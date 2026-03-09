Ședință-fulger la Bruxelles, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. G7 ia în calcul folosirea rezervelor strategice de petrol

Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 discută luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE), relatează Financial Times, preluat de Reuters.

Trei ţări din G7, inclusiv SUA, şi-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, scrie FT citând surse, şi adaugă că miniştrii şi directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor organiza o conferinţă telefonică pentru a discuta despre impactul războiului din Iran.

Informaţia vine în contextul în care preţurile petrolului au crescut luni cu peste 25%, atingând cele mai ridicate niveluri de la jumătatea anului 2022, pe fondul reducerii aprovizionării de către unii producători majori şi al temerilor legate de perturbări prelungite ale transportului maritim, care au cuprins piaţa din cauza extinderii războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul.

„Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele din ultimele zile şi este destinată să ofere oportunitatea de a evalua situaţia din Golf dintr-o perspectivă economică”, a precizat Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor într-un comunicat de presă transmis AFP, conform Agerpres.

Reuniunea este prezidată, la Bruxelles, de ministrul francez al Finanţe, Roland Lescure, care se află în capitala Belgiei cu ocazia unei reuniuni a Eurogrupului. Sunt invitaţi, de asemenea, miniştrii de Finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din ţările G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia).

Franţa deţine în acest an presedinţia Grupului statelor puternic industrializate (G7). Prima reuniune a miniştrilor de Finanţe din G7 sub preşedinţia franceză a avut loc, tot în format de videoconferinţă, pe 27 ianuarie, iar o alta este programată pentru 18 şi 19 mai la Paris.

