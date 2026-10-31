Schimb de replici dure între oficialii UE și Serghei Lavrov la G20. „Ar trebui să-i spună lui Putin că Rusia nu va câștiga războiul”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, l-a acuzat pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, că a prezentat „o mulțime de minciuni” despre războiul din Ucraina, în timpul reuniunii G20 de la Atlanta. La rândul său, ministrul britanic Ed Miliband i-a transmis că ar trebui să-i spună lui Vladimir Putin că Rusia nu va câștiga conflictul, anunță Euronews.

„Discutam despre marea criză geopolitică, inclusiv despre Ucraina, și am reușit să-l abordăm direct pe Serghei Lavrov în legătură cu acest subiect”, a declarat Kallas pentru agenția de presă AFP.

„Desigur, el a prezentat o mulțime de minciuni, o mulțime de narațiuni false”, pe care europenii le-au contestat, a adăugat șefa diplomației europene.

Oficialii europeni ar fi profitat, de asemenea, de ocazie pentru a exercita presiuni suplimentare asupra Moscovei, în încercarea de a obține o încetare a focului în Marea Neagră. Inițiativa ar fi stârnit o reacție de respingere din partea lui Lavrov, a declarat o sursă diplomatică pentru AFP.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a afirmat că i-a transmis și el lui Lavrov, în timpul ședinței plenare, că „ar trebui să aibă curajul să-i spună lui Putin că Rusia nu va câștiga acest război”.

Potrivit relatărilor, ministrul britanic l-a confruntat pe Lavrov și în legătură cu un atac recent asupra unei căi ferate din Dnipro, în urma căruia au murit 15 persoane. Miliband a subliniat că Moscova este „agresorul” în conflictul început în februarie 2022, când forțele ruse au lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, Lavrov a salutat disponibilitatea Statelor Unite de a purta un dialog cu Moscova, criticând, în același timp, ceea ce a numit „boicotul arogant” al Europei.

„Aceasta este o lecție bună pentru colegii noștri europeni”, a declarat ministrul rus, referindu-se la abordarea Washingtonului.

De asemenea, mai mulți oficiali prezenți la reuniune ar fi refuzat să participe la fotografia de grup alături de Lavrov. În cele din urmă, organizatorii americani au anulat sesiunea foto.

Reuniunile G20 au loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor intermediare cruciale din Statele Unite, care vor stabili echilibrul de putere în Congres pentru ultimii doi ani ai mandatului președintelui Donald Trump.

SUA aprobă un pachet de rachete Patriot pentru Ucraina

Vineri, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că Washingtonul a aprobat un pachet de 500 de rachete interceptoare Patriot PAC-3, în valoare de 2,1 miliarde de dolari, destinat Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a continuat să le ceară aliaților americani și europeni mai multe rachete interceptoare pentru forțele ucrainene, în contextul atacurilor rusești cu rachete și drone.

Deși a salutat noul pachet de asistență și a mulțumit Statelor Unite pentru „decizia fermă”, Zelenski a avertizat că livrările ar putea întârzia chiar și câțiva ani.

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„Cinci sute de rachete interceptoare PAC-3 reprezintă un număr substanțial și, foarte curând - în această iarnă - acestea ar putea constitui un pachet de apărare extrem de eficient”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma X.

„Cu toate acestea, ni s-a spus că livrările ar putea începe abia peste câțiva ani”, a adăugat el. „Le cerem partenerilor noștri americani să găsească o soluție pentru momentele în care există un pericol real și o nevoie reală de a folosi rachetele interceptoare PAC-3”.

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit, la rândul său, cu Serghei Lavrov, în marja reuniunii G20 de la Atlanta.

Editor : C.A.