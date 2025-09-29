Live TV

Se reaprinde disputa din universul „Harry Potter”. JK Rowling spune că Emma Watson nu e conștientă de propria ignoranță

Data publicării:
Emma JK ROWLING
Emma Watson și JK Rowling (mijloc) în 2011. Foto: Profimedia

JK Rowling a atacat-o direct pe „ignoranta” Emma Watson pentru prima dată, după ce actrița și-a exprimat dragostea de durată pentru autoare, în ciuda anilor de dezacorduri aprige privind drepturile persoanelor transgender, scrie The Times.

Rowling, în vârstă de 60 de ani, a publicat o declarație de 600 de cuvinte pe X în care a respins comentariile conciliante făcute de Watson,săptămâna trecută, spunând că continuă să „prețuiască” relația lor.

„La fel ca alți oameni care nu au trăit niciodată viața de adult neacoperită de bogăție și faimă, Emma are atât de puțină experiență a vieții reale încât nu este conștientă de cât de ignorantă este”, a spus Rowling. „Adulții nu se pot aștepta să se apropie de o mișcare activistă care cere în mod regulat asasinarea unui prieten, apoi să-și afirme dreptul la dragostea fostului prieten, ca și cum prietenul ar fi de fapt mama lor.”

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Watson, în vârstă de 35 de ani, a încercat să-și repare relația cu Rowling, care s-a deteriorat în anii de când a fost distribuită în rolul Hermione Granger în filmele Harry Potter.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cea mai profundă dorință a mea este să sper că oamenii care nu sunt de acord cu opinia mea mă vor iubi”, i-a spus Watson podcasterului Jay Shetty. „Sper să pot continua să iubesc oameni cu care nu împărtășesc neapărat aceeași opinie.”

Însă comentariile au fost respinse de Rowling, care a spus că condamnarea anterioară a opiniilor sale de către Watson a contribuit la punerea ei într-un pericol real. Rowling a făcut referire la declarația lui Watson din 2022, conform căreia este „aici pentru toate vrăjitoarele”, considerată o critică voalată la adresa autoarei.

„Discursul Emmei despre «vrăjitoarele» a fost un punct de cotitură pentru mine, dar a avut un post-scriptum care a durut mult mai mult decât discursul în sine. Emma a rugat pe cineva să-mi transmită un bilet scris de mână de la ea, care conținea o singură propoziție: «Îmi pare atât de rău pentru lucrurile prin care treci». Are numărul meu de telefon”, a spus Rowling.

„Asta se întâmpla când amenințările cu moartea, violul și tortura la adresa mea erau la apogeu, într-o perioadă în care măsurile mele de securitate personală trebuiau înăsprite considerabil și eram constant îngrijorată pentru siguranța familiei mele.”

„Emma tocmai turnase public mai multă benzină pe foc, dar m-am gândit că o exprimare de îngrijorare de un singur rând din partea ei m-ar asigura de simpatia și bunătatea ei fundamentale.”

Rowling a spus că Watson și-a schimbat poziția abia acum din cauza răcirii sprijinului pentru poziția sa privind drepturile persoanelor trans.

„Cea mai mare ironie a situației este că, dacă Emma nu ar fi decis în cel mai recent interviu să declare că mă iubește și mă prețuiește – o schimbare de tactică pe care bănuiesc că a adoptat-o ​​pentru că a observat că condamnarea mea vehementă nu mai este la fel de la modă pe cât era – poate că nu aș fi fost niciodată atât de sinceră”, a spus ea.

„Emma este pe bună dreptate liberă să nu fie de acord cu mine și, într-adevăr, să-și împărtășească sentimentele față de mine în public. Dar și eu am același drept și, în sfârșit, am decis să-l exercit.”

Rowling a acuzat-o pe Watson că nu a înțeles impactul schimbărilor pe care le-a numit, pentru că nu a dus niciodată o viață „neprotejată de bogăție și faimă”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura...
gbhfgvb zvgf
Alertă în Delta Dunării. Resturi de dronă au fost găsite în zona...
bancnote lei si o factura
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie...
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
Ultimele știri
Rusia se retrage din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea
Premierul francez Sebastien Lecornu este acuzat de sindicaliști că și-a inventat masterul în drept. Cum se apără oficialul
Un srilankez rănit în explozia din 1 septembrie, de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a murit la spital din cauza rănilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Daniel Radcliffe, Maggie Smith
Daniel Radcliffe îi aduce un omagiu lui Maggie Smith, colega sa din Harry Potter : „Un intelect feroce cu o limbă foarte ascuțită”
56th BFI London Film Festival: Quartet - Official Screening
Dame Maggie Smith a murit. Actrița britanică avea 89 de ani
Paris 2024 Olympic Games - Carini abbandona dopo pochi secondi, poi piange
Scandal la JO 2024. O italiancă a renunțat la un meci de box cu o sportivă care are mai mult testosteron. „M-a durut prea tare”
Daniel Radcliffe și Angelina Jolie
Celebrul star din Harry Potter, Daniel Radcliffe, și actrița Angelina Jolie au câștigat primele lor premii Tony
JK Rowling
Celebra scriitoare J.K. Rowling a primit mesaje „înfricoșătoare” prin care era amenințată că va fi „ucisă cu un ciocan”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Un pensionar a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme după o acțiune în instanță. Ce meserie a avut?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu