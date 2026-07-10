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Video Se schimbă regulile pentru cei care călătoresc cu avionul: Parlamentul European a aprobat noi drepturi pentru pasageri

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Pasageri avion bagaje de mana
Foto: Profimedia
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Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care extinde drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Noile reguli prevăd, printre altele, ca minorii sub 14 ani să primească automat loc lângă cel puțin unul dintre părinți, fără costuri suplimentare, dar și simplificarea procedurilor de depunere și soluționare a reclamațiilor.

„Modificările regulamentului aduc îmbunătățiri importante în ceea ce privește gestionarea reclamațiilor. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice pentru depunerea reclamațiilor. Existau transportatori low-cost care condiționau primirea reclamațiilor de instalarea aplicației și de crearea unui cont”, a declarat Marian Mihail, avocat al Asociației pentru Protecția Pasagerilor.

În plus, transportatorii vor avea obligația de a răspunde în termen de 30 de zile tuturor reclamațiilor formulate de pasageri. În cazul în care nu respectă acest termen, companiile aeriene vor putea fi sancționate de autoritățile naționale competente.

Una dintre cele mai importante modificări vizează familiile care călătoresc cu avionul.

Minorii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați obligatoriu lângă cel puțin unul dintre părinți sau însoțitori, fără perceperea unor taxe suplimentare pentru selectarea locurilor.

Noile reguli aduc schimbări și în ceea ce privește modificarea numelui de pe biletul de avion.

„Vedem îmbunătățiri și în ceea ce privește modificarea numelui de pe bilet. Se întâmpla foarte des ca pasagerii să își cumpere biletele din timpul iernii, iar ulterior să intervină diverse evenimente: să își schimbe numele, să divorțeze sau să se căsătorească. În aceste situații, transportatorii impuneau o taxă pentru schimbarea numelui”, a afirmat avocatul.

De asemenea, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe pentru tipărirea cărții de îmbarcare în aeroport, în situațiile în care pasagerii întâmpină probleme tehnice cu telefonul mobil sau cu accesarea documentului electronic.

„La fel, erau percepute taxe pentru tipărirea cărții de îmbarcare după efectuarea check-in-ului online. Existau pasageri care întâmpinau probleme cu telefonul mobil în terminal și erau nevoiți să plătească pentru ca respectiva carte de îmbarcare electronică să fie tipărită”, a mai spus Marian Mihail.

Editor : Ș.A.

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