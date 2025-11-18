Live TV

Sediul Cancelariei din Berlin a fost vandalizat cu vopsea roșie de activiști pro-palestinieni

Data publicării:
Täter
În urmă cu cinci zile, activişti au atârnat un banner pro-palestinian la Poarta Brandenburg. Captură foto X

Fațada Cancelariei federale din Berlin a fost vandalizată marți cu vopsea roșie de doi activiști pro-palestinieni care au inscripționat pe clădire cuvântul „făptaș”. Ei au fost reținuți și sunt cercetați penal, iar gruparea care revendică acțiunea acuză guvernul german de complicitate prin sprijinul acordat Israelului.

Activişti pro-palestinieni au vandalizat marţi faţada sediului Cancelariei federale din Berlin, pe care au scris cu vopsea roşie cuvântul "făptaş" (Täter, în germană), relatează Agerpres. Poliţia a declarat că un bărbat în vârstă de 26 de ani şi o femeie în vârstă de 27 de ani au scris cuvântul cu vopsea roşie pe peretele clădirii, în jurul orei 10:20 (09:20 GMT). 

Un grup numit Peacefully against Genocide (Paşnic împotriva Genocidului) a revendicat responsabilitatea pentru acest incident. Guvernul german are "sânge pe mâini" pentru legăturile sale cu Israelul, se arată într-un mesaj care însoţeşte videoclipul.

Cele două persoane implicate au fost reţinute, dar au fost ulterior eliberate. Împotriva celor doi au fost formulate acuzaţii penale. Vopseaua a fost ştearsă de pe faţada clădirii până la începutul după-amiezii.

În urmă cu cinci zile, activişti au atârnat un banner pro-palestinian la Poarta Brandenburg, nu departe de Cancelarie. Acelaşi grup a revendicat responsabilitatea pentru incidentul respectiv.

În iulie, activiştii au întins vopsea roşie folosind palmele pe faţada Cancelariei. Autorii incidentului erau membri ai organizaţiei New Generation, provenită din grupul pentru mediu Last Generation.

Editor : M.I.

