Live TV

Video Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0700028954
Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Foto: Profimedia Images
Din articol
Avantajele euro digital Politica monetară, „într-o situaţie bună”

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a semnalat că economia zonei euro trece printr-o schimbare structurală, determinată de investiţiile în inteligenţa artificială (AI), şi a dat asigurări că deciziile privind ratele dobânzilor se vor lua doar în funcţie de datele disponibile, pe fondul persistenţei incertitudinilor ridicate, informează Euronews.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În opinia analiştilor, unul dintre mesajele cele mai frapante ale şefului BCE la conferinţa de presă de joi a fost despre rolul central al AI, în condiţiile investiţiilor marilor companii şi ale IMM-urilor. Cheltuielile sunt axate pe calculatoare de înaltă performanţă, reţele de telecomunicaţii şi active necorporale, cum ar fi datele şi softul, în locul investiţiilor tradiţionale în capital fizic.

Deşi a admis că AI ar putea în timp spori productivitatea, Lagarde a avertizat împotriva concluziilor premature privind impactul ei asupra aşa-numitei politici monetare neutre.

Într-un mediu marcat de şocurile geopolitice, fragmentarea comerţului şi incertitudinile ridicate, şeful BCE a argumentat că astfel de parametri structurali rămân neobservabili şi nu au fost discutaţi de Consiliul guvernatorilor la reuniunea de joi.

Avantajele euro digital

În privinţa euro digital, Lagarde a anunţat că BCE a finalizat activitatea tehnică şi de pregătire, iar responsabilitatea revine acum instituţiilor politice.

Proiectul, menit să creeze un mijloc public digital de plată, este analizat în prezent de Consiliul European şi Parlamentul European.

Ambiţia noastră este să ne asigurăm că în era digitală există o monedă care acţionează ca o ancoră de stabilitate pentru sistemul financiar. Euro digital este mai degrabă un instrument conceput pentru suveranitatea monetară decât de dragul inovaţiei, a apreciat oficialul BCE.

Joi, Banca Centrală Europeană a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, apreciind că economia zonei euro este suficient de puternică şi nu mai are nevoie de măsuri de stimulare.

Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.

Politica monetară, într-o situaţie bună

După reuniunea BCE, Lagarde a declarat că politica monetară este într-o situaţie bună, dar această evaluare nu implică o traiectorie fixă sau predictibilă pentru dobânzi.

Lagarde a exclus furnizarea de orientări viitoare privind dobânzile, repetând că deciziile se iau înainte de fiecare reuniune BCE, în funcţie de datele existente.

Există un acord unanim în rândul oficialilor BCE că toate opţiunile rămân în discuţie, a precizat oficialul BCE.

Conform previziunilor anunţate joi, BCE se aşteaptă acum ca economia zonei euro să înregistreze o creştere de 1,4% în 2025, urmată de un avans de 1,2% în 2026 şi de 1,4% atât în 2027 cât şi în 2028, cererea internă urmând să aibă un impact mai ridicat decât s-a previzionat anterior.

Inflaţia ar urma să se situeze la 2,1% în 2025 şi sub ţinta BCE de 2% în 2026 şi 2027, înainte de a reveni la 2% în 2028.

Lagarde a subliniat că evoluţia salariilor şi preţurile în sectorul serviciilor vor fi atent analizate, ţinând cont de importanţa lor în persistenţa inflaţiei pe termen mediu.

Citește și Guvernul Bulgariei a retras proiectul de buget pentru 2026, în urma protestelor masive care au avut loc la nivel național

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
5
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
globul pamantesc arunat la cosul de basket, compozitie
„Trăim într-o lume care nu a existat niciodată până acum”. Ce arată un raport despre viitorul lumii, supervizat de JPMorgan
Europe,Map,With,Virtual,Gavel,And,Sound,Block,And,Ai
Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
Elon-Musk
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
profimedia-1058438379
Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale
Recomandările redacţiei
xi jinping - vladimir putin
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine...
Nicusor Dan Bruxelles
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are...
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară...
masini in trafic
Programul Rabla: Fondurile pentru mașini cu motor termic au fost...
Ultimele știri
Câinii maidanezi din Arad au „mâncat” patru autoturisme. „Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii”
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”
Putin organizează „Linia directă” cu rușii. Peste 2.100.000 de întrebări și sute de jurnaliști prezenți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Ford recheamă în service 589 de Puma și Transit Courier produse la Craiova, din cauza unui risc la frâne
Digi FM
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...