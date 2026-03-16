Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE

Șefa diplomației române Oana Țoiu participă luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), dedicată "priorităților critice" pentru securitatea continentală. Reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles pune un "accent deosebit" pe criza din Orientul Mijlociu, noua Strategie Europeană de Securitate și evoluția agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat MAE.

Miniștrii europeni vor aborda priorități critice pentru securitatea continentală, cu un accent deosebit pe criza din Orientul Mijlociu, noua Strategie Europeană de Securitate și evoluția agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Cu ocazia reuniunii, agenda va include și un dejun de lucru cu participarea ministrului de Externe al Indiei, Dr. Subrahmanyam Jaishankar.

În contextul amenințărilor iraniene la adresa stabilității globale, România condamnă ferm blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii civile. Oana Țoiu va reafirma angajamentul României față de eforturile de dezescaladare și protecție a cetățenilor europeni. În ceea ce privește războiul de agresiune declanșat de Rusia în Ucraina, România va pleda pentru depășirea blocajelor actuale și avansarea rapidă pe trei direcții esențiale pentru stabilitatea regiunii: accelerarea integrării europene a Ucrainei și a Republicii Moldova, implementarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru susținerea rezilienței ucrainene și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Dejunul de lucru dedicat relației cu India se va concentra pe consolidarea cooperării bilaterale și pe stadiul Acordului de Liber Schimb UE-India. Ministrul Oana Țoiu va sublinia importanța acestui acord pentru crearea unor lanțuri de aprovizionare reziliente, capabile să aducă beneficii economice concrete companiilor românești și europene. Discuția este cu atât mai importantă cu cât relația dintre România și India s-a intensificat în ultimele luni după ce ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere bilaterală în luna februarie, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, cu ministrul de externe al Indiei, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. De asemenea, în perioada 5-8 martie, în India a fost prezentă o delegație economică românească condusă de secretarul de stat Clara Volintiru care a inclus reprezentanți ai mediului de afaceri, ai companiilor de stat și mediului de cercetare aplicată. După participarea la Consiliul Afaceri Externe, ministrul Afacerilor Externe revine la București și va fi prezent în Parlamentul României la ședința comisiilor reunite pentru politică externă și la ședința comisiilor reunite pentru afaceri europene ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a susține proiectul de buget al Ministerului Afacerilor Externe.

