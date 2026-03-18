Foto Sean Penn, în apropierea frontului din Donețk: actorul american s-a întâlnit cu soldați ucraineni

Actorul Sean Penn a făcut o nouă vizită în Ucraina.

Actorul american Sean Penn, aflat în vizită în Ucraina, s-a deplasat până în apropierea liniei frontului din regiunea estică Doneţk şi s-a întâlnit cu soldaţi şi cu un fost oficial prezidenţial, conform imaginilor publicate de o brigadă ucraineană, transmite miercuri AFP, citată de Agerpres.

Pe canalul său de Telegram, Brigada 157 Mecanizată a declarat că Sean Penn şi-a exprimat sprijinul sincerşi recunoştinţa faţă de soldaţii pe care i-a întâlnit. Brigada a publicat fotografii care îl arată, printre altele, pe Sean Penn stând în faţa unei intrări în oraşul Sloviansk, situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului.

O altă fotografie îl arată pe actor stând lângă Andrii Iermak, un fost influent consilier al preşedinţiei ucrainene, care a demisionat în noiembrie în urma unui scandal de corupţie.

Mai devreme miercuri, Brigada 157 a publicat un videoclip cu Sean Penn, înregistrat înainte de sosirea sa în Ucraina, în care acesta citeşte un mesaj la cererea prietenului său Andrii Iermak. În acesta, actorul aduce un omagiu mai multor soldaţi ai brigăzii care luptă pe linia frontului şi afirmă că este datoria sacră a Washingtonului să sprijine Ucraina.

Reprezentaţi ce e mai bun în noi şi curajul la care nu putem decât să visăm, spune el, adresându-se soldaţilor brigăzii şi asigurându-i că, în opinia sa, majoritatea oamenilor din Statele Unite sunt cu Ucraina.

Susţinător declarat al Kievului în faţa invaziei ruseşti, Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, i-a înmânat în 2022 preşedintelui Volodimir Zelenski unul dintre cele două premii Oscar pe care le-a primit. Duminică, a câştigat un al treilea premiu, pentru cel mai bun actor în rol secundar, cu interpretarea unui ofiţer zelos în filmul One Battle After Another, dar a ratat ceremonia de premiere de la Los Angeles pentru a se putea întoarce în Ucraina.

