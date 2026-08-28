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Schimbare de discurs în partidul lui Viktor Orban. Fidesz spune că este „gata să colaboreze” cu noul guvern

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Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia
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Peste 10 miliarde de euro, în joc Fidesz critică însă reformele noului guvern O nouă eră pentru Fidesz Fidesz vrea să îi permită lui Orban să revină

Partidul Fidesz al lui Viktor Orban spune că este pregatit să colaboreze cu noul guvern al Ungariei pentru combaterea corupției și pentru consolidarea statului de drept. Janos Boka, noul lider al grupului parlamentar Fidesz, recunoaște că unele dintre criticile privind regresul democratic din timpul guvernării Orban au fost justificate, dar respinge ideea că partidul sau ar fi responsabil pentru acest regres, anunță Politico.

Partidul Fidesz al lui Viktor Orban este pregătit să colaboreze cu noul guvern al Ungariei în lupta împotriva corupției și pentru consolidarea statului de drept.

Janos Boka, unul dintre oamenii importanți ai lui Viktor Orban și noul lider al grupului parlamentar Fidesz, a recunoscut că unele dintre criticile privind regresul democratic din Ungaria au avut o anumită justificare.

Într-un interviu acordat podcastului „Brussels Playbook Week Ender”, Boka a declarat că partidul său a fost dispus să colaboreze cu noua putere în ceea ce privește aceste probleme.

„Unele dintre criticile legate de regresul democratic au avut o anumită justificare, iar noi am fost, de asemenea, dispuși să colaborăm cu noul guvern în privința acestor aspecte”, a declarat Boka.

El a ținut însă să precizeze că această recunoaștere nu înseamnă că Fidesz își asumă responsabilitatea pentru problemele privind democrația din Ungaria.

„Acest lucru nu înseamnă că suntem responsabili pentru regresul democratic”, a spus Boka, care conduce grupul de 52 de parlamentari ai Fidesz din Parlamentul Ungariei.

Peste 10 miliarde de euro, în joc

Schimbarea de discurs vine în contextul în care Ungaria ar putea primi peste 10 miliarde de euro din fondurile europene de redresare post-pandemie, dacă respectă termenul-limită de săptămâna viitoare pentru consolidarea măsurilor anticorupție.

Comisia Europeană a blocat o parte importantă a fondurilor europene destinate Ungariei, pe fondul numeroaselor acuzații privind erodarea statului de drept în timpul guvernării lui Viktor Orban.

Timp de patru ani consecutivi, Transparency International a clasat Ungaria drept cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană.

Peter Magyar, al cărui partid, Tisza, a obținut o victorie categorică la alegerile generale din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, a colaborat cu instituțiile europene pentru deblocarea fondurilor.

Boka susține acum implementarea noilor reguli necesare pentru eliberarea banilor europeni, într-o schimbare importantă față de poziția adoptată de Fidesz în perioada în care Viktor Orban se afla la conducerea guvernului.

El susține, de asemenea, eforturile noului guvern de a restabili „competența Curții Constituționale”, pe care o consideră una dintre pietrele de temelie ale unui sistem bazat pe statul de drept.

Fidesz critică însă reformele noului guvern

Deși susține unele dintre măsurile guvernului Tisza, Boka critică alte reforme constituționale adoptate recent.

Printre acestea se numără înlocuirea președintelui Ungariei și limitarea la trei mandate a parlamentarilor aflați în funcție, măsură care ar împiedica aproximativ jumătate dintre parlamentarii Fidesz să candideze pentru un nou mandat.

Boka a acuzat guvernul condus de Peter Magyar că „abuzează de mandatul său”, depășind „limitele constituționale”, și a susținut că noua putere desfășoară „o propagandă a urii extrem de agresivă”.

Liderul parlamentar al Fidesz a afirmat, de asemenea, că instituțiile europene „încă nu cunosc adevăratele intenții politice ale noului prim-ministru și nu îl cunosc nici ca politician, nici ca persoană”. El a recunoscut însă că guvernul lui Peter Magyar beneficiază de o perioadă de grație importantă.

O nouă eră pentru Fidesz

Janos Boka a fost ales să conducă grupul parlamentar Fidesz la 21 iulie, după ce anterior a ocupat funcția de ministru al afacerilor europene în guvernul lui Viktor Orban.

Ascensiunea sa marchează o posibilă nouă etapă pentru Fidesz, după înfrângerea electorală care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban și a provocat plecarea mai multor reprezentanți de rang înalt ai partidului.

Fostul ministru de externe Peter Szijjarto lucrează acum pentru producătorul chinez de vehicule electrice BYD, iar fostul ministru al construcțiilor și transporturilor, Janos Lazar, a anunțat pe 20 august că se retrage definitiv din politică. Ambii au fost considerați, la un moment dat, potențiali succesori ai lui Viktor Orban.

Orban a refuzat să își ocupe locul în noul Parlament și a rămas președintele Fidesz, retrăgându-se din prima linie a scenei politice.

Potrivit lui Boka, fostul premier rămâne însă „centrul de greutate al mișcării noastre politice” și va avea un rol important în procesul de restructurare a partidului.

Fidesz vrea să îi permită lui Orban să revină

Noul lider al grupului parlamentar Fidesz a anunțat că va încerca să elimine limita de două mandate impusă de guvernul lui Peter Magyar pentru actualii și foștii premieri, limită care îl împiedică pe Viktor Orban să candideze din nou.

Boka a recunoscut că o astfel de schimbare ar necesita obținerea unei majorități de două treimi la următoarele alegeri.

„Dacă va exista o nouă majoritate constituțională, aceste reguli pot fi modificate exact așa cum au fost modificate acum, iar acest lucru ar putea deschide noi posibilități politice. Cred că acesta ar fi un element important în programul politic pe care îl promovăm”, a declarat el.

Viktor Orban a revenit în trecut la putere după o înfrângere electorală și a ocupat de două ori funcția de prim-ministru în lunga sa carieră politică.

Boka consideră că acesta ar putea reveni din nou în fruntea guvernului. „Nu cred că maghiarii au devenit mai puțin inteligenți decât au fost în trecut pentru a-și alege liderul. Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să fie descalificat legal din cursa electorală”, a afirmat liderul parlamentar al Fidesz.

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Editor : C.A.

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