Se reaprinde disputa din universul „Harry Potter”. JK Rowling spune că Emma Watson nu e conștientă de propria ignoranță

JK Rowling a atacat-o direct pe „ignoranta” Emma Watson pentru prima dată, după ce actrița și-a exprimat dragostea de durată pentru autoare, în ciuda anilor de dezacorduri aprige privind drepturile persoanelor transgender, scrie The Times.

Rowling, în vârstă de 60 de ani, a publicat o declarație de 600 de cuvinte pe X în care a respins comentariile conciliante făcute de Watson,săptămâna trecută, spunând că continuă să „prețuiască” relația lor.

„La fel ca alți oameni care nu au trăit niciodată viața de adult neacoperită de bogăție și faimă, Emma are atât de puțină experiență a vieții reale încât nu este conștientă de cât de ignorantă este”, a spus Rowling. „Adulții nu se pot aștepta să se apropie de o mișcare activistă care cere în mod regulat asasinarea unui prieten, apoi să-și afirme dreptul la dragostea fostului prieten, ca și cum prietenul ar fi de fapt mama lor.”

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Watson, în vârstă de 35 de ani, a încercat să-și repare relația cu Rowling, care s-a deteriorat în anii de când a fost distribuită în rolul Hermione Granger în filmele Harry Potter.

„Cea mai profundă dorință a mea este să sper că oamenii care nu sunt de acord cu opinia mea mă vor iubi”, i-a spus Watson podcasterului Jay Shetty. „Sper să pot continua să iubesc oameni cu care nu împărtășesc neapărat aceeași opinie.”

Însă comentariile au fost respinse de Rowling, care a spus că condamnarea anterioară a opiniilor sale de către Watson a contribuit la punerea ei într-un pericol real. Rowling a făcut referire la declarația lui Watson din 2022, conform căreia este „aici pentru toate vrăjitoarele”, considerată o critică voalată la adresa autoarei.

„Discursul Emmei despre «vrăjitoarele» a fost un punct de cotitură pentru mine, dar a avut un post-scriptum care a durut mult mai mult decât discursul în sine. Emma a rugat pe cineva să-mi transmită un bilet scris de mână de la ea, care conținea o singură propoziție: «Îmi pare atât de rău pentru lucrurile prin care treci». Are numărul meu de telefon”, a spus Rowling.

„Asta se întâmpla când amenințările cu moartea, violul și tortura la adresa mea erau la apogeu, într-o perioadă în care măsurile mele de securitate personală trebuiau înăsprite considerabil și eram constant îngrijorată pentru siguranța familiei mele.”

„Emma tocmai turnase public mai multă benzină pe foc, dar m-am gândit că o exprimare de îngrijorare de un singur rând din partea ei m-ar asigura de simpatia și bunătatea ei fundamentale.”

Rowling a spus că Watson și-a schimbat poziția abia acum din cauza răcirii sprijinului pentru poziția sa privind drepturile persoanelor trans.

„Cea mai mare ironie a situației este că, dacă Emma nu ar fi decis în cel mai recent interviu să declare că mă iubește și mă prețuiește – o schimbare de tactică pe care bănuiesc că a adoptat-o ​​pentru că a observat că condamnarea mea vehementă nu mai este la fel de la modă pe cât era – poate că nu aș fi fost niciodată atât de sinceră”, a spus ea.

„Emma este pe bună dreptate liberă să nu fie de acord cu mine și, într-adevăr, să-și împărtășească sentimentele față de mine în public. Dar și eu am același drept și, în sfârșit, am decis să-l exercit.”

Rowling a acuzat-o pe Watson că nu a înțeles impactul schimbărilor pe care le-a numit, pentru că nu a dus niciodată o viață „neprotejată de bogăție și faimă”.

Editor : Ș.R.