Se reaprind tensiunile Ucraina - Ungaria după declarațiile „nefondat de conflictuale” ale lui Magyar: „Orban nu mai este la putere”

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a precizat luni că ţara sa nu este membră a formatului „Carpathian Eight”, iniţiat de Ucraina, care are ca scop consolidarea cooperării între ţările din regiunea Carpaţilor, scrie Ukrainska Pravda, conform News.ro.

Magyar a făcut această declaraţie în timpul unui discurs în parlament. El a explicat că Budapesta a primit din partea Ucrainei o invitaţie de a se alătura formatului „Carpathian Eight”, dar nu a acceptat-o şi a avut motive întemeiate pentru aceasta. „Am fost invitaţi, dar, din motive întemeiate, nu am participat”, a menţionat Magyar, subliniind că Ungaria „nu participă la acest demers”.

Cu toate acestea, el nu a explicat care au fost motivele refuzului de a participa la acest format.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe 18 septembrie înfiinţarea unui nou format de cooperare - „Carpathian Eight”, care va reuni Ucraina şi şapte ţări europene (România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria, Ungaria), precum şi UE ca bloc.

În urma primului „summit carpatic”, şefii de stat şi de guvern reprezentanţi ai Ucrainei, Austriei, Poloniei, României, Serbiei şi Slovaciei au adoptat o declaraţie finală. Ungaria a fost reprezentată la summit la nivel de adjunct al ambasadorului ungar la Kiev şi potrivit presei ucrainene, Budapesta nu dăduse încă un răspuns dacă va participa nici cu două zile înainte de summit.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat marţi că a fost surprins de ultimele declaraţii „nefondat de conflictuale” ale prim-ministrului Ungariei, Peter Magyar, cu privire la Ucraina.

Această iniţiativă „vizează dezvoltarea întregii noastre regiuni şi contribuie la prosperitate, interconectare şi realizarea de proiecte reciproc avantajoase în cele opt ţări din regiunea Carpaţilor”, a subliniat Sîbiha într-o postare pe X. Motivele acestui refuz categoric din partea Ungariei rămân necunoscute, a adăugat el.

De asemenea, Sîbiha a reacţionat la declaraţia lui Magyar potrivit căreia guvernul său nu va permite construirea pe teritoriul Ungariei a unor depozite de petrol destinate Ucrainei.

Astfel de declaraţii „pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică şi reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene şi maghiare, convenită în cadrul unui memorandum bilateral”, a comentat şeful diplomaţiei ucrainene.

De fiecare dată când politica se amestecă în afaceri pragmatice, „nu iese nimic bun din asta”, a subliniat Sîbiha.

„Ceea ce auzim din Budapesta în ultima vreme ne surprinde. Se pare că, deşi Victor Orban nu mai este la putere, politica sa de obstrucţionism şi izolaţionism continuă să prospere. «Orbanismul» nu a adus în trecut niciun beneficiu nici Ungariei, nici întregii regiuni în ansamblu - şi nici în viitor nu va aduce beneficii nimănui”, a punctat el.

În acelaşi timp, ministrul a asigurat că Ucraina îşi reafirmă disponibilitatea şi deschiderea „faţă de dezvoltarea unei cooperări bilaterale cu Ungaria, care să fie reciproc avantajoasă, pragmatică şi bazată pe respect reciproc”.

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Editor : A.M.G.