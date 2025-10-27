Live TV

Ședință de urgență în Lituania din cauza baloanelor care au dus la închiderea principalului aeroport de mai multe ori

Data publicării:
FILE PHOTO: Poland's PM Tusk and Lithuania's PM Ruginiene meet in Warsaw
Inga Ruginiene, premierul lituanian. Sursa foto: Reuters

După o serie de incursiuni misterioase ale unor baloane în spațiul aerian al NATO, prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a convocat o ședință de urgență pe tema securității.

Principalul aeroport internațional al Lituaniei a fost închis temporar în seara zilei de 26 octombrie, după ce mai multe baloane au fost detectate plutind în spațiul său aerian, determinând autoritățile să suspende toate zborurile în ceea ce oficialii descriu acum ca o potențială „provocare hibridă”.

Potrivit declarației aeroportului pe Facebook, traficul aerian a fost oprit la ora 21:42, ora locală, din cauza baloanelor care zburau în direcția aeroportului din Vilnius.

Într-o declarație oficială, aeroportul din Vilnius a confirmat:

„La ora 21:42, pe 26 octombrie, traficul aerian la Aeroportul Vilnius a fost suspendat temporar. Conform rapoartelor inițiale, decizia de a restricționa spațiul aerian a fost cauzată de baloane care zburau în direcția Aeroportului Vilnius. Spațiul aerian deasupra Aeroportului Vilnius a fost redeschis la ora 4:30 dimineața.”

Suspendarea a provocat o undă de șoc în întreaga rețea aeriană a regiunii. În total, 47 de zboruri au fost afectate – 13 au fost anulate, 14 au fost redirecționate către Kaunas sau Riga, iar 20 au fost întârziate. Autoritățile aeroportuare au avertizat că „pe parcursul zilei pot apărea întârzieri ocazionale ale zborurilor din cauza perturbării rotației echipajelor și a aeronavelor”.

Pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate li s-a recomandat să nu se deplaseze la aeroport și să contacteze direct companiile aeriene pentru a-și rezerva alte bilete și a găsi alternative de călătorie. „Companiile aeriene sunt obligate să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la pașii următori și opțiunile de zbor”, se adaugă în comunicat.

Incidentul marchează a treia perturbare a spațiului aerian al Lituaniei în mai puțin de o săptămână, după cazuri similare care au implicat baloane mici lansate de peste granița cu Belarus.

Mass-media lituaniană a raportat că unele dintre ele transportau mărfuri de contrabandă, cum ar fi țigări, în timp ce altele păreau să nu aibă un scop clar – ceea ce a dat naștere speculațiilor că ar putea face parte din încercări deliberate de a testa apărarea aeriană a țării.

Președintele Gitanas Nausėda a declarat că ultima închidere subliniază necesitatea unui „răspuns ferm și asimetric”, calificând intruziunile baloanelor drept un atac hibrid împotriva securității Lituaniei. El a adăugat că Vilnius ar trebui să ia în considerare înăsprirea sau chiar închiderea temporară a frontierei cu Belarus și restricționarea tranzitului către exclavul rus Kaliningrad.

Suspendarea temporară a zborurilor a provocat nu numai haos în transportul aerian, ci și pierderi financiare și întrebări cu privire la reziliența flancului estic al NATO.

De luni dimineață, zborurile de la aeroportul din Vilnius au fost reluate, dar guvernul Lituaniei avertizează că se ia în considerare aplicarea unor restricții suplimentare asupra spațiului aerian și a unor măsuri la frontieră.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
pistol air soft
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o...
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume.
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul...
Ultimele știri
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar. Ea anunța spitalele despre controale în schimbul analizelor gratuite, spune DNA
Venezuela acuză SUA că ar căuta „un incident pentru a justifica o agresiune militară”. Ministrul Apărării: Armata rămâne în alertă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aeroport
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus
oameni in aeroport
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus
Su-30 fighter
Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO a ridicat aeronave de vânătoare
FILE PHOTO: A view of Gediminas street in Vilnius
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea”
profimedia-0673415788
Risc de explozie pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal...
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Când trebuie să schimbi permisul auto? Reguli noi pentru anumiţi români
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere