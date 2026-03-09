Live TV

Ședință-fulger la Bruxelles, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. G7 ia în calcul folosirea rezervelor strategice de petrol

Data actualizării: Data publicării:
g7 ue germania marea britanie sua franta canada italia japonia
Foto: Profimedia Images

Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 discută luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE), relatează Financial Times, preluat de Reuters.

Trei ţări din G7, inclusiv SUA, şi-au exprimat până acum sprijinul pentru această idee, scrie FT citând surse, şi adaugă că miniştrii şi directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor organiza o conferinţă telefonică pentru a discuta despre impactul războiului din Iran.

Informaţia vine în contextul în care preţurile petrolului au crescut luni cu peste 25%, atingând cele mai ridicate niveluri de la jumătatea anului 2022, pe fondul reducerii aprovizionării de către unii producători majori şi al temerilor legate de perturbări prelungite ale transportului maritim, care au cuprins piaţa din cauza extinderii războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul.

„Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele din ultimele zile şi este destinată să ofere oportunitatea de a evalua situaţia din Golf dintr-o perspectivă economică”, a precizat Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor într-un comunicat de presă transmis AFP, conform Agerpres. 

Reuniunea este prezidată, la Bruxelles, de ministrul francez al Finanţe, Roland Lescure, care se află în capitala Belgiei cu ocazia unei reuniuni a Eurogrupului. Sunt invitaţi, de asemenea, miniştrii de Finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din ţările G7 (Statele Unite, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia). 

Franţa deţine în acest an presedinţia Grupului statelor puternic industrializate (G7). Prima reuniune a miniştrilor de Finanţe din G7 sub preşedinţia franceză a avut loc, tot în format de videoconferinţă, pe 27 ianuarie, iar o alta este programată pentru 18 şi 19 mai la Paris.

Citește și:

LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
649560213_1450821006692473_8123661260637738755_n
Români aduși în țară cu ajutor european. Guvernul a cerut activarea Mecanismului rescEU. MAE: Încă 2.500 de persoane au cerut sprijin
U.S. Air Force F-15E Strike Eagle Fighter Aircraft Patrolling Middle East
„Vrabia albastră”, arma cu care SUA și Israel l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei. Războiul cu Iran, teren de testare militară
Petrol Rusia
Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii patru ani
statie de alimentare benzinarie
Cum poate interveni statul pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litru
g7 ue germania marea britanie sua franta canada italia japonia
Miniștrii finanțelor din G7 se vor reuni luni pentru a „evalua situaţia din Golf”
Recomandările redacţiei
camera deputatilor in sedinta
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR...
Depozit petrolier din Teheran, atacat. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Iranul acuză SUA că încearcă să...
potra georgescu
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului, obiectivul SUA. Opțiunile...
Ultimele știri
Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane
Primarul din Crans Montana și mai mulți responsabili ai comunei, puși sub acuzare în dosarul incendiului din noaptea de Anul Nou
Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene un mecanism de sprijin pentru fermieri, pe fondul scumpirii carburanților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care strălucește și atrage noroc până la finalul lui aprilie 2026. Trăiește realitatea pe care cândva...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
„Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările?”. Răspunsul lui Gigi Becali a făcut senzație în direct...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
Digi FM
Florin Negruțiu: „PSD are cel mai puternic aparat de propagandă din ultimii 30 de ani"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Filmul care adună tot mai multe trofee. Un nou premiu cheie care îi cimentează statutul de favorit la Oscaruri
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...