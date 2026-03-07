Scutul antirachetă de la Deveselu: cum funcționează, ce poate și ce nu poate intercepta

Baza Militară de la Deveselu a devenit una dintre cele mai importante instalații strategice din Europa după instalarea sistemului antirachetă american integrat în arhitectura de apărare a NATO. În urma conflictului din Iran, declanșat în urmă cu o lună, a fost intens citată ca fiind una dintre construcțiile militare americane care pot apăra Europa.

Oficial denumit componenta terestră a sistemului Aegis Ashore, scutul antirachetă din sudul României este proiectat pentru a intercepta rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune înainte ca acestea să ajungă la ținte din Europa, scrie National Defense Magazine.

Instalația a devenit operațională în 2016 și face parte din arhitectura de apărare antirachetă a Alianței Nord-Atlantice, o rețea complexă de senzori, radare și interceptori desfășurați pe mai multe continente. Rolul sistemului este declarat exclusiv defensiv, iar obiectivul său este protejarea statelor membre NATO împotriva atacurilor cu rachete balistice lansate din afara spațiului euro-atlantic.

Contextul apariției scutului antirachetă

Conceptul unui sistem de apărare împotriva rachetelor balistice a apărut în timpul Războiul Rece, perioadă în care Statele Unite și Uniunea Sovietică au dezvoltat tehnologii pentru a contracara eventuale atacuri nucleare. În acel context strategic, rachetele balistice intercontinentale reprezentau principala amenințare militară, iar ideea interceptării lor înainte de a ajunge la țintă a devenit o prioritate pentru ambele superputeri.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, echilibrul geopolitic global s-a schimbat semnificativ. Atenția strategică s-a mutat treptat de la confruntarea directă dintre marile puteri către proliferarea tehnologiilor balistice în state considerate instabile sau imprevizibile din punct de vedere politic. În acest context, programele de rachete dezvoltate de state precum Iran sau Coreea de Nord au devenit un motiv major de preocupare pentru Washington și pentru aliații săi europeni.

În 2009, administrația americană a lansat un program strategic de apărare antirachetă destinat Europei, cunoscut sub numele de European Phased Adaptive Approach. Proiectul prevedea dezvoltarea graduală a unui sistem de interceptare bazat pe radare, interceptori și centre de comandă integrate într-o rețea globală de senzori. România a devenit parte a acestui program în 2011, când guvernele de la București și Washington au semnat acordul privind amplasarea unei baze antirachetă pe teritoriul românesc.

Sistemul Aegis Ashore și tehnologia din spatele scutului

Sistemul instalat la Deveselu este versiunea terestră a sistemului naval Aegis Combat System, utilizat de marina americană pe distrugătoare și crucișătoare. Acest sistem reprezintă unul dintre cele mai sofisticate mecanisme de apărare antiaeriană și antirachetă dezvoltate până în prezent.

Versiunea terestră poartă numele de Aegis Ashore și reproduce pe uscat funcționalitățile sistemului naval. Conceptul a fost dezvoltat pentru a extinde capacitatea de apărare antirachetă a Statelor Unite și a NATO în zone strategice unde desfășurarea permanentă a navelor militare ar fi dificilă sau insuficientă.

Sistemul combină un radar de mare putere capabil să detecteze obiecte la distanțe foarte mari, un centru de comandă care analizează datele primite și un set de interceptori capabili să distrugă rachetele balistice în spațiu. Întregul proces este automatizat în mare măsură, însă decizia finală de lansare a interceptorilor aparține personalului militar care operează sistemul.

Cum funcționează o rachetă balistică

Pentru a înțelege modul în care scutul antirachetă de la Deveselu își îndeplinește misiunea, este necesară o scurtă explicație a modului în care funcționează o rachetă balistică.

O astfel de rachetă urmează o traiectorie similară celei a unui proiectil de artilerie, însă la o scară mult mai mare. După lansare, racheta este propulsată de motoare puternice care o accelerează până la viteze foarte mari și o trimit în afara atmosferei. Această etapă inițială durează de obicei câteva minute.

După oprirea motoarelor, racheta intră într-o fază de zbor balistic în spațiu, în timpul căreia parcurge cea mai mare parte a distanței până la țintă. În această etapă, focosul – care poate transporta încărcătură convențională, nucleară sau chimică – se deplasează cu viteze care pot depăși câțiva kilometri pe secundă.

În final, focosul reintră în atmosferă și coboară spre țintă, moment în care impactul devine practic inevitabil dacă nu există un sistem de interceptare capabil să îl distrugă înainte de această fază.

Detectarea lansării unei rachete

Primul pas în interceptarea unei rachete balistice este detectarea lansării acesteia. Sistemul global de apărare antirachetă al Statelor Unite și al NATO utilizează o combinație de sateliți militari și radare terestre pentru a identifica semnătura termică a unei lansări.

Sateliții detectează flacăra motoarelor rachetei imediat după lansare și transmit datele către centrele de comandă. În paralel, radarele de mare putere urmăresc obiectul pe măsură ce acesta urcă spre spațiu și calculează traiectoria probabilă.

