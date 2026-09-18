Ședință privind revizuirea desfășurării trupelor SUA în Europa. Purtător de cuvânt al NATO: „Alianţa continuă să se consolideze”

Comandantul suprem al forţelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, din cadrul Forţelor aeriene ale SUA, a participat vineri la o reuniune virtuală de informare cu Elbridge Colby, şeful departamentului pentru politici al Pentagonului, privind posibile abordări ale unei revizuiri a desfăşurării trupelor americane în Europa, relatează Reuters.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat în iunie o revizuire a desfăşurării de trupe americane în Europa şi a ameninţat că va reţine o parte din contribuţiile SUA către NATO dacă aliaţii care „profită fără a contribui” nu îşi vor respecta angajamentele privind cheltuielile pentru apărare.

Grynkewich a participat la reuniunea de vineri în calitate de şef al SACEUR, „în timp ce Europa continuă să îşi asume tot mai multă responsabilitate pentru propria apărare, iar Alianţa continuă să se consolideze şi să facă tranziţia către «NATO 3.0»”, a declarat un purtător de cuvânt al NATO.

Această revizuire va crea cel puţin patru seturi de opţiuni pentru Hegseth, iar briefingul de vineri va contribui la conturarea opţiunilor aflate în discuţie, arată un document consultat de Reuters.

Hegseth le-a spus miniştrilor apărării, la sediul NATO din Bruxelles în luna iunie, că această revizuire va dura până la şase luni şi va include consultări cu Congresul, care a legiferat un număr minim de forţe americane în Europa.

Deşi nu a spus în mod explicit dacă revizuirea ar putea duce la reduceri ale celor 80.000 de soldaţi americani desfăşuraţi în Europa, el a subliniat că obiectivul ar fi acela de a incita continentul să facă mai mult, asigurându-se, în acelaşi timp, că armata SUA va putea să-şi îndeplinească angajamentele la nivel mondial.

Hegseth a criticat, de asemenea, aliaţii care nu au sprijinit SUA în timpul războiului cu Iranul, după ce unii dintre aceştia au refuzat să acorde Washingtonului drepturi de staţionare şi de survol pentru activităţi legate de război, şi a afirmat că această revizuire va garanta respectarea acestor drepturi.

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Editor : A.M.G.