Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse în ultimele luni, vizând mai ales teritoriile ocupate. Un ultima perioadă, forțele Kievului au început să atace constant liniile de aprovizionare din Crimeea ocupată, ajungându-se în situația în care rușii din peninsulă nu mai au acces deloc la benzină sau motorină. În aceste condiții, rușii apelează la soluții care ne amintesc de celebrele cadre din Mad Max.

Pe rețelele sociale s-au viralizat imagini cu un camion cisternă care traversează așa numitul pod al lui Putin, vizat și acesta anterior de atacuri ale dronelor ucrainene.

În videoclipul postat de către un rus din Crimeea se poate vedea un camion blindat, acoperit în întregime cu plase anti-dronă.

Mai mult, mijlocul de transport este dotat cu o mitralieră de calibru mare instalată chiar pe cabina camionului.

Tot din imginile care s-au viralizat pe rețelele sociale putem observa că același camion are instalate și sisteme performante menite să ducă în eroare dronele care l-ar putea viza. Aceste sisteme fac parte din tehnologiile electronice utilizate pe scară largă de armata lui Putin, încercând să reducă pe cât posibil impactul cu posibile aparate de zbor fără pilot operate de armata Kievului.

Imaginile postate sunt însoțite de comentariul celui care le-a postat: „Uite așa este adus combustibilul în Crimeea acum”.

Amintim, autoritățile de ocupație din Crimeea au introdus raționalizarea și vouchere preplătite pentru benzină în urma atacurilor ucrainene asupra depozitelor de petrol. Carburantul este limitat, iar rețelele majore precum ATAN și TES vând benzină și motorină pe bază de cupoane, prioritatea fiind transportul municipal.

Editor : A.R.