Unul dintre radarele esențiale pentru apărarea antirachetă a Europei este radarul AN/TPY-2 amplasat la Radarul AN/TPY-2 din Kürecik. Acesta este capabil să detecteze lansări de rachete din Orientul Mijlociu și să transmită informațiile către rețeaua de comandă a NATO.

Datele colectate sunt analizate în timp real pentru a determina dacă racheta reprezintă o amenințare pentru teritoriul european. Dacă traiectoria indică posibilitatea unui impact în zona protejată de sistem, se ia decizia de interceptare.

Interceptorii SM-3 și tehnologia „hit-to-kill”

Principala armă a scutului de la Deveselu este interceptorul SM-3. Acesta este proiectat pentru a distruge rachete balistice în faza de zbor din spațiu.

Spre deosebire de multe alte sisteme de armament, interceptorul SM-3 nu transportă un focos exploziv. În schimb, el utilizează principiul impactului direct, cunoscut în terminologia militară drept „hit-to-kill”. Ideea este relativ simplă, dar extrem de dificil de realizat din punct de vedere tehnologic: interceptorul trebuie să lovească focosul rachetei inamice la viteze foarte mari, energia cinetică a impactului fiind suficientă pentru a distruge ținta.

Pentru a realiza această performanță, interceptorul este echipat cu senzori infraroșii și sisteme de ghidare extrem de precise. După lansare, racheta interceptor se separă în mai multe etape, iar în faza finală un vehicul de interceptare autonom se îndreaptă către țintă și o lovește direct.

La viteze care pot depăși zece mii de kilometri pe oră, coliziunea produce o energie comparabilă cu o explozie puternică, fragmentând focosul înainte ca acesta să poată reintra în atmosferă.

Tipurile de rachete pe care le poate intercepta scutul

Sistemul de la Deveselu este proiectat pentru interceptarea rachetelor balistice cu rază scurtă și medie de acțiune. Acestea sunt rachete capabile să parcurgă distanțe cuprinse între câteva sute și câteva mii de kilometri.

Astfel de rachete pot reprezenta o amenințare pentru Europa dacă sunt lansate din regiuni aflate la distanță relativ mică de continent. Programele balistice dezvoltate de Iran sunt adesea menționate în analizele strategice occidentale, iar modele precum Shahab-3 sau Sejjil (ambele iraniene) sunt considerate exemple de rachete care ar putea fi interceptate de sistem.

Ce nu poate face sistemul de la Deveselu

În schimb, sistemul de la Deveselu nu este conceput pentru interceptarea rachetelor balistice intercontinentale sau pentru a opri un atac nuclear masiv. Arhitectura sa este gândită pentru scenarii limitate, în care una sau câteva rachete sunt lansate către Europa.

Sistemul de la deveselu nu poate intercepta rachete de croazieră cu zbor la joasă altitudine, rolul său este strict limitat la amenințările balistice.

De asemenea nu poate fi de niciun ajutor în cazul unui atac cu drone.

Structura bazei și infrastructura tehnologică

Baza de la Deveselu include mai multe instalații tehnice și operaționale necesare funcționării sistemului. În centrul complexului se află centrul de comandă și control, unde sunt analizate datele radar și unde se iau deciziile privind eventualele interceptări.

În apropiere se află lansatoarele verticale de tip MK-41, aceleași sisteme utilizate pe navele de război americane. Aceste lansatoare sunt amplasate în structuri fortificate și conțin interceptoarele SM-3 pregătite pentru lansare.

Întregul complex este protejat de infrastructură de securitate militară și este operat de personal al US Navy, în timp ce România asigură securitatea externă a bazei și sprijinul logistic.

Sisteme similare în alte regiuni

Baza de la Deveselu nu este un proiect izolat, ci face parte dintr-o rețea globală de sisteme antirachetă. O instalație similară este amplasată în localitatea Redzikowo, unde a fost construit un al doilea sistem Aegis Ashore destinat apărării Europei de Nord.

În Asia, aliații Statelor Unite utilizează alte sisteme de interceptare. Japonia operează distrugătoare echipate cu sistemul Aegis și interceptori SM-3, în timp ce Coreea de Sud utilizează sistemul THAAD pentru interceptarea rachetelor la altitudini mari.

Un alt exemplu notabil este sistemul israelian de apărare antirachetă. Israel utilizează mai multe straturi de apărare, printre care sistemele Iron Dome și Arrow 3, concepute pentru interceptarea rachetelor cu diferite raze de acțiune.

Controverse geopolitice

Instalarea scutului antirachetă în Europa de Est a generat tensiuni diplomatice semnificative, în special în relația cu Rusia. Moscova a susținut în repetate rânduri că sistemul ar putea afecta echilibrul strategic nuclear și că lansatoarele MK-41 ar putea fi modificate pentru a lansa rachete de croazieră ofensive.

Statele Unite și NATO au respins aceste acuzații, afirmând că sistemul este configurat exclusiv pentru interceptori antirachetă și nu poate lansa arme ofensive în configurația actuală, scrie Reuters.

