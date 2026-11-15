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Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată (Bloomberg)

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soldați americani
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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SUA și-au revizuit planurile privind reducerea contingentului american din Europa. Acum, Pentagonul intenționează să retragă 5.000 de militari în loc de 25.000, scrie Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, Washingtonul și-a schimbat poziția ca urmare a creșterii cheltuielilor aliaților pentru apărare în cadrul NATO. Un alt factor a fost războiul cu Iranul: SUA au nevoie de bazele militare europene și de spațiul aerian al aliaților pentru a susține operațiunile din Orientul Mijlociu.

Potrivit surselor, reducerea va afecta în primul rând Germania, unde se află cel mai mare contingent american din Europa. În același timp, SUA intenționează să-și consolideze prezența militară pe flancul estic al NATO. Țările care se învecinează cu Rusia și nu numai și-au exprimat deja disponibilitatea de a prelua o parte din cheltuieli (n.red. chiar dacă România nu are graniță directă cu Rusia, a propus părții de peste Ocean să preia o parte din cheltuielile cauzate de staționarea trupelor americane pe teritoriul național). Decizia finală îi revine președintelui SUA, Donald Trump. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, îi va transmite acestuia recomandări privind modificarea dislocării trupelor pe 1 decembrie.

Anterior, reprezentantul special al lui Trump pe lângă NATO, Matt Whitaker, a declarat că nu se așteaptă la o reducere semnificativă a contingentului american din Europa. „Avem aici multe forțe și mijloace, care se află exact acolo unde avem nevoie de ele. Nu mă aștept la nimic de amploare”, a spus el.

În septembrie, surse ale NBC News au relatat că administrația Trump ia în considerare posibilitatea retragerii din Europa a până la 25.000 de militari americani, în special din Germania, Italia și Spania. Aceasta ar fi cea mai semnificativă reducere a prezenței militare a SUA pe continent de la sfârșitul Războiului Rece, în anii 1990.

În prezent, în Europa sunt staționați aproximativ 80.000 de militari americani. Anul trecut, Congresul SUA a adoptat o lege care interzice Pentagonului să reducă efectivele din regiune sub nivelul de 76.000 de persoane, să renunțe la bazele militare sau să retragă loturi mari de armament și echipamente fără consultări prealabile cu aliații și fără o evaluare detaliată a posibilelor consecințe.

Amintim, preşedintele Nicuşor Dan l-a primit la începutul lunii noiembrie, la Cotroceni, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii.

Șeful statului i-a transmis oficialului american că România se confruntă cu amenințări hibride, în timp ce Marea Neagră este „una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime” și a precizat că „o prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică”.

Surse de la Cotroceni au precizat pentru Digi24 că, în cadrul discuțiilor, partea română ar fi transmis părții americane că țara noastră este dispusă să suporte o parte din cheltuielile necesare staționării trupelor SUA în România, pentru ca Statele Unite să-și mențină o prezență semnificativă aici.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat în vara acestui an, într-un interviu pentru Fox News, că România a restricționat zborurile comerciale din București pentru a facilita operațiunile militare americane în conflictul cu Iranul.

Înaintea unei întâlniri cu președintele Donald Trump, șeful Alianței a invocat acest exemplu pentru a evidenția sprijinul oferit de statele europene acțiunilor militare ale SUA.

Editor : Alexandru Rotaru

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