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Scriitorul Michel Houellebecq, acuzat în urma unor declaraţii despre musulmani. „Atentate în moschei, va fi un fel de Bataclan pe dos”

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Michel Houellebecq
Michel Houellebecq. Foto: Profimedia
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Scriitorul Michel Houellebecq a fost pus sub acuzare pentru „complicitate la incitarea la discriminare, ură sau violenţă împotriva unui grup de persoane pe motivul originii lor sau al apartenenţei sau neapartenenţei la o anumită etnie, naţiune, rasă sau religie”, a aflat Le Figaro dintr-o sursă apropiată dosarului. Decizia a fost pronunţată marţi de un judecător de instrucţie al Tribunalului Judiciar din Nanterre.

Scriitorul în vârstă de 70 de ani era urmărit penal de procurorul Republicii în urma plângerilor penale depuse de Uniunea Moscheilor din Franţa (UMF) şi de Mişcarea împotriva rasismului şi pentru prietenia dintre popoare (MRAP), ca urmare a unor declaraţii făcute într-un interviu extins acordat filosofului Michel Onfray, în revista sa Front Populaire, în noiembrie 2022.

După o discuţie pe această temă cu Michel Houellebecq, în ianuarie 2023, rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, a renunţat în cele din urmă la acţiunea în justiţie.

El a declarat, în special, cu privire la atentatele islamiste din 13 noiembrie 2015: „Când teritorii întregi vor fi sub control islamist, cred că vor avea loc acte de rezistenţă. Vor avea loc atentate şi împuşcături în moschei, în cafenelele frecventate de musulmani, pe scurt, un fel de Bataclan pe dos”. „Iar musulmanii nu se vor mulţumi doar să pună lumânări şi buchete de flori. Aşa că, da, lucrurile se pot întâmpla destul de repede”.

„Cred că dorinţa populaţiei franceze de origine, cum se spune, nu este ca musulmanii să se asimileze, ci ca aceştia să înceteze să-i fure şi să-i agreseze; pe scurt, ca violenţa lor să scadă, ca ei să respecte legea şi oamenii. Sau, o altă soluţie bună, să plece”, a continuat el, considerând atunci că „pentru mulţi musulmani, cea mai bună soluţie, în acest moment, este fără îndoială întoarcerea”.

Întrebat de Michel Onfray despre „marea înlocuire”, teorie elaborată de scriitorul Renaud Camus într-o carte cu acelaşi titlu (publicată în 2011) cu privire la un fenomen de înlocuire a poporului francez cu populaţii de culturi străine, Michel Houellebecq a afirmat: „Am fost foarte şocat că se numeşte asta o teorie. Nu este o teorie, ci un fapt […] Renaud Camus este un scriitor bun, nu există nicio îndoială în privinţa asta. Aşadar, el a constatat o «mare înlocuire» sau, pentru a fi mai precis, modificarea compoziţiei etnice şi religioase a populaţiei europene. Este o evidenţă statistică”.

„Michel Houellebecq contestă infracţiunea penală de care este acuzat. Declaraţiile incriminate nu conţin nicio formă de îndemn, nici măcar implicit, şi se încadrează, prin urmare, în libertatea de opinie şi de exprimare. Un profet al nenorocirilor nu doreşte nenorocirea, dimpotrivă. Locul său nu este într-un tribunal”, au declarat avocaţii scriitorului, Thibault de Montbrial şi Louis Cailliez.

Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, a intenţionat la un moment dat să depună o plângere, dar, în cele din urmă, nu a iniţiat nicio acţiune în justiţie, după ce s-a întâlnit cu scriitorul în ianuarie 2023.

La scurt timp după interviul cu Michel Onfray, Michel Houellebecq a publicat „Quelques mois dans ma vie”, o povestire în care revenea asupra declaraţiilor sale despre islam şi recunoştea că unele dintre acestea au fost „neîndemânatice” sau greşit înţelese. De altfel, el a abordat în repetate rânduri religia musulmană în scrierile sale. Publicat în ianuarie 2015, romanul său de anticipaţie „Soumission” imaginează venirea la putere în Franţa a unui preşedinte al Republicii de religie musulmană şi instaurarea treptată a unui regim islamic moderat. Scriitorul riscă un an de închisoare şi/sau o amendă de 45.000 de euro.

Editor : Sebastian Eduard

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