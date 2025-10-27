Ședință de urgență în Lituania din cauza baloanelor care au dus la închiderea principalului aeroport de mai multe ori

După o serie de incursiuni misterioase ale unor baloane în spațiul aerian al NATO, prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, a convocat o ședință de urgență pe tema securității.

Principalul aeroport internațional al Lituaniei a fost închis temporar în seara zilei de 26 octombrie, după ce mai multe baloane au fost detectate plutind în spațiul său aerian, determinând autoritățile să suspende toate zborurile în ceea ce oficialii descriu acum ca o potențială „provocare hibridă”.

Potrivit declarației aeroportului pe Facebook, traficul aerian a fost oprit la ora 21:42, ora locală, din cauza baloanelor care zburau în direcția aeroportului din Vilnius.

Într-o declarație oficială, aeroportul din Vilnius a confirmat:

„La ora 21:42, pe 26 octombrie, traficul aerian la Aeroportul Vilnius a fost suspendat temporar. Conform rapoartelor inițiale, decizia de a restricționa spațiul aerian a fost cauzată de baloane care zburau în direcția Aeroportului Vilnius. Spațiul aerian deasupra Aeroportului Vilnius a fost redeschis la ora 4:30 dimineața.”

Suspendarea a provocat o undă de șoc în întreaga rețea aeriană a regiunii. În total, 47 de zboruri au fost afectate – 13 au fost anulate, 14 au fost redirecționate către Kaunas sau Riga, iar 20 au fost întârziate. Autoritățile aeroportuare au avertizat că „pe parcursul zilei pot apărea întârzieri ocazionale ale zborurilor din cauza perturbării rotației echipajelor și a aeronavelor”.

Pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate li s-a recomandat să nu se deplaseze la aeroport și să contacteze direct companiile aeriene pentru a-și rezerva alte bilete și a găsi alternative de călătorie. „Companiile aeriene sunt obligate să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la pașii următori și opțiunile de zbor”, se adaugă în comunicat.

Incidentul marchează a treia perturbare a spațiului aerian al Lituaniei în mai puțin de o săptămână, după cazuri similare care au implicat baloane mici lansate de peste granița cu Belarus.

Mass-media lituaniană a raportat că unele dintre ele transportau mărfuri de contrabandă, cum ar fi țigări, în timp ce altele păreau să nu aibă un scop clar – ceea ce a dat naștere speculațiilor că ar putea face parte din încercări deliberate de a testa apărarea aeriană a țării.

Președintele Gitanas Nausėda a declarat că ultima închidere subliniază necesitatea unui „răspuns ferm și asimetric”, calificând intruziunile baloanelor drept un atac hibrid împotriva securității Lituaniei. El a adăugat că Vilnius ar trebui să ia în considerare înăsprirea sau chiar închiderea temporară a frontierei cu Belarus și restricționarea tranzitului către exclavul rus Kaliningrad.

Suspendarea temporară a zborurilor a provocat nu numai haos în transportul aerian, ci și pierderi financiare și întrebări cu privire la reziliența flancului estic al NATO.

De luni dimineață, zborurile de la aeroportul din Vilnius au fost reluate, dar guvernul Lituaniei avertizează că se ia în considerare aplicarea unor restricții suplimentare asupra spațiului aerian și a unor măsuri la frontieră.

