Sean Penn, care a câștigat duminică premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „One Battle After Another”, se află în Ucraina pentru a-și manifesta sprijinul pentru țara devastată de război. Un reporter AFP l-a văzut luni dimineață pe starul din „Mystic River” coborând dintr-o mașină neagră în centrul Kievului, anunță France24. Penn - un susținător fervent al Ucrainei, care a vizitat țara de mai multe ori - a câștigat duminică al treilea său Oscar, dar nu a fost prezent la ceremonie.

„Putem spune că se află în Ucraina, dar este o vizită personală; așa vede el lucrurile, că trebuie să fie în Ucraina”, a declarat pentru AFP un înalt oficial ucrainean, adăugând: „Vrea doar să sprijine Ucraina”.

Oficialul a spus că Penn - care a co-regizat un documentar din 2023 despre Volodimir Zelenski - s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean.

O a doua sursă a declarat pentru AFP că actorul „plănuiește să meargă pe front”, în estul Ucrainei.

Filmul, un portret admirativ al lui Zelenski despre ascensiunea sa de la comediant la lider de război, atunci când Rusia a invadat țara, în 2022, a avut premiera la Festivalul de Film de la Berlin în urma cu trei ani.

Prin interviurile lor, Penn și Zelensiy au construit ceea ce amândoi au numit o prietenie strânsă.

În 2025, Sean Penn și starul rock Bono au lansat un apel pasionat către Occident să susțină Ucraina la Festivalul de Film de la Cannes, pozând pe covorul roșu alături de soldați ucraineni.

