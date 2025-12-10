Live TV

Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani”

Data publicării:
President Emmanuel Macron delivers a speech at Air Base 101, Space Command Headquarters during the inauguration of the French Space Command, in Toulouse, on November 12, 2025. Photo by Fred Scheiber/Pool/ABACAPRESS.COM
Emmanuel Macron, președintele Franței. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârsteiutilizatorilor lor şi să le interzică celor sub 15 sau 16 ani, printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite Le Figaro.

Obiectivul este de a depune un text de lege al guvernului încă din ianuarie2026 şi a-l face votat în cel mai bun termen, a spus Macron, vorbind despre un consens pe cale să se realizeze pe acest subiect.

Macron a menţionat că Australia tocmai a făcut acest lucru în cazul tinerilor sub 16 ani.

În Australia, sute de mii de adolescenţi s-au trezit miercuri deconectaţi de la aplicaţiile pe care puteau să îşi petreacă mai multe ore pe zi.

Giganţii Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat sau Reddit sunt obligaţi de acum înainte să le interzică accesul utilizatorilor australieni care nu au împlinit 16 ani. La fel se întâmplă şi cu platformele de streaming Kick şi Twitch, precum şi cu reţelele sociale Threads şi X.

Cu cât creşte timpul de ecran, cu atât scad performanţele educaţionale (...), cu cât creşte timpul de ecran, cu atât cresc problemele de sănătate mintală, a afirmat Macron cu prilejul unei dezbateri în vestul Franţei.

Liderul deputaţilor macronişti, Gabriel Attal a anunţat săptămâna trecută că o propunere de lege de interzicere a reţelelor sociale pentru minorii sub 15 ani urmează să fie dezbătut în Adunarea Naţională pe 19 ianaurie 2026.

