Ungaria urmează să-și retragă vineri obiecțiile față de deschiderea ultimelor două grupuri de negociere privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit unor surse diplomatice citate de Euronews. Decizia ar permite atât Kievului, cât și Republicii Moldova să înceapă negocierile pe toate domeniile legate de aderare, inclusiv cele sensibile privind agricultura și mediul, potrivit Euronews.

Andras Biro-Nagy, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei premierului Ungariei, a dat de înțeles că Budapesta își va schimba poziția în timpul unei discuții despre extinderea Uniunii, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale, care a avut loc joi, la Bruxelles.

Budapesta a blocat mult timp procesul de aderare a Ucrainei, împiedicând deschiderea grupurilor de negociere. Veto-ul Ungariei a afectat și parcursul european al Republicii Moldova, a cărei candidatură a fost tratată în paralel cu cea a Kievului.

Poziția Ungariei a început să se schimbe după ce Peter Magyar l-a înlăturat de la putere pe Viktor Orban, care s-a aflat la conducerea guvernului timp de 16 ani. Primul grup de negociere a fost deschis în iunie, al doilea în iulie, iar alte două au fost deschise în octombrie.

Luna trecută, Kievul și Budapesta au ajuns la un acord privind drepturile minorității etnice maghiare din vestul Ucrainei. Acordul a fost ulterior adoptat de parlamentul ucrainean.

Guvernul ungar era pregătit să facă atunci un pas înainte, însă a amânat cu câteva săptămâni deschiderea ultimelor două grupuri de negociere. După ani de retorică antiucraineană în timpul mandatului lui Viktor Orbán, o schimbare de poziție era dificil de justificat din punct de vedere politic pe plan intern.

Liderii Ungariei și Ucrainei, Peter Magyar și Volodimir Zelenski, au avut prima întâlnire bilaterală în marja celui mai recent summit al Consiliului European, desfășurat la Bruxelles pe 16 octombrie. Întâlnirea a marcat un nou pas în îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări vecine.

Dacă Ungaria va confirma vineri că își retrage veto-ul, Ucraina și Republica Moldova vor putea deschide toate grupurile de negociere, inclusiv pe cele care vizează unele dintre cele mai sensibile domenii, precum mediul și agricultura.

Agricultura va reprezenta un subiect deosebit de sensibil pentru Kiev. Comisia Europeană a propus să acorde Ucrainei acces la fondurile europene și la piața comunitară pentru anumite produse agricole, în contextul presiunilor exercitate de state precum Polonia și Franța.

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Prim-ministrul ucrainean Sergii Koretskyi a declarat pentru Euronews că Kievul nu poate accepta excluderea permanentă a fermierilor ucraineni de pe piața europeană, dar că eventualele măsuri restrictive trebuie să fie temporare și proporționale.

Deschiderea grupurilor de negociere reprezintă doar începutul procesului de aderare. Ucraina și Republica Moldova vor trebui să-și alinieze legislația și practicile la normele Uniunii Europene. Pe parcursul negocierilor, statele membre pot exercita dreptul de veto în numeroase etape, blocând sau întârziind progresele înregistrate de țările candidate.

Editor : C.A.