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Șefa diplomației UE consideră „absurde” cererile Rusiei în negocierile privind Ucraina: „Folosesc acea strategie obișnuită a lor”

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Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al Uniunii Europene / Foto: Profimedia Images
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Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a calificat luni drept „absurde” cererile Rusiei de concesii în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei, susținând că este de datoria Moscovei să facă primul pas pentru a pune capăt războiului pe care l-a declanșat, relatează Politico.

„Pretențiile Rusiei sunt exagerate și cu adevărat absurde”, a declarat ea jurnaliștilor în timp ce se îndrepta către o reuniune a miniștrilor de Externe de la Bruxelles. „Folosesc acea strategie obișnuită a lor, prin care prezintă o mulțime de cereri… și apoi adaugă chiar și alte solicitări, astfel încât, atunci când fac un pas înapoi, să pară rezonabili”.

Printre cererile Rusiei pentru încetarea războiului care durează de cinci ani se numără retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, acordarea statutului de neutralitate permanentă pentru Kiev și obligarea NATO să se retragă la granițele din 1997 — cereri similare cu cele formulate de Moscova chiar înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, potrivit mai multor rapoarte.

În schimb, liderii UE și miniștrii de Externe insistă că Moscova trebuie să accepte un armistițiu ca prim pas în orice negociere, în timp ce ministrul Apărării din Finlanda a calificat drept „absolut scandaloase” sugestiile potrivit cărora țara sa s-ar retrage din NATO.

„Trebuie să fim foarte lucizi”, a continuat Kallas. „Indiferent care este echipa care negociază, ar trebui să-i întrebăm: ați cerut ceva în schimb? Nu doar ce putem oferi noi. Avem un avantaj: sancțiunile și… activele înghețate”, a adăugat ea, referindu-se la activele rusești imobilizate în valoare de peste 200 de miliarde de euro, deținute în prezent de Euroclear, cu sediul în Belgia.

Declarațiile vin după ce liderii UE au stabilit componența unei echipe de negociere formată din reprezentanți ai Poloniei, Germaniei, Italiei, Franței și Regatului Unit, precum și ai Consiliului European și ai Comisiei, care îi va reprezenta în viitoarele discuții de pace privind Ucraina.

Kallas, ale cărei atribuții includ politica externă și de securitate, nu face parte din echipă. Surse apropiate negocierilor susțin că înaltul reprezentant nu este implicat deoarece omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, nu este implicat, iar negocierile nu se desfășoară la nivel de miniștri de externe, ci între consilieri de securitate națională.

Întrebată ce rol ar putea juca ea și miniștrii de Externe ai UE în cadrul negocierilor, aceasta a prezentat Serviciul European de Acțiune Externă ca fiind un sprijin esențial pentru negociatori.

„Liderii au decis așa, deci este decizia lor”, a spus ea când a fost întrebată despre absența sa de la viitoarele discuții. „Mă întâlnesc cu miniștrii de Externe în fiecare lună. Am la dispoziție experții din cadrul SEAE care cunosc negocierile anterioare și sunt specialiști în Rusia, așa că pot continua să lucrez pe fond”.

Ministrul lituanian al Afacerilor Externe, Kestutis Budrys, și-a exprimat sprijinul pentru includerea lui Kallas în echipă: „Vom vedea care va fi, ca să zicem așa, componența finală, deoarece nu s-a stabilit încă cine anume va face parte din ea. Sunt convins că înaltul reprezentant este persoana potrivită pentru această funcție”.

Acum că UE a ajuns la un acord cu privire la echipa sa de negociatori, capitalele trebuie să stabilească mandatul acesteia înainte de următoarea rundă de discuții privind Ucraina, care este preconizată să aibă loc după o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Chinei, Xi Jinping, la Shenzhen, în China, potrivit unor înalți oficiali ai UE.

Austria a distribuit un document, la care a avut acces Politico, în care sunt prezentate 15 puncte care ar putea constitui o bază pentru un astfel de mandat, inclusiv propuneri privind încetări de foc limitate care să pregătească terenul pentru un armistițiu mai amplu, „utilizarea strategică” a pârghiilor UE prin sancțiuni și un cadru internațional de monitorizare a încetării focului.

Cu toate acestea, alți miniștri de Externe sunt sceptici în privința șanselor de succes ale negocierilor.

„Ca să fiu complet sinceră, nu am mari speranțe [în ceea ce privește negocierile]. Rusia încă nu este interesată să discute serios despre pace… trebuie să schimbăm calculele lui Putin prin sporirea sprijinului acordat Ucrainei și prin intensificarea presiunii asupra Rusiei”, a declarat ministrul suedez al Afacerilor Externe, Maria Malmer Stenergard.

Miniștrii de Externe ai UE urmează să discute, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe, despre viitoarele sancțiuni împotriva Rusiei, precum și despre un eventual mandat pentru echipa de negociatori.

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Editor : A.M.G.

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