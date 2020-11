Schiul în pandemie răcește relațiile între europeni. Ceartă în UE pe tema stațiunilor montane: să rămână sau nu închise?

Sezonul sărbătorilor se apropie, dar spiritul Crăciunului nu pare să-și facă loc printre europeni. Dimpotrivă, relațiile dintre partenerii UE par să fie tot mai glaciale pe măsură ce pârtiile își așteaptă amatorii de schi.

Germania, căreia i se alătură Italia, vrea ca statele alpine să ţină închise staţiunile de schi pentru a contribui la încetinirea pandemiei de coronavirus, dar îi va fi greu să cadă de acord în acest sens cu vecina Austria, care se opune ideii. Iar Viena are un aliat important, care, chiar dacă nu este membru al clubului european, are relații speciale cu UE: Elveția. În ecuație apare și Franța, care are o atitudine „prudentă”.

„Sezonul de schi se apropie. Vom încerca să ne coordonăm în Europa în ceea ce priveşte o posibilă închidere a tuturor staţiunilor de schi”, a promis cancelarul german Angela Merkel în Parlament. „Din păcate, auzind declaraţiile din Austria, se pare că nu va fi prea uşor, dar vom încerca din nou”, a adăugat șefa guvernului de la Berlin.

Cancelarul austriac: O măsură „excesivă”!

Cancelarul austriac Sebastian Kurz declarase miercuri că se opune ideii ca stațiunile de schi să rămână închise de sărbători, reacționând astfel la o propunere a premierului italian Giuseppe Conte. Acesta își dorește ca toate stațiunile de schi de pe continent să rămână închise până la 10 ianuarie. Sebastrian Kurz consideră însă o astfel de măsură „excesivă”.

Ca și Angela Merkel, premierul italian Giuseppe Conte ar dori reguli comune pentru stațiunile de schi la nivel european și consideră că a permite turiștilor să vină în vacanță în stațiunile de schi ar contribui la agravarea pandemiei.

Aparent, și președintele francez Emmanuel Macron ar fi de acord cu această idee. „Pare imposibil să luăm în considerare redeschiderea stațiunilor de schi pentru sărbătorile de sfârșit de an”, a declarat marți Emmanuel Macron. Numai că joi, Franța a venit cu altă soluție. Premierul Jean Castex a spus că stațiunile de schi din Franța ar putea fi deschise, poate după Crăciun, dar infrastructuri precum lifturile, care comportă riscul unei aglomerări de oameni, vor rămâne închise.

„Din cauza pandemiei și a situației din spitalele aflate în zonele cu probleme am decis că nu putem să luăm în calcul o redeschidere pentru perioada Crăciunului. Desigur, monitorizăm situația din țările vecine, este un aspect important. Noi adoptăm o poziție prudentă”, a spus Jean Castex.

Italia: „O glumă inacceptabilă!”

„Dacă pârtiile trebuie să rămână închise, acest lucru ar trebui să se aplice întregii Europe”, a declarat marţi preşedintele regiunii italiene Veneto, Luca Zaia. „Nu puteţi interzice schiul în Tirolul de Sud (Italia) şi permite accesul în Carintia (Austria). Ar fi o glumă inacceptabilă”, a mai spus Zaia.

Staţiunile de schi din Italia generează venituri anuale de circa 11 miliarde de euro, dintre care o treime provin din vacanţele petrecute de italieni în Alpi şi Dolomiţi de Crăciun şi Anul Nou.

Cu toate acestea, premierul italian Giuseppe Conte le-a cerut italienilor să nu meargă la schi de Crăciun, pentru a contribui la aplatizarea valului doi al epidemiei.

El vrea ca statele europene să convină asupra unor reguli comune în acest sector pentru a împiedica „importul” de cazuri din străinătate.

Conte a dat asigurări, miercuri, că este exclus să interzică cetățenilor călătoriile peste graniţe în interiorul UE, dar a atenționat că italienii care se întorc din vacanţele petrecute în străinătate vor trebui să se testeze pentru coronavirus şi/sau să se izoleze.

