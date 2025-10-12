Live TV

Schimbare de preferințe în rândul tinerilor europeni: consumă din ce în ce mai puțin alcool. Care sunt motivele (studiu)

Data publicării:
Close-up of young people toasting with plastic cups with alcohol drinks at a party
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Tinerii europeni consumă mai puțin alcool din cauza gustului și a îngrijorărilor legate de sănătatea lor, a anunțat, marți, o firmă de studii de piață, sugerând că vânzările lente sunt rezultatul schimbării preferințelor, nu doar al unei dificultăți financiare, potrivit Reuters.

Vânzările de alcool au scăzut în țările dezvoltate în ultimii ani, ceea ce a stârnit dezbateri cu privire la cauze.

Unii specialiști susțin că este în mare parte rezultatul presiunii financiare ciclice asupra consumatorilor, ceea ce înseamnă că vânzările ar trebui să își revină atunci când vremurile se îmbunătățesc.

Însă alții spun că schimbarea este un semn al schimbării preferințelor, care ar putea fi mai greu de inversat.

Circana, o companie americană de cercetare de piață, a declarat că studiul său a indicat o schimbare generațională în Europa, unde a constatat că 71% dintre consumatori cumpără sau consumă mai puțin alcool, iar aproape unu din patru tineri cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani a renunțat complet la băuturile alcoolice.

Schimbarea a impus o „reinventare strategică” din partea companiilor de băuturi, a declarat Ananda Roy, vicepreședinte senior pentru leadership de opinie la Circana.

Studiul a constatat că 55% dintre europeni au declarat că băuturile nealcoolice sunt „mai răcoritoare”, în timp ce alți 27% au spus că sunt mai sănătoase sau au un gust mai bun.

Băuturile nealcoolice reprezintă acum aproape 60% din vânzările de pe piața europeană a băuturilor, în valoare de 166 de miliarde de euro, după o creștere de 5,1% față de anul precedent, în timp ce băuturile alcoolice au scăzut cu 1,8%.

Unele companii de alcool susțin că presiunile financiare sunt factorul mai important după ani de inflație și rate ridicate ale dobânzilor.

„Când oamenii spun că totul se rezumă la sănătate și bunăstare... nu cred în asta”, a declarat Diageo. Directorul general interimar, Nik Jhangiani, a declarat la o conferință din septembrie că scăderile au fost mai degrabă legate de ciclul economic.

În august, numărul americanilor care au raportat că consumă alcool a atins un minim istoric, potrivit unui sondaj Gallup, majoritatea afirmând pentru prima dată că până și un consum moderat de alcool este dăunător sănătății.

