Live TV

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE

Data publicării:
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe. Foto: https://newsroom.consilium.europa.eu

Șefa diplomației române Oana Țoiu participă luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), dedicată "priorităților critice" pentru securitatea continentală. Reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles pune un "accent deosebit" pe criza din Orientul Mijlociu, noua Strategie Europeană de Securitate și evoluția agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat MAE.

Miniștrii europeni vor aborda priorități critice pentru securitatea continentală, cu un accent deosebit pe criza din Orientul Mijlociu, noua Strategie Europeană de Securitate și evoluția agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Cu ocazia reuniunii, agenda va include și un dejun de lucru cu participarea ministrului de Externe al Indiei, Dr. Subrahmanyam Jaishankar.

În contextul amenințărilor iraniene la adresa stabilității globale, România condamnă ferm blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii civile.

Oana Țoiu va reafirma angajamentul României față de eforturile de dezescaladare și protecție a cetățenilor europeni.

În ceea ce privește războiul de agresiune declanșat de Rusia în Ucraina, România va pleda pentru depășirea blocajelor actuale și avansarea rapidă pe trei direcții esențiale pentru stabilitatea regiunii: accelerarea integrării europene a Ucrainei și a Republicii Moldova, implementarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru susținerea rezilienței ucrainene și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

Dejunul de lucru dedicat relației cu India se va concentra pe consolidarea cooperării bilaterale și pe stadiul Acordului de Liber Schimb UE-India. Ministrul Oana Țoiu va sublinia importanța acestui acord pentru crearea unor lanțuri de aprovizionare reziliente, capabile să aducă beneficii economice concrete companiilor românești și europene.

Discuția este cu atât mai importantă cu cât relația dintre România și India s-a intensificat în ultimele luni după ce ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere bilaterală în luna februarie, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, cu ministrul de externe al Indiei, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, în perioada 5-8 martie, în India a fost prezentă o delegație economică românească condusă de secretarul de stat Clara Volintiru care a inclus reprezentanți ai mediului de afaceri, ai companiilor de stat și mediului de cercetare aplicată.

După participarea la Consiliul Afaceri Externe, ministrul Afacerilor Externe revine la București și va fi prezent în Parlamentul României la ședința comisiilor reunite pentru politică externă și la ședința comisiilor reunite pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a susține proiectul de buget al Ministerului Afacerilor Externe.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”trădătoarele” din Iran, trădate de persoana în care aveau cea mai mare încredere! ”Extrem de grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, acuzată că favorizează „sistematic” SUA și Israelul: „Europa suferă consecințele”
insula khark
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Rusich
Ucraina a atacat cu un număr record de drone capitala rusă. Zborurile din Moscova au fost suspendate
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul anunță „operațiuni terestre” limitate în sudul Libanului
diesel
Avertisment ONU la Bruxelles: Războiul din Iran, „o lecţie lamentabilă” despre dependenţa de petrol şi gaze
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Ultimele știri
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
OCDE avertizează că finanțele publice ale României s-au deteriorat. Ce măsuri recomandă pentru stabilitatea bugetului
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: „Trebuie să reducem deficitul și să folosim mai eficient banii publici”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii nu l-au iertat: 18 cuvinte despre Iran l-au costat scump! Reacție pe măsură: ”Gândire proastă”
Pro FM
Reacția Alexandrei Căpitănescu după criticile din jurul piesei cu care merge la Eurovision 2026: "Un mesaj...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Ziua în care se decide ce sume de bani primesc în plus la pensie 3.000.000 de pensionari. Sunt 2 scenarii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...