De ce e Germania precaută

Precauțile Germaniei, pe de altă parte, au și ele justificarea lor. În „primul val” al pandemiei de coronavirus din Europa, de la începutul acestui an, mulţi germani s-ar fi infectat în staţiunea de schi austriacă Ischgl.

Germania este, de altfel, principala sursă de turişti străini a Austriei. La Ischgl vin cam jumătate de milion de turiști în fiecare iarnă, inclusiv celebrități și politicieni proeminenți.

Luna trecută, Germania a emis avertismente de călătorie pentru regiunile de schi din Austria, Italia şi Elveţia.

Deocamdată, atât Germania, cât şi Austria, Italia şi Franţa mențin închise pârtiile de la mari altitudini, în speranţa că dacă rata infecţiilor va scădea, toate staţiunile de schi vor beneficia apoi din plin de sezonul rece.

Landul Bavaria, o destinaţie apreciată de schiorii germani, a anunţat marţi închiderea staţiunilor pe perioada Crăciunului.

„Oricine vrea să meargă în Austria, care este o zonă de risc, trebuie să intre în carantină zece zile în momentul întoarcerii și nu va fi despăgubit pentru pierderile suferite. Acest lucru este prevăzut în lege, iar măsurile nu se aplică doar pentru călătoriile mai lungi, ci și pentru cele de o zi”, a avertizat premierul landului, Markus Soder.

Bani mulți la mijloc

Asta, pentru că în Austria vecină, noua carantină națională ar urma să fie ridicată la 7 decembrie, iar guvernul ar vrea să permită desfășurarea sporturilor de iarnă, cu precauțiile corespunzătoare și restricții care să difere de la stațiune la stațiune.

Ministrul austriac al finanţelor, Gernot Blümel, a afirmat marţi că, dacă Uniunea Europeană obligă Austria să ţină staţiunile de schi închise, asta va genera pierderi de peste 2 miliarde de euro, pe care UE trebuie să le compenseze.

Pe de altă parte, în Suedia, țară cunoscută pentru abordarea mai laxă a pandemiei, stațiunile de schi sunt deschise.

Puțin probabil să poată fi impuse reguli comune

În aceste condiții, chiar și unii oficiali UE sunt sceptici că s-ar putea impune o interdicție generală la nivel european în privința stațiunilor de iarnă. Comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, a declarat joi pentru Corriere della Sera că nu întrezărește o astfel de perspectivă. „Nu există o formulă care să se aplice tuturor țărilor UE, pentru că fiecare țară are o situație diferită”, a declarat ea.

În plus, Comisia Europeană nu are prerogativele necesare pentru a impune astfel de restricții statelor membre. Este o decizie care ar trebui agreată cu fiecare guvern național în parte.

O complicație: Elveția

Și chiar dacă Merkel și Conte s-ar înțelege până la urmă cu Sebastian Kurz, tot ar apărea o complicație: Elveția.

În ceea ce o priveşte, Elveţia, care nu face parte din UE, ea permite funcţionarea staţiunilor sale de schi în regim aproape normal. Schiorii trebuie doar să poarte măști atunci când se află în spații închise. Guvernul elveţian, autorităţile locale şi sectorul turismului „au convingerea că, pentru moment, calea elveţiană este corectă şi sezonul de iarnă se poate desfăşura în siguranţă”, a declarat Markus Berger, purtător de cuvânt al Switzerland Tourism.

O restricție paneuropeană referitoare la stațiunile de schi nu s-ar aplica și Elveției, țară care, în schimb, are un acord de liberă circulație cu statele membre UE. Asta înseamnă că cetățenii UE pot veni nestingheriți în Elveția la schi. Aici și-ar cheltui și banii, în detrimentul regiunilor alpine din UE. (surse: Politico, CNN, Agerpres)

Citiți și: În plin scandal european pe tema închiderii stațiunilor montane, se deschid pârtiile în România. Pe schiuri, doar cu mască medicinală

Editor : Luana Pavaluca