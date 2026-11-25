Lidera partidului german de extremă-dreapta AfD, Alice Weidel, a lansat un nou atac la adresa românilor din Germania, la doar câteva săptămâni de când a acuzat că aceștia „jefuiesc sistemul social”. Weidel consideră că familii întregi de români și bulgari trăiesc „regește” din ajutoarele primite.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele primite din Germania. Eșecul statului social german este instituționalizat și se autoalimentează. Și, totuși, ar fi evident ce ar trebui făcut. O schimbare a politicii de migrație prin remigrare.

Controale de frontieră fără lacune. Controale stricte la frontieră, respingerea fără excepție a tuturor imigranților ilegali, expulzări riguroase în conformitate cu legea, sfârșitul încălcărilor de drept în număr de milioane. Eliminarea factorilor care atrag migrația, prestații în natură în loc de bani pentru solicitanții de azil și naturalizări după criterii stricte, cel mai devreme după zece ani”, a spus lidera AfD în Bundestag.

Declarațiile vin în contextul în care, la începutul acestei luni, Weidel a distribuit pe X un documentar despre imigranții români și a dat ca exemplu orașul german Magdeburg, unde cheltuielile cu cetățenii români, potrivit autorului documentarului, ar fi crescut de 20 de ori în ultimii ani.

Documentarul se axează pe consecințele liberei circulații în Uniunea Europeană. A fost realizat de o ziaristă care a vizitat cartiere sărace din mai multe orașe germane, dar și localitățile românești din mediul rural din care provin unii imigranți.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!”, a scris Alice Weidel pe X la acea vreme.

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Editor : A.M.G.