-ministrului Petr Fiala și a aliaților săi liberali, care s-au concentrat pe reducerea deficitului bugetar.

Candidații au făcut apeluri de ultimă oră către alegători vineri dimineață, Andrej Babiš distribuind gogoși în orașul industrial Ostrava.

Babiš este un aliat al lui Viktor Orbán din Ungaria în grupul Patrioții pentru Europa din Parlamentul European și a adoptat o poziție ambivalentă cu privire la ajutorul acordat Ucrainei – o abatere de la politica guvernului Fiala, care a adoptat rapid o poziție fermă de sprijinire a Kievului după invazia Rusiei în 2022.

Deși au donat mai puțin decât alții din punct de vedere financiar, cehii au fost printre primii care au furnizat tancuri și vehicule de luptă și au creat așa-numita „inițiativă cehă”, reunind comercianți și oficiali din domeniul apărării pentru a găsi milioane de proiectile de artilerie în întreaga lume pentru Kiev, cu finanțare din partea țărilor occidentale.

Babiš s-a angajat să pună capăt proiectului de muniție, spunând că este prea scump. El dorește ca NATO și UE să se ocupe de Ucraina.

„Nu avem bani aici pentru poporul nostru. Programul nostru vizează o viață mai bună pentru cetățenii cehi... Nu suntem în Ucraina”, a declarat Babiš, în vârstă de 71 de ani, într-o dezbatere miercuri la CNN Prima News.

Sondajele indică faptul că partidul ANO al lui Babiš va obține peste 30% din voturi, cu aproximativ 10 puncte mai mult decât coaliția Spolu a lui Fiala. Dar, chiar și cu un mic aliat numit Motorists, probabil că nu va obține majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri.

Relațiile tensionate ale ANO cu Spolu și aliații săi înseamnă că partidul ar putea avea nevoie de sprijinul partidelor marginale anti-UE și anti-NATO – SPD de extremă dreapta și Stacilo! de extremă stânga – pentru cabinetul său preferat, format dintr-un singur partid.

Babiš a respins orice demersuri în direcția ieșirii din UE sau NATO, inclusiv solicitările de organizare a unor referendumuri, contracarând acuzațiile actualului guvern că ar devia țara de la cursul său democratic și pro-occidental.

La un miting al lui Babiš organizat săptămâna aceasta în Kralupy, lângă Praga, Martin Klihavec, un antreprenor care votează ANO, a declarat: „Această campanie de intimidare va speria mulți alegători, dar este păcat, deoarece nu se bazează pe adevăr. Sub guvernul anterior al lui Babiš, eram mai bine.”

Babiš trebuie să depășească și alte obstacole pentru a deveni prim-ministru. În calitate de proprietar al unui imperiu chimic și alimentar, el trebuie să găsească o modalitate de a se conforma legilor privind conflictul de interese. De asemenea, el se confruntă cu un proces pentru acuzații de fraudă legate de obținerea unei subvenții UE în urmă cu mai bine de 15 ani, acuzații pe care le neagă.

Spolu și aliații săi ar putea păstra majoritatea dacă unele partide mici nu reușesc să atingă pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament, un scenariu care i-a ajutat la ultimele alegeri, dar care pare puțin probabil să se repete, potrivit sondajelor.

Secțiile de votare vor fi deschise până la ora locală 22:00 (23:00 ora României) vineri și de la 8:00 la 14:00 (09:00 - 15:00, ora României) sâmbătă, rezultatele fiind așteptate mâine după-amiază.

