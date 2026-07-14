Școlile din Estonia vor să se „blindeze”, pentru a face față unor atacuri de drone. Soluția tehnică găsită

Școlile din Estonia încep consolidarea ferestrelor din cauza amenințării atacurilor cu drone. Un oraș din Estonia a luat măsuri pentru a-și proteja elevii împotriva unor viitoare atacuri cu drone, consolidând ferestrele școlilor.

Statele baltice, inclusiv Estonia, au înregistrat în mai multe rânduri cazuri în care drone au pătruns din greșeală în spațiul lor aerian sau s-au prăbușit pe teritoriul lor, scrie TVP World.

Autoritățile din Tartu au luat decizia de a acoperi ferestrele din adăposturile de urgență ale școlilor cu o folie de plastic special concepută pentru a limita împrăștierea cioburilor de sticlă în cazul unei explozii, a raportat luni postul public estonian ERR.

Postul de televiziune a adăugat că lucrările erau deja în curs de desfășurare la Școala Karlova din oraș săptămâna trecută, pe fondul vacanței de vară, existând planuri de extindere a măsurilor la grădinițe și la instituțiile sociale și administrative.

Pe măsură ce războiul Rusiei în Ucraina se prelungește și incursiunile accidentale ale dronelor în țările de pe flancul estic al UE devin tot mai frecvente, viceprimarul orașului Tartu, Martin Bek, a declarat că administrația sa dorește ca școlile să fie pregătite în caz de urgență.

„Experiența colegilor noștri ucraineni a arătat că ferestrele ar trebui acoperite cu folie pentru a oferi protecție împotriva cioburilor. Ei înșiși procedează la fel”, a declarat Bek pentru ERR.

Ole Raudsepp, care conduce compania care instalează măsurile de protecție la școală, a declarat pentru ERR că, fără folia specială, cioburile de sticlă ar „zbura în încăpere” dacă ar avea loc o explozie care să spargă geamul.

El a adăugat însă că măsurile de siguranță nu sunt perfecte, spunând: „În cazul unei explozii mai puternice, geamul va fi aruncat în aer împreună cu ramele, iar noi nu putem să-l ținem la locul lui cu ajutorul foliei.”

Tartu, al doilea oraș ca mărime din Estonia, situat la doar aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) de granița cu Rusia, a alocat în acest an 850.000 de euro pentru reziliența în situații de criză, dintre care aproximativ 64.000 de euro sunt destinați acoperirii ferestrelor adăposturilor școlare, potrivit ERR.

Editor : Sebastian Eduard